Nawet 552 zł więcej do emerytury. Rząd szykuje zmiany dla blisko 200 tys. osób
Rząd przygotowuje przepisy, które mogą oznaczać wyższe emerytury dla blisko 200 tys. osób. Według projektu niektórzy seniorzy zyskają nawet 552 zł brutto miesięcznie. ZUS ma przeliczyć świadczenia automatycznie, bez konieczności składania wniosków.
Chodzi o projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który ma rozwiązać problem tzw. zaniżonych emerytur osób korzystających wcześniej z wcześniejszych świadczeń.
Kto może otrzymać wyższą emeryturę?
Projekt obejmuje przede wszystkim:
- kobiety urodzone w latach 1954–1959,
- mężczyzn urodzonych w latach 1949–1952 oraz w 1954 roku.
Warunkiem ma być złożenie wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 6 czerwca 2012 roku.
Według szacunków nowe przepisy mogą objąć około 196,5 tys. osób.
Nawet 552 zł brutto miesięcznie więcej
Z przedstawionych symulacji wynika, że niektórzy emeryci mogą zyskać nawet 552 zł brutto miesięcznie.
Przykładowo mężczyzna z rocznika 1954, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 2010 roku, po przeliczeniu świadczenia miałby otrzymywać wyższą emeryturę powszechną.
ZUS przeliczy świadczenia z urzędu
Jednym z najważniejszych elementów projektu jest to, że seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków.
Jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnym kształcie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam przeprowadzi przeliczenie świadczeń. Według założeń operacja miałaby rozpocząć się od 1 kwietnia 2027 roku, a wyższe wypłaty mogłyby trafić do emerytów od maja.
Jest jednak ważne ograniczenie
Projekt nie przewiduje wypłaty wyrównania za wcześniejsze lata. Oznacza to, że osoby objęte ustawą nie otrzymają rekompensaty za okres, w którym pobierały niższe świadczenia.
Dodatkowo projekt zakłada zamknięcie możliwości wszczynania nowych postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących ponownego przeliczenia emerytur z tego tytułu.
Skąd problem z zaniżonymi emeryturami?
Sprawa dotyczy osób, które najpierw przeszły na wcześniejszą emeryturę, a po osiągnięciu wieku emerytalnego wystąpiły o emeryturę powszechną.
W ich przypadku ZUS stosował przepisy wprowadzone w ramach reformy z 2012 roku, zgodnie z którymi podstawa obliczenia emerytury była pomniejszana o wcześniej pobrane świadczenia.
To właśnie te regulacje sprawiły, że wielu seniorów otrzymywało niższe emerytury, niż wynikałoby to z zasad obowiązujących przed zmianą przepisów.
Jeżeli projekt zostanie przyjęty przez parlament i podpisany przez prezydenta, część emerytów będzie mogła liczyć na wyższe miesięczne świadczenia, jednak bez wypłaty zaległych kwot za poprzednie lata.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.