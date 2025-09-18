Nawet 3500 złotych do ogrzewania. Rząd Tuska wprowadza bon ciepłowniczy
Jesień 2025 roku przyniesie nową formę wsparcia dla najuboższych gospodarstw domowych. Bon ciepłowniczy to odpowiedź rządu na rosnące koszty ogrzewania po wygaśnięciu tarczy ochronnej. Sprawdź, kto może liczyć na dopłatę do 3500 złotych rocznie i kiedy składać wnioski.
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o bonie ciepłowniczym, który ma złagodzić skutki wzrostu cen ciepła systemowego. To realna pomoc dla około 400 tysięcy gospodarstw domowych, które najbardziej odczuwają rosnące rachunki za ogrzewanie. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że projekt powstał w dialogu z branżą ciepłowniczą i samorządami.
Kto może liczyć na bon ciepłowniczy?
Dopłata jest przeznaczona dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Aby otrzymać wsparcie, trzeba spełnić konkretne kryteria dochodowe, które są liczone jako dochód netto miesięcznie:
Gospodarstwo jednoosobowe może liczyć na bon przy dochodzie do 3272,69 złotych netto miesięcznie. W przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wynosi 2454,52 złotych netto na osobę. Ważnym warunkiem jest również korzystanie z ciepła systemowego – sieciowego, co dotyczy zarówno mieszkańców bloków, jak i osiedli domów jednorodzinnych podłączonych do lokalnej sieci ciepłowniczej.
Kolejne kryterium to wysoki koszt ceny ciepła – dopłata dotyczy tych, którzy płacą powyżej 170 złotych za gigadżul. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że zapewnienie niskich cen energii i ciepła dla Polaków to obowiązek rządu, a bon ciepłowniczy gwarantuje odpowiednie wsparcie rodzinom najbardziej dotkniętym kryzysem energetycznym.
Ile wyniesie wsparcie i kiedy je otrzymamy?
Wysokość bonu ciepłowniczego będzie uzależniona od faktycznych cen ciepła płaconych przez gospodarstwa domowe. W drugiej połowie 2025 roku dopłaty wyniosą od 500 do 1750 złotych, a w 2026 roku wsparcie wzrośnie do przedziału od 1000 do 3500 złotych.
Konkretnie za okres od lipca do grudnia 2025 roku bon będzie przyznawany jednorazowo w wysokości 500 złotych, gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ. Przy cenie od 200 do 230 zł/GJ wsparcie wyniesie 1000 złotych, a przy cenie powyżej 230 zł/GJ – aż 1750 złotych.
W 2026 roku stawki będą wyższe. Za cały rok 2026 bon wyniesie 1000 złotych przy cenach 170-200 zł/GJ, 2000 złotych przy cenach 200-230 zł/GJ, a najwyższy bon – 3500 złotych – otrzymają gospodarstwa domowe, które płacą powyżej 230 złotych za gigadżul.
Zasada „złotówka za złotówkę” i praktyczne przykłady
Ważną informacją jest obowiązywanie zasady „złotówka za złotówkę”. To oznacza, że nawet po przekroczeniu progu dochodowego wsparcie będzie wypłacane, ale w niższej kwocie. Kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.
Na przykład, jeśli osoba samotna zarabia 3500 złotych netto miesięcznie, czyli o 227,31 złotych więcej od progu, to bon zostanie pomniejszony właśnie o tę kwotę. Minimalna kwota wypłacanych bonów wynosi 20 złotych – poniżej tej wartości bon nie będzie wypłacany.
Rząd szacuje, że łączny koszt programu wyniesie około 900 milionów złotych w ciągu 18 miesięcy. Za okres drugiej połowy 2025 roku koszty wyniosą około 295 milionów złotych, a za cały 2026 rok – prawie 590 milionów złotych.
Kiedy i gdzie składać wnioski?
Harmonogram składania wniosków jest już ustalony. Za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku wnioski będzie można składać między 3 listopada a 15 grudnia 2025 roku. Za rok 2026 termin składania wniosków to okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.
