Zabronione w blokach powyżej 4 pięter. Spółdzielnie mogą ruszyć z kontrolami, a przy awarii wejść z policją
Po serii groźnych zdarzeń spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły ponownie przypominać mieszkańcom o przepisach, które obowiązują od lat. Mogą też zdecydować się na kontrole. W zwykłej sytuacji termin wejścia do mieszkania powinien zostać wcześniej uzgodniony, ale gdy pojawi się realne zagrożenie awarią, przepisy dają zarządcy znacznie większe możliwości. W określonych przypadkach odmowa otwarcia drzwi nie zatrzyma interwencji.
Nie chodzi o piąte piętro. W budynku powyżej 4 kondygnacji zakaz obowiązuje wszędzie
Podstawą nie jest bezpośrednio jeden artykuł Prawa budowlanego, lecz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jego § 157 ust. 5 stanowi, że instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. Rozporządzenie definiuje mieszkalny budynek niski jako obiekt mający maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne. Jeżeli blok ma ich 5, 8 albo 12, nie chodzi o to, że butla jest dozwolona na niższych piętrach, a zabroniona dopiero wyżej. Budynek przestaje należeć do kategorii niskich, więc instalacji na gaz płynny nie powinno być w żadnym mieszkaniu tego budynku.
Warto zwrócić uwagę również na sposób liczenia kondygnacji. Parter jest kondygnacją nadziemną. Budynek składający się z parteru i 3 pięter ma zatem 4 kondygnacje nadziemne i pod względem tego warunku może jeszcze należeć do budynków niskich. Parter oraz 4 piętra oznaczają już 5 kondygnacji. To jednak dopiero pierwszy test. Nawet w niewielkim, 3- lub 4-kondygnacyjnym bloku butla nie zawsze będzie dopuszczalna, ponieważ § 157 ust. 6 wprowadza drugi, niezależny zakaz: w jednym budynku nie wolno stosować jednocześnie gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. Jeżeli więc blok jest podłączony do sieci, nie ma znaczenia, że konkretne mieszkanie odłączono od gazu i jego właściciel chciałby zamiast tego podłączyć kuchenkę do butli.
Spółdzielnie już przypominają mieszkańcom. Jedna prosi nawet o zgłaszanie przypadków
Przepisy nie pojawiły się w 2026 roku, ale po latach względnej ciszy zaczęły coraz częściej pojawiać się w komunikatach zarządców. W listopadzie 2025 roku Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa skierowała do mieszkańców informację przypominającą o zakazie używania butli LPG w budynkach mających więcej niż 4 kondygnacje nadziemne. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że w lipcu 2026 roku odniosła się do niej Polska Organizacja Gazu Płynnego, wyjaśniając obowiązujące zasady. Podobne komunikaty zaczęły pojawiać się w innych częściach kraju. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Diament” w lutym przypomniała o obu ograniczeniach i poprosiła mieszkańców o przekazywanie informacji o przypadkach łamania zakazu, zapowiadając możliwość skierowania sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Nie oznacza to jeszcze ogólnopolskiej akcji polegającej na chodzeniu od drzwi do drzwi. Każda spółdzielnia może jednak reagować na informacje od mieszkańców, wyniki przeglądów instalacji albo zauważone nieprawidłowości. Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje w swoich zasadach ochrony przeciwpożarowej, że prowadzone są również dodatkowe kontrole doraźne stanu bezpieczeństwa pożarowego. Prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek co najmniej corocznego sprawdzania między innymi instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Taka kontrola instalacji gazowej musi być wykonywana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Spółdzielnia nie musi więc wysyłać prezesa z latarką do kuchni lokatora – może zlecić czynności fachowcowi posiadającemu wymagane uprawnienia.
Do 2 butli po 11 kg, ale tylko tam, gdzie LPG w ogóle wolno stosować
Jeżeli budynek przejdzie oba podstawowe testy – jest budynkiem niskim i nie korzysta jednocześnie z gazu sieciowego – nadal obowiązują bardzo konkretne zasady dotyczące samej butli. § 177 rozporządzenia pozwala zasilać urządzenia gazowe z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg. W jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie powinno być zainstalowanych więcej niż 2 takich butli. Muszą stać pionowo, być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a temperatura pomieszczenia powinna pozostawać poniżej 35 stopni. Od urządzeń promieniujących ciepło trzeba zachować co najmniej 1,5 metra, a od urządzeń mogących powodować iskrzenie przynajmniej 1 metr.
