Nawet 600 złotych dopłaty do urlopu! Rząd startuje z nowym programem, ale skorzystają tylko wybrani
Czek Turystyczny zamiast Bonu. Kto otrzyma rządowe wsparcie?
Po sukcesie dawnego Bonu Turystycznego oraz lokalnych inicjatyw, takich jak chociażby Podlaski Bon Turystyczny, przyszedł czas na rozwiązanie o charakterze systemowym. Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy projekt pod oficjalną nazwą Czek Turystyczny. Rząd stawia przed sobą podwójne zadanie: z jednej strony chce realnie odciążyć budżety domowe Polaków, z drugiej zaś podać pomocną dłoń regionom, które w minionych latach zmagały się z drastycznym odpływem urlopowiczów.
Na tym etapie program nie ma jednak charakteru powszechnego. Środki finansowe zostaną skierowane celowo do dwóch grup społecznych:
- Seniorzy: Osoby, które ukończyły 60. rok życia.
- Rodziny wielodzietne: Posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny.
Wysokość rządowego dofinansowania ma wynosić od 300 do 600 złotych. Ostateczna kwota, jaka zasili budżet wyjazdowy, będzie bezpośrednio powiązana ze szczegółowymi specyfikacjami rezerwowanego pobytu. Przedstawiciele resortu sygnalizują jednocześnie, że pomyślny przebieg pilotażu otworzy w przyszłości drogę do rozszerzenia listy osób uprawnionych do benefitu.
Twarde warunki programu. Gotówki nie zobaczysz
Ubieganie się o dodatkowe środki wymaga od beneficjentów bezwzględnego dostosowania się do sztywnych ram regulaminu. Kluczowym wymogiem formalnym jest czas trwania planowanego urlopu. Aby dotacja została zatwierdzona, turysta musi wykupić zakwaterowanie obejmujące minimum dwa pełne noclegi.
Warto również wiedzieć, że wsparcie ma charakter ściśle celowy i jednorazowy. Państwo nie będzie przelewać gotówki na konta osobiste obywateli.
Cyfrowy system rozliczeń: Każdy zatwierdzony beneficjent otrzyma unikalny kod elektroniczny. Token ten będzie można zrealizować wyłącznie podczas opłacania rezerwacji w hotelu, pensjonacie czy gospodarstwie agroturystycznym, które pomyślnie przeszło weryfikację i dołączyło do bazy programu. Taki mechanizm daje urzędnikom gwarancję, że publiczne pieniądze bezbłędnie trafią bezpośrednio do podmiotów z branży turystycznej.
Cztery województwa na start
Pierwsza faza Czeku Turystycznego celowo ominie tradycyjne, oblegane kurorty nadmorskie czy górskie. Programem objęty zostanie pas polskiej ściany wschodniej, w skład którego wchodzą cztery województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz warmińsko-mazurskie.
Wybór tych terytoriów to bezpośrednia reakcja na kryzys wywołany wojną w Ukrainie oraz długofalowymi napięciami geopolitycznymi na granicach. Mimo że tamtejsze pensjonaty i bazy agroturystyczne znajdują się w bezpiecznej odległości setek kilometrów od stref konfliktów, lęk przed nieznanym sprawił, że Polacy zaczęli masowo rezygnować z podróży w te rejony. Spowodowało to drastyczne tąpnięcie w przychodach lokalnych przedsiębiorców i wyhamowanie inwestycji. Nowe dopłaty mają dumnie promować wschód Polski jako przestrzeń w pełni bezpieczną, gościnną i niezwykle atrakcyjną turystycznie.
Tabela: Strategiczne parametry programu „Czek Turystyczny” (Jesień 2026 r.)
|Kategoria operacyjna
|Szczegóły i wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki
|Wysokość dopłaty państwowej
|Od 300 zł do 600 zł (w formie kodu)
|Główne grupy docelowe
|Seniorzy po 60. roku życia oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny.
|Wymiar czasowy pobytu
|Minimum 2 noclegi w wybranym obiekcie.
|Dokładny czas trwania akcji
|Od września do listopada 2026 roku (poza sezonem).
|Zasięg geograficzny pilotażu
|Województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie.
Kiedy ruszą dopłaty? Sezonowość ma kluczowe znaczenie
Osoby planujące sfinansować urlop z państwowej kasy muszą pamiętać, że Czek Turystyczny zacznie obowiązywać dopiero po wakacjach – od września do listopada 2026 roku. Intencją resortu jest sztuczne wygenerowanie ruchu turystycznego w okresie jesiennym, kiedy obłożenie hoteli drastycznie spada.
Aktualnie urzędnicy prowadzą intensywny nabór przedsiębiorców i podmiotów prywatnych, które chcą oferować noclegi w ramach programu. Dokładne regulaminy oraz instrukcje techniczne dotyczące generowania kodów dla podróżnych ujrzą światło dzienne w nadchodzących miesiącach. Jeśli inicjatywa spełni pokładane w niej nadzieje ekonomiczne, program w kolejnych latach z pewnością zagości na stałe w innych województwach i obejmie znacznie szersze spektrum obywateli.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.