Wnioski będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Przewidziano także możliwość załatwienia sprawy zdalnie poprzez platformę ePUAP, co ma ułatwić dostęp do programu osobom z mniejszych miejscowości oraz tym, które wolą formalności załatwiać online.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków programu. Niezbędna będzie faktura, która pokaże, że cena ciepła w danym systemie przekracza 170 złotych za gigadżul, a także zaświadczenia o dochodach, na przykład kopia deklaracji PIT albo dokument wydany przez KRUS.
Udogodnienia dla rolników i przedsiębiorców
Resort energii zapowiada udogodnienia dla rolników. W ich przypadku ma zostać przygotowany specjalny kalkulator, który pozwoli łatwo wyliczyć wysokość dochodu przy rozliczaniu ryczałtem. Dzięki temu proces składania wniosku będzie mniej skomplikowany i nie będzie wymagał dodatkowych wyliczeń księgowych.
Wszystkie dane niezbędne do złożenia wniosku to dane osobowe wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego, na który ma być przesłany zwrot, wszystkie faktury VAT za okres którego dotyczy wniosek oraz dowody wpłat za faktury.
Planowane przyjęcie przepisów przez Radę Ministrów ma nastąpić w trzecim kwartale 2025 roku, tak aby jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego 2025/2026 możliwe było składanie wniosków.
Co to oznacza dla gospodarstw domowych?
Dla wielu rodzin bon ciepłowniczy może oznaczać realną różnicę między ciepłym a zimnym domem. Wzrost cen energii elektrycznej, gazu, węgla i pelletu sprawia, że nawet przeciętne gospodarstwo domowe musi przeznaczać coraz więcej środków na ciepło.
Wsparcie jest szczególnie ważne dla osób starszych, które często mają niższe dochody i jednocześnie większe potrzeby cieplne. Dla rodzin wielodzietnych o niskich dochodach dodatkowe 3500 złotych rocznie może znacząco poprawić jakość życia i pozwolić na utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu.
Bon ciepłowniczy to bezpośrednia dopłata, a nie ulga podatkowa czy obniżka na rachunku. Środki mają trafić bezpośrednio na pokrycie rachunków za ogrzewanie. W wielu przypadkach będzie to automatyczna dopłata do faktury, co dodatkowo ułatwi korzystanie z programu.
Równoległy program – bon energetyczny na lata kolejne
Oprócz bonu ciepłowniczego rząd przygotowuje również bon energetyczny, który ma wejść w życie w kolejnych latach, począwszy od 2027 roku. Bon energetyczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych o niższych dochodach w wysokości 1200 złotych rocznie, wypłacane w transzach kwartalnych po około 300 złotych.
Program będzie skierowany głównie do seniorów – kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia – oraz gospodarstw domowych o niskich dochodach. Bon energetyczny ma być finansowany z wpływów systemu handlu emisjami CO2, a realizacją wypłat zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Oba instrumenty – energetyczny i ciepłowniczy – mają chronić osoby starsze i gospodarstwa o niskich dochodach przed ryzykiem zadłużenia i odłączenia od dostaw energii.
Jak przygotować się do składania wniosku?
Już teraz warto przygotować dokumenty potwierdzające dochody i miejsce zamieszkania – przyspieszy to proces przyznawania dopłaty. Kluczowe jest zebranie wszystkich faktur za ciepło systemowe oraz dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.
Osoby korzystające z ciepła systemowego powinny sprawdzić, czy cena którą płacą przekracza 170 złotych za gigadżul. Informację tę można znaleźć na fakturach za ciepło lub w cenniku lokalnej ciepłowni.
Planowany termin uruchomienia bonu ciepłowniczego to jesień 2025 roku, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Dzięki temu środki będą dostępne dokładnie wtedy, gdy ich potrzeba jest największa. Rząd i samorządy zachęcają do śledzenia lokalnych informacji, aby nie przegapić terminu składania wniosków.
Program obejmie wsparcie od drugiej połowy 2025 roku do końca 2026 roku. Rozliczenia z tytułu bonu ciepłowniczego i rozpatrywanie odwołań będą trwać do 2031 roku. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.