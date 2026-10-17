Nawet 5 tys. zł mandatu za drzwi w bloku! Wielu mieszkańców robi to codziennie. Jeden szczegół ma ogromne znaczenie
Zwykła czynność wykonywana na klatce schodowej może stać się powodem poważnego konfliktu, a w określonych sytuacjach również konsekwencji finansowych. Jedni mieszkańcy pozostawiają otwarte drzwi wejściowe, żeby przewietrzyć budynek. Inni zakładają dodatkowe zamki, obawiając się włamań i kradzieży. Tymczasem przepisy przeciwpożarowe stawiają wyraźną granicę. Jeżeli zastosowane zabezpieczenia uniemożliwią szybką ewakuację, sprawa może zakończyć się mandatem sięgającym 5 tys. zł. W sądzie sankcja może być jeszcze wyższa.
Drzwi wejściowe do klatki schodowej potrafią być źródłem sporów nawet w spokojnych wspólnotach mieszkaniowych.
Niektórzy lokatorzy chcą, aby wejście pozostawało stale zamknięte. Obawiają się osób postronnych, kradzieży rowerów, włamań do piwnic czy nieproszonych gości.
Inni regularnie podpierają drzwi kamieniem lub wycieraczką. Tłumaczą to potrzebą przewietrzenia korytarza, wygodą podczas wnoszenia zakupów albo ułatwieniem wejścia kurierowi.
Problem pojawia się wtedy, gdy mieszkańcy zaczynają samodzielnie ingerować w sposób działania drzwi.
W określonych przypadkach zwykły spór sąsiedzki może bowiem przerodzić się w sprawę dotyczącą bezpieczeństwa przeciwpożarowego całego budynku.
Mieszkańcy bloków powinni uważać. Nie wolno blokować wyjścia ewakuacyjnego
Najważniejsza zasada dotyczy możliwości szybkiego opuszczenia budynku podczas zagrożenia.
Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi drzwi znajdujące się na drodze ewakuacyjnej muszą umożliwiać natychmiastowe wykorzystanie wyjścia.
Nie mogą być zabezpieczone w sposób, który w razie pożaru uniemożliwi mieszkańcom wydostanie się na zewnątrz.
Oznacza to, że niebezpieczne może być między innymi zamontowanie dodatkowego zamka wymagającego użycia klucza od strony klatki schodowej.
Podobne zagrożenie stwarzają kłódki, zasuwy i inne blokady, których nie można szybko odblokować podczas ewakuacji.
Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której klatka schodowa zostaje zadymiona.
Mieszkańcy próbują wydostać się z budynku, lecz okazuje się, że drzwi wejściowe zostały zamknięte na dodatkowy zamek.
Osoby uciekające przed ogniem mogą nie mieć przy sobie kluczy.
W takich okolicznościach nawet kilkadziesiąt sekund opóźnienia może mieć poważne konsekwencje.
Przepisy są jednoznaczne. Państwowa Straż Pożarna wyjaśnia zasady
Podstawowe wymagania określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków.
W paragrafie 4 ust. 1 pkt 14 wskazano zakaz takiego zamykania drzwi ewakuacyjnych, które uniemożliwia ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia.
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnia, że przepisy nie zabraniają samego stosowania zamków.
Kluczowe jest to, aby drzwi można było bezzwłocznie otworzyć od wewnątrz.
Oznacza to, że wejście do bloku może być zabezpieczone domofonem lub odpowiednim zamkiem.
Nie wolno jednak stosować rozwiązania, które zmusza osobę opuszczającą budynek do szukania klucza albo wykonywania skomplikowanych czynności.
Bezpieczeństwo ewakuacji ma pierwszeństwo przed dodatkowymi zabezpieczeniami przed dostępem osób z zewnątrz.
Nawet 5 tys. zł mandatu. Od 2026 roku kary są znacznie surowsze
Od 2026 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia przeciwpożarowe.
Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że za jedno kwalifikujące się wykroczenie mandat może wynieść do 5000 zł.
Jeżeli jednym czynem popełniono kilka wykroczeń, maksymalna wysokość mandatu może wzrosnąć do 6000 zł.
