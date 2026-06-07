Nawet 3500 zł dopłaty. Rząd uruchamia nowy program, ale musisz pilnować ważnej daty

Gwałtownie rosnące koszty energii cieplnej spędzają sen z powiek wielu polskim rodzinom przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Aby zapobiec poważnym problemom finansowym obywateli, rząd uruchamia dedykowane narzędzie osłonowe – bon ciepłowniczy. Ta finansowa pomoc ma uchronić najbardziej obciążone budżety domowe przed drastycznymi podwyżkami. Aby jednak otrzymać pieniądze, trzeba spełnić kryteria oraz bezwzględnie dopilnować procedur i terminów.

Komu przysługuje bon ciepłowniczy? Warunki techniczne i systemowe Nowy program osłonowy został zaprojektowany z myślą o bardzo konkretnej grupie odbiorców. Bon ciepłowniczy skierowany jest wyłącznie do tych gospodarstw domowych, które są zasilane przez tzw. ciepło systemowe. Beneficjentami zostaną zatem przede wszystkim lokatorzy bloków mieszkalnych oraz budynków wielorodzinnych podłączonych bezpośrednio do miejskich lub osiedlowych sieci ciepłowniczych, dostarczających energię od zewnętrznych przedsiębiorstw energetycznych. Kluczowym elementem weryfikacji wniosku będzie również cena samej energii. Rządowe wsparcie przewidziano dla lokali, w których stawka za ogrzewanie przekracza pułap 170 zł za gigadżul (GJ). Warto wyraźnie podkreślić, kto z programu skorzystać nie może: Właściciele domów jednorodzinnych: Program całkowicie wyklucza osoby ogrzewające nieruchomości w sposób indywidualny.

Program całkowicie wyklucza osoby ogrzewające nieruchomości w sposób indywidualny. Określone źródła zasilania: Dopłat nie otrzymają osoby korzystające z pieców gazowych, węglowych, kotłów na pellet czy pomp ciepła.

Dochód zdecyduje o przyznaniu pieniędzy. Zasada „złotówka za złotówkę” Głównym kryterium selekcji wnioskodawców pozostają zarobki. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych miesięczny dochód nie może być wyższy niż 3272,69 zł. Dla gospodarstw składających się z wielu osób limit ten został ustalony na poziomie 2454,52 zł na jednego członka rodziny. Ustawodawca przewidział jednak mechanizm łagodzący dla osób, które minimalnie przekraczają te kwoty. Przekroczenie wskazanego progu dochodowego nie odcina automatycznie od pomocy finansowej, ponieważ w programie zastosowanie znajduje popularna zasada „złotówka za złotówkę”. W takiej sytuacji ostateczna wartość przyznanego bonu zostanie pomniejszona dokładnie o taką kwotę, o jaką wnioskodawca przekroczył ustawowy limit dochodowy. Ministerstwo Energii wprowadza także rygorystyczne obostrzenie: na jeden konkretny adres zamieszkania może zostać przyznany tylko jeden bon ciepłowniczy w danym okresie rozliczeniowym. W sytuacji, gdy wnioski złoży kilka osób gospodarujących pod tym samym adresem, system wypłaci środki tej osobie, która zarejestrowała swój formularz jako pierwsza.

Nawet 3500 zł wsparcia. Wszystko zależy od ceny ciepła Ostateczny wymiar finansowy bonu ciepłowniczego w 2026 roku będzie bezpośrednio powiązany z jednoskładnikową ceną ciepła netto, jaka obowiązuje w systemie grzewczym danego budynku. Tabela: Wysokość bonu ciepłowniczego w zależności od stawek za gigadżul (GJ) Obowiązująca cena ciepła netto za gigadżul (GJ) Gwarantowana kwota rządowego wsparcia w 2026 roku Powyżej 170 zł do maksymalnie 200 zł za GJ 1000 zł Powyżej 200 zł do maksymalnie 230 zł za GJ 2000 zł Powyżej 230 zł za GJ 3500 zł

Wnioski będzie można składać przez dwa miesiące. Harmonogram i procedury Proces przyjmowania dokumentów za okres rozliczeniowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku rozpocznie się oficjalnie 1 lipca i potrwa nieprzerwanie do 31 sierpnia 2026 roku. Obywatele mają zatem równe dwa miesiące na dopełnienie wszelkich formalności. Wnioski należy kierować bezpośrednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który jest właściwy dla aktualnego miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o bon. Ustawodawca przewidział kilka alternatywnych ścieżek składania dokumentacji: Osobiście: Poprzez dostarczenie papierowego formularza do urzędu gminy.

Poprzez dostarczenie papierowego formularza do urzędu gminy. Tradycyjną pocztą: Wysyłając dokumenty listownie na adres odpowiedniego urzędu.

Wysyłając dokumenty listownie na adres odpowiedniego urzędu. Elektronicznie: Za pomocą platformy internetowej gov.pl, systemu ePUAP lub bezpośrednio w rządowej aplikacji mObywatel.

Sam wniosek nie wystarczy. Spółdzielnie mają tylko 7 dni Samo poprawne wypełnienie urzędowego formularza nie otworzy drogi do wypłaty pieniędzy. Kluczowym załącznikiem, bez którego wniosek zostanie odrzucony, jest specjalne zaświadczenie zewnętrzne. Wymagany załącznik: Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć oficjalne zaświadczenie wystawione przez spółdzielnię mieszkaniową, zarządcę wspólnoty lub inny uprawniony podmiot, który odpowiada za dystrybucję i dostarczanie ciepła do konkretnego budynku. Dokument ten musi jednoznacznie potwierdzać, że gospodarstwo korzysta z ciepła systemowego oraz precyzyjnie wskazywać wysokość jednoskładnikowej ceny ciepła netto. Podmiot odpowiedzialny za administrację ma obowiązek wydać takie zaświadczenie mieszkańcowi w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu zgłoszenia prośby.