Nawet 600 złotych dopłaty do urlopu! Rząd startuje z nowym programem, ale skorzystają tylko wybrani

Czek Turystyczny zamiast Bonu. Kto otrzyma rządowe wsparcie?

Po sukcesie dawnego Bonu Turystycznego oraz lokalnych inicjatyw, takich jak chociażby Podlaski Bon Turystyczny, przyszedł czas na rozwiązanie o charakterze systemowym. Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy projekt pod oficjalną nazwą Czek Turystyczny. Rząd stawia przed sobą podwójne zadanie: z jednej strony chce realnie odciążyć budżety domowe Polaków, z drugiej zaś podać pomocną dłoń regionom, które w minionych latach zmagały się z drastycznym odpływem urlopowiczów.

Na tym etapie program nie ma jednak charakteru powszechnego. Środki finansowe zostaną skierowane celowo do dwóch grup społecznych:

Seniorzy: Osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Osoby, które ukończyły 60. rok życia. Rodziny wielodzietne: Posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny.

Wysokość rządowego dofinansowania ma wynosić od 300 do 600 złotych. Ostateczna kwota, jaka zasili budżet wyjazdowy, będzie bezpośrednio powiązana ze szczegółowymi specyfikacjami rezerwowanego pobytu. Przedstawiciele resortu sygnalizują jednocześnie, że pomyślny przebieg pilotażu otworzy w przyszłości drogę do rozszerzenia listy osób uprawnionych do benefitu.