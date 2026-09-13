Nawet 2500 zł miesięcznie za pracowników z tych roczników. Niewiele osób zna te przepisy
Pracodawca, który zatrudni odpowiednią osobę po osiągnięciu wieku emerytalnego, może otrzymać nawet 2403 zł dofinansowania do jej wynagrodzenia. Pieniądze nie trafiają jednak do seniora, lecz do firmy, a wsparcie nie jest wypłacane co miesiąc. W przypadku kobiet po 60. roku życia i mężczyzn po 65. roku życia refundacja może być przyznawana co drugi miesiąc, maksymalnie przez okres objęty 12-miesięczną umową.
Państwo chce zachęcać przedsiębiorców do zatrudniania starszych pracowników i ograniczać sytuacje, w których kandydat przegrywa rekrutację wyłącznie ze względu na wiek.
Temu służy mechanizm zapisany w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia.
Najważniejsza informacja dla pracodawców brzmi: maksymalna wysokość dofinansowania może odpowiadać połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, dlatego górny limit dopłaty to:
2403 zł miesięcznie za miesiąc objęty refundacją.
Nie każdy senior daje prawo do dopłaty
Tu zaczynają się najważniejsze warunki.
W przypadku seniorów po osiągnięciu wieku emerytalnego chodzi o osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i skierowane do pracodawcy przez urząd.
Dla kobiet oznacza to co najmniej 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.
Nie wystarczy więc, że firma samodzielnie znajdzie starszego kandydata i podpisze z nim umowę.
Wsparcie jest związane z konkretną procedurą urzędu pracy i umową zawieraną ze starostą.
2403 zł, ale nie przez 12 miesięcy z rzędu
To najważniejszy haczyk.
Ustawa przewiduje, że umowa o zatrudnienie skierowanego seniora może zostać zawarta na okres do 12 miesięcy, ale dofinansowanie przysługuje co drugi miesiąc.
Czyli przy maksymalnej stawce 2403 zł pracodawca może otrzymać refundację maksymalnie za sześć miesięcy w ciągu rocznej umowy.
Daje to łącznie:
2403 zł × 6 = 14 418 zł.
Taka właśnie maksymalna suma wsparcia dla seniora 60+/65+ w 2026 roku wynika z obecnych zasad.
Jest też drugi mechanizm dla osób 50+
Warto to rozdzielić, bo przepisy przewidują również inne dofinansowanie dla starszych bezrobotnych.
Jeżeli pracodawca zatrudni osobę bezrobotną, która ukończyła 50 lat, ale nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, może skorzystać z innego wariantu wsparcia.
W tym przypadku maksymalna dopłata również wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 2403 zł miesięcznie, ale może być wypłacana przez 12 miesięcy.
Maksymalnie daje to:
2403 zł × 12 = 28 836 zł.
Czyli dwie grupy mogą generować dla pracodawcy zupełnie inne kwoty wsparcia.
Senior musi być skierowany przez urząd
W materiale źródłowym słusznie podkreślono, że nie każda firma automatycznie otrzyma pieniądze.
Dofinansowanie przyznaje starosta na podstawie umowy, a jego wysokość może być niższa od maksymalnego limitu.
Firma musi również spełnić warunki dotyczące dalszego zatrudnienia pracownika.
W przypadku seniora po osiągnięciu wieku emerytalnego pracodawca ma obowiązek utrzymać go w zatrudnieniu również w miesiącu następującym po miesiącu, za który otrzymał refundację.
Nie można zwolnić pracownika tylko po to, żeby dostać dopłatę
Przepisy zabezpieczają program przed sztucznym tworzeniem prawa do wsparcia.
Materiał źródłowy wskazuje, że dofinansowanie nie przysługuje, jeśli senior był zatrudniony u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed rejestracją w urzędzie pracy.
Nie można więc zastosować schematu: zwolnić pracownika, zarejestrować go w urzędzie, a następnie zatrudnić ponownie już z dopłatą.
Skąd wzięło się „2500 zł”?
To po prostu zaokrąglenie.
W 2026 roku połowa minimalnego wynagrodzenia 4806 zł wynosi dokładnie:
2403 zł.
Dlatego tytuły mówiące o „2500 zł” są tylko przybliżeniem i mogą sugerować wyższą kwotę niż faktycznie przewiduje obecny limit.
Najważniejsze: pieniądze dostaje firma, nie senior
To kluczowa różnica.
Senior nie otrzymuje dodatkowych 2403 zł do własnej wypłaty.
To pracodawca otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia zatrudnionej osoby.
Dla seniora korzyścią jest przede wszystkim większa szansa na zatrudnienie, a nie osobny przelew z urzędu.
Jeżeli firma zatrudni kobietę po 60. roku życia albo mężczyznę po 65. roku życia, skierowanych przez urząd pracy, może dostać do 2403 zł za miesiąc objęty wsparciem, przy czym refundacja jest przyznawana co drugi miesiąc.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.