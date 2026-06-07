Nawrocki chce odebrać order Zełenskiemu. Kluczowa decyzja już za kilka godzin
W poniedziałek Kapituła Orderu Orła Białego ma zająć się sprawą, która wywołała duże emocje zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Chodzi o możliwość odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu po kontrowersyjnej decyzji dotyczącej nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych miana „Bohaterów UPA”.
Order Orła Białego dla Zełenskiego pod znakiem zapytania. Kapituła ma zająć się sprawą
W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, podczas którego ma zostać poruszona kwestia odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem jest decyzja ukraińskich władz o nadaniu jednej z jednostek wojskowych miana „Bohaterów UPA”, która wywołała kontrowersje w Polsce.
Prezydent chce, by Kapituła zajęła się sprawą
Z informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową wynika, że prezydent Karol Nawrocki chce, aby podczas poniedziałkowego posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego rozpatrzono możliwość pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego odznaczenia przyznanego mu w 2023 roku.
Sprawa pojawiła się po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych nazwy nawiązującej do żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). W Polsce temat wywołał szeroką debatę polityczną oraz krytyczne reakcje części środowisk publicznych.
Za co Zełenski otrzymał Order Orła Białego?
Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego w kwietniu 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Jest to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce.
W uzasadnieniu wskazano jego zasługi dla rozwoju relacji polsko-ukraińskich, współpracy na rzecz bezpieczeństwa Europy oraz działania związane z obroną praw człowieka i demokracji.
Czy odebranie orderu jest możliwe?
Obowiązujące przepisy przewidują możliwość pozbawienia odznaczenia. Może się to stać między innymi wtedy, gdy osoba odznaczona dopuściła się czynu uznanego za niegodny posiadania orderu lub gdy nadanie nastąpiło na podstawie błędnych informacji.
Zgodnie z ustawą decyzja wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury oraz uzyskania opinii Kapituły Orderu Orła Białego.
MSZ krytykuje decyzję Ukrainy
Do sprawy odniosło się również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polski resort dyplomacji wyraził zaniepokojenie decyzją strony ukraińskiej i wskazał, że może ona negatywnie wpłynąć na relacje między oboma państwami.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że decyzja była błędem i przyznał, że wielu Polaków może czuć rozczarowanie. Jednocześnie podkreślił, że prowadzone są rozmowy mające doprowadzić do rozwiązania sporu.
Kapituła zbierze się w poniedziałek
Według zapowiedzi posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego ma odbyć się zgodnie z planem. W jej skład wchodzą między innymi przedstawiciele świata nauki, kultury i życia publicznego, a przewodniczy jej prezydent RP.
Na razie nie wiadomo, czy członkowie Kapituły poprą wniosek dotyczący odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Ostateczne decyzje mogą mieć znaczenie nie tylko symboliczne, ale również polityczne.
Co to oznacza dla Ciebie?
Sprawa dotyczy jednego z najważniejszych polskich odznaczeń państwowych i może mieć wpływ na debatę dotyczącą relacji polsko-ukraińskich. Poniedziałkowe posiedzenie Kapituły pokaże, czy temat odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu uzyska dalszy bieg formalny.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.