Przeniesienie butli na balkon również nie jest uniwersalnym sposobem na obejście przepisów. Państwowa Straż Pożarna przypomina, że w budynku mieszkalnym mającym instalację zasilaną gazem z sieci stosowanie instalacji LPG pozostaje zabronione. Propan-butan jest przy tym cięższy od powietrza. Przy nieszczelności gaz nie zachowuje się jak lekki gaz ziemny, który łatwiej unosi się ku górze, ale może gromadzić się w najniższych partiach pomieszczenia. Dlatego przepisy zabraniają stosowania takich instalacji między innymi w pomieszczeniach położonych poniżej otaczającego terenu oraz takich, w których znajdują się zagłębienia, studzienki czy kanały poniżej poziomu podłogi.
Każdego roku dochodzi do ponad 100 wybuchów. W Polsce jest około 11 mln butli LPG
Skala użytkowania butli jest ogromna. Transportowy Dozór Techniczny, prowadząc kampanię „Bezpieczna butla – bezpieczny dom”, podaje, że według danych Państwowej Straży Pożarnej każdego roku dochodzi do ponad 100 wybuchów butli z gazem płynnym. Z kolei raport Polskiej Organizacji Gazu Płynnego za 2024 rok wskazywał, że w Polsce znajduje się około 11 mln butli LPG wykorzystywanych między innymi do zasilania kuchenek, grilli i urządzeń grzewczych. TDT zwraca uwagę, że najczęstszą przyczyną zdarzeń nie jest nagłe rozerwanie prawidłowo użytkowanej butli, lecz błędy podczas podłączania urządzenia, niewłaściwa eksploatacja albo nieszczelność instalacji.
Najświeższe zdarzenia pokazują, że nie jest to wyłącznie teoretyczne ryzyko. 16 sierpnia 2026 roku w mieszkaniu w Toszku doszło do wybuchu butli podłączonej do kuchenki gazowej. Według wstępnych ustaleń Policji eksplozja nastąpiła podczas próby uruchomienia kuchenki. 70-letnia kobieta doznała licznych oparzeń i w stanie zagrażającym jej życiu została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Jeszcze tragiczniejszy był wybuch z 2 maja w Anielinie w powiecie wieluńskim. Prokuratura ustaliła wstępnie, że doszło do nagromadzenia gazu propan-butan i jego zapłonu. Zginęła 15-letnia dziewczyna, a jej matka z poparzeniami trafiła do specjalistycznego szpitala.
W Warszawie huk po wybuchu butli był słyszalny na drugim brzegu
Warszawa również miała w tym roku bardzo mocne przypomnienie, jak dużą energię może wyzwolić stosunkowo niewielka butla. 27 czerwca przy ul. Aluzyjnej na Białołęce eksplodowała około 10-kilogramowa butla z gazem podłączona do grilla ustawionego na balkonie mieszkania na ostatniej kondygnacji. Huk był słyszany przez mieszkańców znacznie oddalonych od budynku, a na miejsce skierowano Straż Pożarną i Policję. W tym przypadku nie było informacji o osobach rannych, ale sama siła eksplozji pokazuje, dlaczego zarządcy bloków reagują nerwowo na sygnał, że w mieszkaniu może znajdować się nieszczelna butla.
To rozróżnienie jest bardzo ważne. Sama informacja od sąsiada, że ktoś prawdopodobnie gotuje na LPG, nie oznacza jeszcze, że spółdzielnia może natychmiast wyważyć drzwi. Jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia, zastosowanie ma normalny tryb. Art. 61 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna udostępnić go między innymi w celu okresowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego. Spółdzielnia może więc zareagować kontrolą, ale przy zwykłym przeglądzie nie działa zasada „nie otworzył, więc wchodzimy z Policją”.
Jest jednak sytuacja, w której odmowa nie wystarczy. Spółdzielnia może wejść z Policją
Inaczej wygląda sytuacja awaryjna. Art. 61 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi wprost, że w razie awarii wywołującej szkodę albo bezpośrednio zagrażającej jej powstaniem lokal trzeba udostępnić niezwłocznie. Jeżeli osoba korzystająca z mieszkania jest nieobecna albo odmawia wejścia, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji. Jeżeli sytuacja wymaga pomocy Straży Pożarnej, wejście może odbyć się również z jej udziałem. Gdy mieszkanie zostanie otwarte pod nieobecność dorosłego mieszkańca, spółdzielnia ma obowiązek zabezpieczyć lokal oraz znajdujące się w nim rzeczy i sporządzić protokół.
W przypadku butli granica między zwykłym podejrzeniem a awarią może zostać przekroczona bardzo szybko. Informacja „sąsiad ma butlę” sama w sobie nie musi oznaczać bezpośredniego zagrożenia. Zupełnie inaczej wygląda zgłoszenie o silnym zapachu gazu, syczeniu przy zaworze, uszkodzeniu butli, wcześniejszej eksplozji, pożarze albo podejrzeniu dużego wycieku. Wtedy nie chodzi już o sprawdzenie przestrzegania regulaminu, lecz o możliwość powstania szkody w mieszkaniu i sąsiednich lokalach. W takiej sytuacji pierwszą służbą bardzo często będzie Państwowa Straż Pożarna, której zadaniem jest likwidacja miejscowego zagrożenia. Policja może zabezpieczać miejsce i uczestniczyć przy wejściu, natomiast techniczną ocenę instalacji może przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli problem dotyczy legalności instalacji albo sposobu użytkowania budynku, do sprawy może zostać włączony również nadzór budowlany.
