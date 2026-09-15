Nawet 1229 zł co miesiąc z MOPS. Te osoby mogą dostać pieniądze w 2026 roku
Nawet 1229 zł miesięcznie może wynieść zasiłek stały wypłacany w ramach pomocy społecznej. Pieniądze nie są jednak świadczeniem dla każdego, kto ma niskie dochody. Trzeba spełnić jednocześnie warunek dochodowy oraz dotyczący niezdolności do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. W 2026 roku nadal obowiązują podwyższone wcześniej progi: 1010 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 823 zł na osobę w rodzinie.
Przy rosnących kosztach utrzymania dodatkowe kilkaset, a w niektórych przypadkach ponad tysiąc złotych miesięcznie, może mieć ogromne znaczenie dla domowego budżetu.
Jednym ze świadczeń, o które można ubiegać się w ośrodku pomocy społecznej, jest zasiłek stały.
Maksymalna kwota świadczenia wynosi obecnie 1229 zł miesięcznie. Nie oznacza to jednak, że każda uprawniona osoba otrzyma właśnie tyle.
Kwota zależy przede wszystkim od dochodu.
1229 zł miesięcznie. Kto może dostać maksymalną kwotę?
Zasady określa art. 37 ustawy o pomocy społecznej.
Zasiłek stały może przysługiwać pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku albo całkowicie niezdolna do pracy, jeśli jej dochód jest niższy od obowiązującego kryterium.
Świadczenie może otrzymać również osoba pozostająca w rodzinie. W tym przypadku zarówno jej własny dochód, jak i dochód przypadający na osobę w rodzinie muszą mieścić się poniżej odpowiednich progów.
Samo osiąganie niskich dochodów nie wystarcza zatem do otrzymania zasiłku stałego.
W 2026 roku obowiązują dwa ważne progi
Od 1 stycznia 2025 roku kryteria dochodowe w pomocy społecznej zostały znacząco podwyższone.
Wynoszą:
- 1010 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej,
- 823 zł miesięcznie na osobę – dla osoby pozostającej w rodzinie.
Ministerstwo Rodziny wskazywało, że pierwszy próg wzrósł o 234 zł, czyli o około 30 proc., a drugi o 223 zł, czyli około 37 proc. Podwyższenie kryteriów spowodowało jednocześnie zwiększenie maksymalnego zasiłku stałego z 1000 do 1229 zł miesięcznie.
Jak oblicza się zasiłek?
Tutaj pojawia się bardzo istotna zasada.
W przypadku osoby samotnie gospodarującej podstawą obliczenia świadczenia jest 130 proc. kryterium dochodowego.
130 proc. z 1010 zł to:
1313 zł.
Od tej kwoty odejmowany jest dochód osoby ubiegającej się o pomoc.
Przykładowo, jeżeli samotnie gospodarująca osoba spełnia pozostałe warunki i ma 500 zł dochodu:
1313 zł – 500 zł = 813 zł.
Zasiłek wyniósłby więc 813 zł miesięcznie.
Jeśli natomiast osoba nie ma żadnego dochodu, matematycznie różnica wynosiłaby 1313 zł. Tyle jednak nie dostanie.
Jest górny limit: 1229 zł
Przepisy ograniczają maksymalną wysokość zasiłku stałego.
Dla osoby samotnie gospodarującej świadczenie nie może przekroczyć 1229 zł miesięcznie. Jednocześnie minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 100 zł miesięcznie.
Dlatego osoba spełniająca wszystkie warunki i nieuzyskująca żadnego dochodu może otrzymać maksymalnie:
1229 zł miesięcznie.
W skali pełnego roku daje to nawet:
14 748 zł.
To już znacząca suma.
Osoby mieszkające z rodziną mają inne wyliczenie
Dla osoby pozostającej w rodzinie stosuje się kryterium 823 zł na osobę.
130 proc. tej kwoty wynosi:
1069,90 zł.
Od tej wartości odejmuje się dochód przypadający na osobę w rodzinie.
Jeżeli wynosi on przykładowo 500 zł:
1069,90 zł – 500 zł = 569,90 zł.
Tak wygląda mechanizm ustalania wysokości świadczenia dla osoby pozostającej w rodzinie.
Trzeba jednocześnie pamiętać, że osoba pozostająca w rodzinie musi spełnić również warunek dotyczący własnego dochodu.
Wiek również może oznaczać niezdolność do pracy
Ustawa o pomocy społecznej definiuje niezdolność do pracy z powodu wieku poprzez osiągnięcie wieku emerytalnego.
W praktyce oznacza to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Drugą możliwością jest całkowita niezdolność do pracy, potwierdzona odpowiednim orzeczeniem.
Dlatego zasiłek stały może być istotny m.in. dla osób starszych znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, które nie mają wystarczających dochodów z innych źródeł.
Nie można łączyć go ze wszystkimi świadczeniami
Istnieją również sytuacje, w których zasiłek stały nie przysługuje.
Przepisy wyłączają jego wypłatę w przypadku zbiegu uprawnień m.in. z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym czy zasiłkiem dla opiekuna.
Dlatego przed złożeniem wniosku warto sprawdzić nie tylko dochód, ale również pobierane już świadczenia.
Pieniądze nie pojawią się automatycznie
Zasiłek stały jest świadczeniem z pomocy społecznej. Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do właściwego dla swojego miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej.
Przyznanie pomocy wymaga ustalenia sytuacji dochodowej i spełnienia pozostałych ustawowych przesłanek.
To ważna różnica w stosunku do świadczeń wypłacanych automatycznie przez ZUS. Sam fakt spełniania kryteriów nie powoduje automatycznego przelewu 1229 zł.
Nawet 14 748 zł w ciągu roku
Maksymalne 1229 zł miesięcznie daje w ciągu 12 miesięcy 14 748 zł. Jest to jednak maksymalna wartość i dotyczy tylko osób spełniających ustawowe warunki, których wyliczona kwota świadczenia osiąga górny limit.
Dla wielu uprawnionych wypłata będzie niższa.
Najważniejsze są więc trzy liczby: 1010 zł, 823 zł i 1229 zł.
Pierwsze dwie określają obowiązujące kryteria dochodowe, natomiast ostatnia jest maksymalną miesięczną kwotą zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.