To jednak nie koniec możliwych konsekwencji.
W przypadku skierowania sprawy do sądu górna granica grzywny za określone wykroczenia przeciwpożarowe wynosi nawet 30 tys. zł.
Dotyczy to między innymi czynów mogących utrudniać ewakuację albo prowadzenie działań ratowniczych, jeżeli wyczerpują znamiona odpowiedniego wykroczenia.
Nie oznacza to jednak, że każdy mieszkaniec zamykający drzwi wejściowe automatycznie otrzyma mandat.
Odpowiedzialność wymaga ustalenia konkretnego naruszenia przepisów.
Samo prawidłowe zamykanie drzwi na domofon nie jest zabronione.
Czy za zostawienie otwartych drzwi także grozi kara?
To ważne rozróżnienie, o którym często zapomina się podczas sąsiedzkich sporów.
W Polsce nie istnieje jeden ogólnokrajowy przepis nakazujący każdemu mieszkańcowi bloku zawsze zamykać drzwi wejściowe.
Takie zasady mogą natomiast wynikać z regulaminu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
Pozostawienie drzwi otwartych może więc stanowić naruszenie obowiązujących w budynku zasad porządkowych.
Nie oznacza to jednak automatycznej kary 5000 zł.
Inaczej należy ocenić sytuację, gdy ktoś celowo blokuje drzwi lub bramę przeciwpożarową, uniemożliwiając jej samoczynne zamknięcie podczas pożaru.
Takie działanie zostało wyraźnie zakazane w przepisach przeciwpożarowych.
Znaczenie ma więc nie tylko to, czy drzwi są otwarte, ale przede wszystkim ich przeznaczenie oraz wpływ zastosowanej blokady na bezpieczeństwo mieszkańców.
Ktoś wkłada kamień pod drzwi. To może prowadzić do poważnych problemów
W wielu budynkach spotyka się sytuacje, w których drzwi wejściowe są celowo podpierane.
Mieszkańcy wykorzystują do tego wycieraczki, kawałki drewna, kamienie lub inne przedmioty.
W przypadku zwykłych drzwi wejściowych takie postępowanie przede wszystkim zwiększa ryzyko niekontrolowanego dostępu do budynku.
Może też powodować uszkodzenia samozamykaczy i elementów zamka.
Jeżeli jednak blokowane drzwi pełnią funkcję przeciwpożarową i powinny zamknąć się automatycznie w razie zagrożenia, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze.
Otwarte drzwi przeciwpożarowe mogą umożliwić rozprzestrzenianie się dymu i gorących gazów między częściami budynku.
Dlatego nie wolno samodzielnie unieruchamiać takich drzwi w pozycji otwartej.
Dopuszczalne rozwiązania techniczne muszą zapewniać ich prawidłowe działanie w razie pożaru.
Zamknięta klatka schodowa chroni przed złodziejami. Ale jest granica
Wspólnoty i spółdzielnie nie bez powodu montują domofony oraz kontrolę dostępu.
Zabezpieczone wejście może utrudniać przedostawanie się do środka osobom nieuprawnionym.
Ma to znaczenie szczególnie w budynkach, w których znajdują się piwnice, rowerownie i pomieszczenia gospodarcze.
Nie oznacza to jednak, że każdy dodatkowy zamek zwiększa bezpieczeństwo.
Zabezpieczenie przed włamaniem nie powinno jednocześnie uniemożliwiać mieszkańcom ucieczki przed pożarem.
Dlatego montaż dodatkowych zamków, krat lub zasuw na wspólnej drodze ewakuacyjnej powinien być konsultowany z zarządcą budynku i oceniany pod kątem wymagań przeciwpożarowych.
Samowolne instalowanie takich elementów może naruszać zarówno przepisy bezpieczeństwa, jak i zasady korzystania z części wspólnych.
Problemy mogą dotknąć także wspólnotę i spółdzielnię
Za zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej budynku odpowiada jego właściciel lub zarządca w zakresie wynikającym z przepisów.
Obowiązki obejmują między innymi utrzymywanie dróg ewakuacyjnych w stanie pozwalającym na bezpieczne opuszczenie obiektu.