PINB ma własne prawo wejścia do budynku i mieszkania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie musi opierać swoich uprawnień na przepisach dotyczących spółdzielni. Art. 81a Prawa budowlanego daje organom nadzoru lub osobom działającym z ich upoważnienia prawo wstępu do obiektu budowlanego. W lokalu mieszkalnym czynności kontrolne prowadzi się co do zasady w obecności pełnoletniego domownika oraz przedstawiciela administracji albo zarządcy budynku. W uzasadnionych przypadkach, gdy kontrolowany nie jest przedsiębiorcą, a tych osób nie ma, kontrola może odbyć się w obecności przywołanego pełnoletniego świadka. Nadzór budowlany może więc sprawdzać, czy sposób użytkowania instalacji odpowiada przepisom techniczno-budowlanym i podejmować dalsze działania, jeżeli stwierdzi nieprawidłowości.
Policjant nie będzie przy tym oceniał, czy reduktor ma właściwe parametry, a strażak nie jest wysyłany do każdego mieszkania tylko po to, żeby zajrzeć pod kuchenkę. Każda z tych instytucji ma inną rolę. Spółdzielnia lub zarządca organizuje przegląd, wykwalifikowana osoba sprawdza instalację, PINB kontroluje przestrzeganie prawa budowlanego, a Straż Pożarna reaguje przede wszystkim wtedy, gdy pojawia się zagrożenie pożarem lub wybuchem. Policja w awaryjnym trybie z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zapewnia możliwość wejścia do lokalu mimo nieobecności albo odmowy jego udostępnienia.
Co zrobić, gdy spółdzielnia zapowiada kontrolę albo w mieszkaniu jest butla?
- Najpierw trzeba policzyć kondygnacje budynku. Jeżeli blok ma więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, nie ma znaczenia, na którym piętrze znajduje się lokal – instalacja zasilana LPG nie spełnia warunku dotyczącego budynku niskiego. Nie należy więc wychodzić z założenia, że mieszkanie na parterze jest wyjątkiem tylko dlatego, że butla znajduje się blisko poziomu terenu.
- Trzeba sprawdzić, czy w budynku jest gaz sieciowy. To drugi całkowicie niezależny warunek. Jeśli w budynku działa instalacja zasilana z sieci gazowej, przepisy zabraniają jednoczesnego stosowania w nim gazu płynnego. Nie wystarczy argument, że w konkretnym mieszkaniu instalacja została odcięta wiele lat temu. Przepis odnosi się do budynku, a nie wyłącznie do jednego lokalu.
- Przy zwykłej kontroli można oczekiwać uzgodnienia terminu. Spółdzielnia ma prawo przeprowadzać okresowe, a w uzasadnionych przypadkach także doraźne przeglądy wyposażenia technicznego lokalu, ale art. 61 ust. 3 mówi w takim przypadku o wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Nie ma więc podstaw, aby każde pukanie administracji do drzwi przedstawiać jako możliwość natychmiastowego siłowego wejścia.
- Przy realnej awarii sytuacja zmienia się całkowicie. Zapach gazu, potwierdzony wyciek albo inne bezpośrednie zagrożenie dla sąsiednich mieszkań oznacza, że lokal trzeba udostępnić niezwłocznie. Jeżeli nikt nie otwiera albo mieszkaniec odmawia, ustawa wprost pozwala spółdzielni wejść w obecności Policji, a gdy potrzebna jest pomoc ratowników – również Straży Pożarnej. W takiej sytuacji bezpieczeństwo mieszkańców całego budynku ma pierwszeństwo przed sprzeciwem właściciela jednego lokalu.
- Wyczuwając gaz, nie należy samodzielnie prowadzić kontroli. Nie wolno zapalać światła, używać ognia ani uruchamiać urządzeń mogących wywołać iskrę. Jeżeli można zrobić to bezpiecznie, należy zakręcić zawór, przewietrzyć pomieszczenie i wyjść z zagrożonego miejsca. Przy realnym zagrożeniu trzeba dzwonić pod numer 112. Ponad 100 eksplozji związanych z butlami LPG rocznie pokazuje, że przepisy nie powstały wyłącznie po to, aby administracja mogła wysłać mieszkańcom kolejne pismo. Nieszczelność jednego urządzenia w bloku może w ciągu kilku minut stać się problemem wszystkich osób mieszkających nad, pod i obok niego.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.