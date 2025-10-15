Nawet 80 tys. zł rocznie dla seniorów. ZUS ujawnia, kto może dostać tak wysokie dodatki
Polscy seniorzy mogą zyskać nawet 80 tys. zł rocznie dzięki dodatkom do emerytury. Część z nich już obowiązuje, a kolejne przygotowuje rząd. Wśród nowych propozycji są bon senioralny i dodatek za długi staż małżeński, które mają realnie poprawić sytuację finansową osób starszych.
Nawet 80 tys. zł rocznie dla seniorów. Oto dodatki do emerytury, które znacząco zwiększą świadczenie
Polscy seniorzy mogą w 2025 roku liczyć na rekordowe wsparcie finansowe. Część świadczeń już obowiązuje, a kolejne są w planach rządu. W niektórych przypadkach roczne wsparcie może przekroczyć nawet 80 tys. zł. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z dodatków do emerytury?
Coraz więcej dodatków dla osób starszych
ZUS wypłaca dziś kilka form wsparcia dla osób po 75. roku życia. Jednym z najpopularniejszych jest dodatek pielęgnacyjny, który w 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Seniorzy otrzymują go automatycznie po ukończeniu 75 lat, natomiast młodsi mogą się o niego ubiegać po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego ZUS potwierdzającego niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
Osoby, które osiągnęły wiek 100 lat, mogą liczyć na znacznie wyższe wsparcie. Tak zwane świadczenie honorowe dla stulatków w 2025 roku sięga 6 589,67 zł miesięcznie. To oznacza, że rocznie ZUS wypłaca im aż 79 076,04 zł — i kwota ta rośnie z każdym rokiem, ponieważ podlega corocznej waloryzacji.
Nowe świadczenia dla seniorów w planach rządu
Rząd przygotowuje dwa nowe dodatki, które mają wejść w życie w najbliższych latach. Pierwszy z nich to bon senioralny, planowany od stycznia 2026 roku. Będzie on przeznaczony dla rodzin osób powyżej 75. roku życia — dzieci i wnuków, które sprawują nad nimi opiekę. Bon ma pokrywać koszty opieki higienicznej i codziennej pomocy w domu. Maksymalna kwota to 2150 zł miesięcznie, przyznawana przez rok, o ile dochód seniora nie przekracza 3500 zł miesięcznie.
Drugi projekt to dodatek za długi staż małżeński. Zgodnie z założeniami, pary z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim miałyby otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 5000 zł, które z czasem będzie rosło. Co pięć lat kwota ma zwiększać się o 500 zł, osiągając 8000 zł dla małżeństw świętujących 80-lecie wspólnego życia.
Znaczące wsparcie dla budżetu seniorów
Eksperci podkreślają, że takie dodatki to nie tylko realna pomoc finansowa, ale również forma uznania dla długoletnich związków i rodzinnej opieki nad osobami starszymi. Jak zauważa doradca podatkowy Piotr Juszczyk z InFaktu, nowe propozycje to odpowiedź na wyzwania demograficzne i społeczne.
W połączeniu z już istniejącymi świadczeniami dodatki mogą zwiększyć roczny budżet niektórych seniorów nawet o 30 tys. zł, a w przypadku stulatków — przekroczyć 80 tys. zł rocznie. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach system wsparcia dla osób starszych stanie się jednym z filarów polityki społecznej państwa.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.