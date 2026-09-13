Nawet 1978,49 zł dodatkowo. Pieniądze wypłacane są bez wniosku. Sprawdź, czy dostaniesz pełną kwotę
Nawet 1978,49 zł brutto dodatkowego świadczenia mogą otrzymać we wrześniu emeryci i renciści. Czternasta emerytura wypłacana jest automatycznie – uprawnieni nie muszą składać żadnego wniosku ani odwiedzać placówki ZUS. Nie wszyscy dostaną jednak tyle samo. Kluczowa jest kwota podstawowej emerytury lub renty. Do 2900 zł brutto przysługuje pełna czternastka, a powyżej tego progu świadczenie zaczyna maleć.
Wrzesień jest wyjątkowym miesiącem dla milionów emerytów i rencistów. Do zwykłego świadczenia dochodzi czternasta emerytura.
W 2026 roku jej pełna wysokość wynosi 1978,49 zł brutto. Jest to równowartość najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2026 roku.
Co szczególnie ważne, senior nie musi robić praktycznie nic, żeby otrzymać należne pieniądze.
1978,49 zł bez żadnego wniosku
Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu.
Oznacza to, że osoba spełniająca ustawowe warunki nie musi składać specjalnego formularza, logować się do systemu tylko po to, aby wystąpić o czternastkę, ani osobiście zgłaszać się do placówki.
Analogiczne zasady obowiązują również świadczeniobiorców KRUS – instytucja wprost informuje, że czternastka zostanie wypłacona z urzędu i nie wymaga wniosku.
To również ważne ostrzeżenie dla seniorów. Jeżeli ktoś proponuje odpłatną „pomoc w uzyskaniu czternastej emerytury”, należy zachować szczególną ostrożność. Do otrzymania ustawowego świadczenia nie jest potrzebne korzystanie z pośrednika.
Jest jeden bardzo ważny próg: 2900 zł
Nie każdy uprawniony otrzyma jednak 1978,49 zł brutto.
Pełna kwota przysługuje osobom, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.
Jeżeli więc emerytura wynosi przykładowo:
2200 zł brutto – czternastka wyniesie 1978,49 zł brutto.
Przy 2500 zł będzie to również 1978,49 zł brutto.
Przy 2900 zł nadal przysługuje pełne 1978,49 zł brutto.
Dopiero przekroczenie granicy 2900 zł uruchamia mechanizm zmniejszający dodatkowe świadczenie.
Powyżej 2900 zł zaczyna działać „złotówka za złotówkę”
Tu warto uważać, bo przekroczenie progu nawet o niewielką kwotę nie powoduje utraty całej czternastki.
Działa zasada „złotówka za złotówkę”.
Jeżeli podstawowe świadczenie przekracza 2900 zł, czternastka jest pomniejszana dokładnie o kwotę tego przekroczenia.
Możemy więc policzyć kilka przykładów:
|Emerytura/renta brutto
|Czternastka brutto
|2500 zł
|1978,49 zł
|2900 zł
|1978,49 zł
|3000 zł
|1878,49 zł
|3500 zł
|1378,49 zł
|4000 zł
|878,49 zł
|4500 zł
|378,49 zł
|4800 zł
|78,49 zł
Wyliczenia wynikają bezpośrednio z zasady pomniejszenia świadczenia o każdą złotówkę przekroczenia progu 2900 zł.
Przy tej kwocie czternastki już nie będzie
Istnieje jeszcze drugi bardzo ważny próg.
Minimalna wypłacana czternastka wynosi 50 zł brutto. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” wyliczona kwota byłaby niższa, dodatkowe świadczenie nie zostanie przyznane.
W praktyce oznacza to granicę 4828,49 zł brutto.
Osoby, których emerytura, renta lub uwzględniana suma świadczeń przekracza tę wartość, czternastki nie otrzymają.
To oznacza, że różnica zaledwie kilkudziesięciu złotych w wysokości podstawowego świadczenia może zdecydować o tym, czy dodatkowa wypłata w ogóle się pojawi.
Pieniądze przychodzą razem z emeryturą lub rentą
Czternastka nie jest wypłacana wszystkim seniorom jednego dnia.
Trafia do uprawnionych razem z podstawową emeryturą lub rentą, zgodnie z terminem wypłaty danego świadczenia.
We wrześniu kolejne grupy seniorów otrzymują więc zwiększone wypłaty w swoich standardowych terminach. Przykładowo KRUS wskazuje terminy około 7., 8., 10., 15., 20. i 25. września.
W przypadku świadczeń ZUS konkretna data zależy od ustalonego dla danej osoby terminu płatności.
Nie każdy z kwotą poniżej progu automatycznie dostanie pieniądze
Sam dochód poniżej 4828,49 zł nie jest jedynym warunkiem.
Prawo do czternastej emerytury ustala się dla osób posiadających prawo do określonego świadczenia emerytalno-rentowego w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty.
Jeżeli prawo do emerytury lub renty było zawieszone na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty, czternastka nie przysługuje.
W przypadku osób pobierających kilka świadczeń przy ustalaniu wysokości czternastki bierze się pod uwagę ich łączną wartość według zasad określonych w przepisach. Nie można więc po prostu porównywać z progiem tylko jednej z pobieranych emerytur.
Z czternastki zostaną pobrane podatek i składka
Kwota 1978,49 zł jest kwotą brutto, a nie kwotą, która w każdym przypadku pojawi się na rachunku bankowym.
Od czternastej emerytury pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz – zgodnie z obowiązującymi zasadami podatkowymi – zaliczka na PIT.
Jednocześnie dodatkowe świadczenie podlega szczególnej ochronie. Poza podatkiem i składką zdrowotną nie dokonuje się z niego innych potrąceń ani egzekucji.
Jedna osoba nie dostanie kilku czternastek
Warto również pamiętać o zasadach dotyczących osób posiadających prawo do kilku świadczeń.
Jeżeli ktoś otrzymuje przykładowo świadczenia zarówno z ZUS, jak i KRUS, nie oznacza to prawa do dwóch czternastych emerytur.
Jednej osobie przysługuje jedna czternastka.
KRUS wyjaśnia również, że w przypadku niektórych zbiegów świadczeń instytucją wypłacającą dodatkowe pieniądze będzie ZUS, a w innych KRUS.
Najważniejsze są dwie kwoty: 2900 i 4828,49 zł
Dla seniora najprostszy sposób sprawdzenia sytuacji wygląda więc następująco.
Do 2900 zł brutto – pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto.
Powyżej 2900 zł – świadczenie jest stopniowo zmniejszane według zasady „złotówka za złotówkę”.
Po przekroczeniu 4828,49 zł brutto – czternastka już nie przysługuje.
I co najważniejsze: osoby spełniające warunki nie muszą składać wniosku. Dodatkowe pieniądze są przyznawane z urzędu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.