Nawet 15 tysięcy złotych za ogrzewanie domu! Polacy mogą przeżyć szok tej zimy. Eksperci pokazali wyliczenia
Zbliżająca się zima może okazać się wyjątkowo kosztowna dla właścicieli domów jednorodzinnych. Najnowsze wyliczenia Polskiego Alarmu Smogowego pokazują, że czteroosobowa rodzina może wydać na ogrzewanie i ciepłą wodę nawet 14 880 zł rocznie. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja osób korzystających z pelletu, którego ceny wzrosły w ciągu roku aż o 52 procent. Różnice między poszczególnymi sposobami ogrzewania sięgają ponad 10 tysięcy złotych.
Zima 2026/2027 może mocno uderzyć po kieszeni. Są nowe wyliczenia
Sezon grzewczy dopiero się rozpoczyna, ale już teraz wielu właścicieli domów zastanawia się, ile pieniędzy będzie musiało przeznaczyć na zapewnienie ciepła swoim rodzinom.
Powody do niepokoju mają szczególnie gospodarstwa domowe korzystające z paliw, których ceny znacząco wzrosły w ostatnich miesiącach.
Polski Alarm Smogowy opublikował raport porównujący koszty eksploatacji najpopularniejszych systemów grzewczych. Analiza została przygotowana na podstawie cen paliw i energii z początku września 2026 roku.
Eksperci przyjęli do obliczeń dom jednorodzinny o powierzchni 150 metrów kwadratowych, zamieszkany przez czteroosobową rodzinę.
Budynek ma przeciętny poziom ocieplenia, a jego roczne zapotrzebowanie na ciepło wynosi 120 kWh na metr kwadratowy.
W obliczeniach uwzględniono zarówno ogrzewanie pomieszczeń, jak i przygotowanie ciepłej wody.
Wyniki pokazują ogromne różnice w wydatkach.
Nawet 14 880 zł rocznie. Niektóre rodziny zapłacą fortunę
W analizowanym modelu domu szczególnie wysokie koszty wiążą się z ogrzewaniem olejem opałowym.
Roczne wydatki oszacowano na 14 880 zł.
To równowartość 1240 zł miesięcznie, jeśli całkowity koszt rozłożyć na dwanaście miesięcy. W rzeczywistości rachunki nie są jednak tak równomierne, ponieważ największe zużycie energii przypada na chłodną część roku.
Niewiele lepiej wygląda sytuacja właścicieli kotłów pelletowych.
Według wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego ogrzewanie takiego samego budynku pelletem może kosztować 12 852 zł rocznie.
Oznacza to ponad tysiąc złotych miesięcznie w przeliczeniu na cały rok.
Dla wielu rodzin są to kwoty, które mogą stanowić poważne obciążenie domowego budżetu.
Pellet podrożał o 52 procent. Właściciele domów mają powody do niepokoju
Jednym z najbardziej niepokojących wniosków z raportu jest gwałtowny wzrost cen pelletu.
Jeszcze we wrześniu 2025 roku tona tego paliwa kosztowała średnio 1487 zł.
We wrześniu 2026 roku cena wzrosła już do 2262 zł.
To podwyżka o 775 zł na każdej tonie, czyli aż o 52 procent w ciągu roku.
W przypadku domu wymagającego zakupu kilku ton pelletu różnica w kosztach przygotowania zapasów na zimę może sięgać kilku tysięcy złotych.
Wzrost cen jest szczególnie dotkliwy dla osób, które w ostatnich latach zdecydowały się na wymianę starego pieca na nowoczesny kocioł pelletowy.
Choć takie urządzenia mogą zapewniać wysoką sprawność i wygodę użytkowania, ich eksploatacja stała się znacznie droższa.
Ile kosztuje ogrzewanie domu gazem, pelletem i pompą ciepła?
Najnowsze zestawienie pokazuje, jak duże znaczenie ma wybór źródła ogrzewania.
Dla modelowego domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych roczne koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody przedstawiają się następująco:
|Rodzaj ogrzewania
|Roczny koszt
|Olej opałowy
|14 880 zł
|Pellet
|12 852 zł
|Gaz ziemny
|8 676 zł
|Pompa ciepła
|4 700–7 189 zł
Różnice są ogromne.
