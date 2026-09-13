ZUS wypłaca po 300 zł. Został ostatni termin, potem pieniądze przepadną
Ponad 1,1 miliarda złotych trafiło już do rodzin w ramach programu Dobry Start. Zainteresowanie jest ogromne – do ZUS wpłynęło 2,9 mln wniosków obejmujących ponad 4,3 mln uczniów. Rodzice, którzy jeszcze nie wystąpili o 300 zł na wyprawkę szkolną, nadal mogą to zrobić. Muszą jednak pilnować jednej daty. Po 30 listopada w zdecydowanej większości przypadków będzie już za późno.
Początek roku szkolnego oznacza dla wielu rodzin duże wydatki. Zeszyty, przybory, plecaki, ubrania czy wyposażenie potrzebne do nauki potrafią kosztować znacznie więcej niż kilkaset złotych.
Część kosztów może pokryć świadczenie Dobry Start, nazywane również 300 plus.
ZUS właśnie podał najnowsze dane. Wynika z nich, że zainteresowanie świadczeniem jest ogromne.
2,9 mln wniosków już w ZUS
Nabór rozpoczął się 1 lipca.
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opublikowanych 4 września do ZUS trafiło już 2,9 mln wniosków dotyczących ponad 4,3 mln uczniów.
Do rodzin przekazano dotychczas ponad 1,1 mld zł.
Dla porównania w całym 2025 roku do ZUS wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków dotyczących niemal 4,9 mln dzieci, a wartość wypłat przekroczyła 1,4 mld zł.
To właśnie stąd pochodzi pojawiająca się w niektórych publikacjach kwota 1,4 miliarda złotych. Nie jest to jednak aktualna wartość wypłat za rok szkolny 2026/2027.
300 zł na dziecko. Dochód nie ma znaczenia
Zasady programu są stosunkowo proste.
Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną.
Pieniądze można otrzymać na uczące się dziecko:
do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat.
Co istotne, świadczenie nie jest uzależnione od zarobków rodziców. ZUS potwierdza, że wsparcie przysługuje bez względu na dochody i sytuację zawodową rodziny.
Rodzina z dwójką uprawnionych dzieci może więc otrzymać 600 zł, z trójką – 900 zł, a z czwórką – 1200 zł.
Nie na każde dziecko
Są jednak wyjątki.
Świadczenia nie otrzymuje się na dzieci uczęszczające do tzw. zerówek. Program nie obejmuje również studentów.
Wiek jest natomiast liczony rocznikowo. Dzięki temu ze świadczenia mogą korzystać również uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych, nawet jeśli odpowiednio 20. lub 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
ZUS wyznaczył ostateczny termin
I właśnie tutaj znajduje się najważniejsza informacja dla rodziców, którzy jeszcze nie wysłali dokumentów.
Wniosek można złożyć tylko do 30 listopada 2026 roku.
Po tym terminie możliwość otrzymania 300 zł co do zasady przepada. ZUS przewiduje tylko szczególny wyjątek dotyczący dziecka powyżej 20. roku życia, które uzyska orzeczenie o niepełnosprawności już po 30 listopada.
Nie warto więc zakładać, że skoro rok szkolny już się rozpoczął, nabór został zakończony. Rodzice mają jeszcze ponad dwa miesiące na dopełnienie formalności.
Kiedy ZUS przeleje pieniądze?
Termin wypłaty zależy od momentu złożenia wniosku.
Osoby, które zrobiły to w lipcu lub sierpniu, mają zagwarantowaną wypłatę najpóźniej do 30 września.
Jeżeli prawidłowy wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, ZUS ma na wypłatę do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.
Dlatego rodzic składający dokumenty dopiero pod koniec listopada może otrzymać pieniądze później niż rodzina, która zrobiła to na początku naboru.
Nie można złożyć papierowego wniosku
W tym programie nie ma tradycyjnych papierowych formularzy.
Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie. Do wyboru są aplikacja mZUS, portal eZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczna.
Pieniądze również nie są wypłacane w gotówce. Świadczenie trafia na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
Przed wysłaniem dokumentów warto szczególnie sprawdzić PESEL dziecka, dane szkoły oraz numer konta. Błędy mogą spowodować konieczność uzupełnienia wniosku i opóźnić wypłatę.
Ponad 1,1 mld zł już wypłacone. Nadal można dostać pieniądze
Program Dobry Start jest jednym z największych programów wsparcia związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Już na początku września wnioski obejmowały ponad 4,3 mln uczniów, a ZUS przekazał rodzinom ponad 1,1 mld zł.
Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, nie stracili prawa do świadczenia. Kluczowa jest jednak data 30 listopada 2026 roku. Po jej przekroczeniu – poza ustawowym wyjątkiem – wniosku o tegoroczne 300 plus nie będzie już można skutecznie złożyć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.