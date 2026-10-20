Nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie z ZUS! Od 2026 roku więcej osób ma prawo do pieniędzy. Bez jednej decyzji nie dostaniesz ani złotówki
To mogą być jedne z największych dodatkowych wypłat z ZUS. Świadczenie wspierające pozwala otrzymywać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie, niezależnie od dochodów. Od 2026 roku prawo do ubiegania się o te pieniądze zyskała kolejna grupa osób z niepełnosprawnościami. Jest jednak warunek, którego nie można pominąć. Bez odpowiedniej decyzji ZUS nie przyzna świadczenia.
Tysiące złotych co miesiąc. Nie trzeba mieć niskich dochodów
Świadczenie wspierające to pomoc finansowa przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Jego wysokość zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia i wynosi od 40 do 220 procent renty socjalnej. Oznacza to, że najwyższe wypłaty przekraczają 4 tysiące złotych miesięcznie.
Co ważne, świadczenie nie jest uzależnione od wysokości zarobków ani od posiadanych oszczędności. Można je również otrzymywać niezależnie od emerytury lub renty, o ile spełnione są ustawowe warunki.
Od 2026 roku nowe osoby mogą dostać pieniądze
Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne także dla osób, którym ustalono poziom potrzeby wsparcia od 70 do 77 punktów.
To istotna zmiana. Wcześniej osoby z takim wynikiem co do zasady nie mogły jeszcze korzystać ze świadczenia w ramach obowiązującego harmonogramu.
Wysokość miesięcznej wypłaty zależy od liczby punktów. Osoby z wynikiem 70–74 punktów otrzymują 40 procent renty socjalnej, natomiast przy 75–77 punktach przysługuje 60 procent tej kwoty.
Najwyższe świadczenia, sięgające 220 procent renty socjalnej, są przeznaczone dla osób z największą ustaloną potrzebą wsparcia.
Jeden dokument decyduje o wypłacie. ZUS sam nie przyzna pieniędzy
Samo orzeczenie o niepełnosprawności nie wystarczy, aby otrzymać świadczenie wspierające.
Najpierw trzeba uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON), określającą poziom potrzeby wsparcia w skali od 0 do 100 punktów.
Dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji można złożyć wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS. Wniosek składa się elektronicznie.
To właśnie na tym etapie można stracić czas i opóźnić otrzymanie pieniędzy. Szczególnie ważne jest dopilnowanie terminów, ponieważ od daty złożenia wniosku mogą zależeć miesiące, za które przysługuje wypłata.
Można dostać wyrównanie. Termin ma ogromne znaczenie
Osoba, która złoży wniosek do ZUS w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja WZON stała się ostateczna, może uzyskać świadczenie z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, od którego spełnia warunki ustawowe.
Przekroczenie tego terminu może oznaczać utratę prawa do wypłaty za wcześniejsze miesiące.
Przy świadczeniu wynoszącym kilka tysięcy złotych miesięcznie różnica może być bardzo duża. Dlatego osoby uprawnione powinny szczególnie pilnować formalności.
Nie każdy dostanie najwyższą kwotę
Wysokość świadczenia jest ściśle powiązana z punktacją WZON. Sam fakt posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie oznacza automatycznie prawa do najwyższej wypłaty.
Najważniejsze są indywidualna ocena potrzeby wsparcia, uzyskanie odpowiedniej decyzji i terminowe złożenie wniosku.
Dla osób spełniających warunki świadczenie wspierające może oznaczać stały, znaczący zastrzyk pieniędzy do domowego budżetu. ZUS nie wypłaca go jednak automatycznie — trzeba przejść wymaganą procedurę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.