Rodzina korzystająca z gazu ziemnego może wydać na ogrzewanie o 4176 zł mniej niż gospodarstwo domowe ogrzewające identyczny budynek pelletem.
Jeszcze większa różnica pojawia się przy porównaniu pelletu z najtańszym wariantem pompy ciepła uwzględnionym w analizie.
W przypadku gruntowej pompy ciepła współpracującej z ogrzewaniem podłogowym roczny koszt oszacowano na około 4700 zł.
To aż 8152 zł mniej niż przy ogrzewaniu pelletem.
Pompy ciepła wypadają korzystnie, ale jest jeden ważny szczegół
Choć w zestawieniu pompy ciepła osiągają najniższe koszty eksploatacji, nie oznacza to, że ich montaż zawsze będzie najtańszym rozwiązaniem dla właściciela domu.
Wyliczenia dotyczą wydatków na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody, a nie całkowitego kosztu zakupu i instalacji urządzeń.
W przypadku gruntowej pompy ciepła trzeba uwzględnić między innymi koszt wykonania instalacji dolnego źródła, montaż urządzenia oraz ewentualne dostosowanie istniejącego systemu grzewczego.
Dlatego przed podjęciem decyzji o wymianie ogrzewania konieczne jest przeanalizowanie nie tylko rocznych rachunków, ale również kosztów inwestycji.
W większych domach rachunki mogą być jeszcze wyższe
Przedstawione wyliczenia dotyczą budynku o powierzchni 150 metrów kwadratowych i określonym standardzie energetycznym.
W praktyce wydatki mogą być zupełnie inne.
Właściciele starszych, nieocieplonych domów często potrzebują znacznie więcej energii, aby utrzymać komfortową temperaturę.
Znaczenie mają przede wszystkim stan izolacji ścian i dachu, szczelność okien, sprawność kotła, rodzaj instalacji grzewczej oraz temperatura utrzymywana w pomieszczeniach.
Istotny jest również metraż.
Dom o powierzchni 200 lub 250 metrów kwadratowych może generować wyższe rachunki niż mniejszy budynek, choć ostateczny koszt zależy od jego rzeczywistego zapotrzebowania na energię.
Jak ograniczyć rachunki za ogrzewanie tej zimy?
Eksperci zwracają uwagę, że nie zawsze konieczna jest natychmiastowa wymiana całego systemu grzewczego.
Duże znaczenie może mieć ograniczenie strat ciepła.
Warto sprawdzić szczelność okien i drzwi, stan izolacji poddasza oraz sposób działania instalacji grzewczej.
Pomocne może być również odpowiednie ustawienie temperatury w pomieszczeniach i korzystanie z programowalnych regulatorów ogrzewania.
Właściciele domów powinni także regularnie serwisować urządzenia grzewcze, ponieważ ich nieprawidłowe działanie może zwiększać zużycie paliwa.
W przypadku planowania większej modernizacji warto przeprowadzić audyt energetyczny, który pozwoli wskazać najbardziej opłacalne działania.
Zima dopiero przed nami. Rachunki mogą zaskoczyć
Najnowszy raport Polskiego Alarmu Smogowego pokazuje, że koszty ogrzewania domu w sezonie 2026/2027 mogą znacząco różnić się w zależności od zastosowanej technologii.
Największym problemem pozostaje wzrost cen pelletu, który w ciągu roku podrożał o ponad połowę.
Dla czteroosobowej rodziny mieszkającej w przeciętnie ocieplonym domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych roczne wydatki na ogrzewanie i ciepłą wodę mogą wynieść od około 4700 zł do niemal 15 tysięcy złotych.
To oznacza, że różnica między najtańszym i najdroższym rozwiązaniem w analizowanym modelu przekracza 10 tysięcy złotych rocznie. Dla wielu gospodarstw domowych wybór źródła ciepła i stan ocieplenia budynku będą miały kluczowe znaczenie dla wysokości rachunków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.