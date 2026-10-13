Nawet 5000 zł kary za błąd na cmentarzu! Przed 1 listopada Polacy muszą uważać. W tych miastach już wprowadzono zmiany
Zbliża się Wszystkich Świętych, a na polskich cmentarzach pojawiają się nowe pojemniki na odpady. Wiele osób może nie wiedzieć, do czego służą. Tymczasem niewłaściwe pozbywanie się zużytej elektroniki może skończyć się poważnymi konsekwencjami finansowymi. W określonych przypadkach przepisy przewidują grzywnę sięgającą nawet 5000 zł. Zmiany widać już na nekropoliach w kilku polskich miastach.
Ważne zmiany na cmentarzach przed 1 listopada. Polacy mogą być zaskoczeni
Przed dniem Wszystkich Świętych miliony Polaków odwiedzają groby swoich bliskich. Sprzątają nagrobki, wymieniają kwiaty i ustawiają nowe znicze. Przy okazji powstają ogromne ilości odpadów, które nie zawsze trafiają do właściwych pojemników.
W tym roku na części polskich cmentarzy można zauważyć charakterystyczne czerwone kontenery. Nie służą one jednak do wyrzucania zwykłych śmieci.
Są przeznaczone przede wszystkim na zużyte baterie i akumulatory, między innymi pochodzące ze zniczy elektrycznych.
Takie rozwiązania pojawiły się między innymi w Gliwicach, Legnicy i Nowej Soli.
To odpowiedź na rosnącą popularność elektronicznych zniczy, które coraz częściej zastępują tradycyjne świece.
Jeden błąd może oznaczać poważne konsekwencje
Znicze LED, elektryczne i solarne są wygodne, ponieważ mogą świecić przez długi czas bez konieczności wymiany tradycyjnego wkładu.
Problem pojawia się jednak wtedy, gdy przestają działać.
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że urządzenia zawierające elektronikę wymagają odpowiedniego postępowania po zakończeniu użytkowania.
Zużytego znicza elektronicznego nie należy wrzucać do zwykłego kontenera na odpady zmieszane ani do żółtego pojemnika na plastik.
Takie urządzenie może być elektroodpadem, a znajdujące się w nim baterie i akumulatory wymagają oddzielnego zbierania.
Naruszenie przepisów dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową. W przypadkach objętych odpowiednimi przepisami grzywna może sięgnąć 5000 zł.
Nie oznacza to jednak, że za każdy źle wyrzucony znicz automatycznie nakładana jest kara w tej wysokości.
Czerwone pojemniki na cmentarzach. Co należy do nich wrzucać?
Nowe kontenery mają ułatwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów.
Do pojemników przeznaczonych na baterie można oddawać przede wszystkim:
- zużyte baterie ze zniczy elektrycznych,
- wyczerpane akumulatory, jeżeli dany punkt je przyjmuje,
- inne drobne baterie zgodnie z oznaczeniem pojemnika.
Całych zniczy elektronicznych nie należy wrzucać do pojemnika przeznaczonego wyłącznie na baterie. Takie urządzenia powinny trafić do odpowiedniego punktu zbiórki elektroodpadów.
Jeżeli na cmentarzu nie ma specjalnego kontenera, zużyty sprzęt można oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK.
Drobny sprzęt elektroniczny można również przekazać w niektórych dużych sklepach z elektroniką, zgodnie z zasadami ustawowego odbioru elektroodpadów.
Uwaga również na zwykłe znicze. Nie wszystko powinno trafić do szkła
Podczas jesiennych porządków warto pamiętać, że nie każdy szklany przedmiot nadaje się do pojemnika na szkło opakowaniowe.
Szklane obudowy zniczy, szczególnie zabrudzone pozostałościami wosku lub parafiny, nie powinny automatycznie trafiać do zielonych kontenerów.
Zasady segregacji na cmentarzach mogą różnić się w zależności od organizacji zbiórki odpadów w danym mieście.
Osobno należy zbierać także odpady roślinne, takie jak zwiędłe kwiaty, liście i naturalne elementy dekoracji, jeżeli na cmentarzu znajdują się odpowiednie pojemniki BIO.
W przypadku sztucznych kwiatów, plastikowych dekoracji czy wkładów do zniczy należy kierować się oznaczeniami umieszczonymi na kontenerach.
W niektórych miastach zmienia się organizacja zbiórki odpadów
Zmiany nie ograniczają się do ustawiania czerwonych pojemników.
We Wrocławiu od września 2026 roku wprowadzono nowe zasady rozmieszczenia kontenerów na cmentarzach komunalnych.
Pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne przeniesiono w okolice głównych bram. Przy alejkach pozostawiono przede wszystkim pojemniki na odpady biodegradowalne oraz zmieszane.
Oznacza to, że osoby odwiedzające groby muszą zwracać większą uwagę na miejsce wyrzucania poszczególnych odpadów.
Przed Wszystkimi Świętymi warto sprawdzić zasady
Do 1 listopada pozostało niewiele czasu. W najbliższych tygodniach na cmentarzach będzie coraz więcej osób przygotowujących groby bliskich do święta.
Warto już teraz zwrócić uwagę na oznaczenia kontenerów i pamiętać, że znicze elektroniczne oraz zużyte baterie wymagają specjalnego traktowania.
Najważniejsza zasada jest prosta: baterii i elektroodpadów nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami. Dzięki prawidłowej segregacji można uniknąć naruszenia przepisów i ograniczyć ilość niebezpiecznych odpadów trafiających do środowiska.
Źródła: BiznesINFO, 13 października 2026 r.; „Rzeczpospolita”, 13 października 2026 r.; WP Finanse, 12 października 2026 r.; informacje dotyczące organizacji zbiórki odpadów na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.