Jeżeli zarządca wie, że drzwi ewakuacyjne nie działają prawidłowo albo są blokowane, powinien podjąć odpowiednie działania.
Może to oznaczać konieczność naprawy zamka, wymiany samozamykacza lub usunięcia nieprawidłowo zamontowanych zabezpieczeń.
W określonych okolicznościach naruszenia obowiązków mogą prowadzić do odpowiedzialności osób zobowiązanych do zapewnienia bezpieczeństwa.
Nie oznacza to jednak, że mandat nałożony na konkretnego mieszkańca automatycznie staje się długiem wszystkich właścicieli lokali.
Trzeba rozróżniać odpowiedzialność sprawcy wykroczenia od kosztów utrzymania i naprawy części wspólnych budynku.
Otwarte drzwi i włamanie. Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty?
Dodatkowe wątpliwości dotyczą ubezpieczenia mieszkania.
Niektórzy mieszkańcy obawiają się, że pozostawienie otwartych drzwi do klatki automatycznie pozbawi ich odszkodowania po kradzieży.
W rzeczywistości sytuacja zależy od warunków konkretnej umowy oraz okoliczności zdarzenia.
Znaczenie mogą mieć wymagania dotyczące zabezpieczenia lokalu, sposób dokonania kradzieży oraz związek między naruszeniem obowiązków a powstaniem szkody.
Nie można jednak przyjąć ogólnej zasady, że jednorazowe pozostawienie otwartych drzwi wejściowych do budynku zawsze uprawnia ubezpieczyciela do odmowy wypłaty.
Przed wyciąganiem takich wniosków konieczne jest sprawdzenie ogólnych warunków ubezpieczenia i odpowiednich przepisów.
Sąsiad ciągle blokuje drzwi. Co można zrobić?
Jeżeli problem powtarza się regularnie, warto rozpocząć od ustalenia jego przyczyny.
Niekiedy drzwi pozostają otwarte nie dlatego, że ktoś celowo je blokuje, lecz z powodu uszkodzonego samozamykacza albo niesprawnego domofonu.
W takiej sytuacji najważniejsze jest zgłoszenie awarii administracji budynku.
Jeżeli jednak ktoś świadomie pozostawia wejście otwarte wbrew ustalonym zasadom, można zwrócić uwagę na konsekwencje takiego postępowania.
Kolejnym krokiem powinno być pisemne zgłoszenie problemu do spółdzielni lub wspólnoty.
Zarządca może przeprowadzić kontrolę techniczną oraz poinformować mieszkańców o obowiązujących wymaganiach.
Jeśli sytuacja dotyczy realnego zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego, można zwrócić się do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
Nie warto natomiast samodzielnie zakładać dodatkowych kłódek czy zasuw. Takie działanie może stworzyć większe niebezpieczeństwo niż problem, który miało rozwiązać.
Jeden szczegół decyduje o bezpieczeństwie całego bloku
W przypadku drzwi wejściowych do budynków wielorodzinnych najważniejsze jest pogodzenie dwóch potrzeb.
Pierwszą jest ochrona mieszkańców przed dostępem osób nieuprawnionych.
Drugą, jeszcze istotniejszą podczas zagrożenia, pozostaje możliwość natychmiastowego opuszczenia budynku.
Nowoczesne systemy kontroli dostępu mogą spełniać oba te zadania, jeżeli zostały prawidłowo zaprojektowane i zamontowane.
Problem zaczyna się wtedy, gdy mieszkańcy próbują samodzielnie poprawiać zabezpieczenia, nie uwzględniając zasad ewakuacji.
Najważniejsze: samo pozostawienie otwartych drzwi do zwykłej klatki schodowej nie oznacza automatycznego mandatu w wysokości 5000 zł. Surowe konsekwencje mogą natomiast grozić za blokowanie wyjść ewakuacyjnych lub drzwi przeciwpożarowych w sposób naruszający przepisy. Od 2026 roku maksymalny mandat za określone wykroczenie przeciwpożarowe wynosi 5000 zł, a sąd może wymierzyć grzywnę sięgającą 30 tys. zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.