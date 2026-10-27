Netto mocno obniżyło ceny przed końcem października. Olej, mleko i produkty gratis
Netto ruszyło z nową falą promocji, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze. Sieć przeceniła podstawowe produkty, w tym mleko, olej, mięso, warzywa i owoce. Niektóre artykuły są tańsze nawet o połowę, a przy zakupie wybranych napojów można otrzymać drugi produkt gratis. Trzeba jednak uważać na warunki promocji, ponieważ najniższe ceny nie zawsze obowiązują przy zakupie jednej sztuki.
Netto obniża ceny. Promocje potrwają do końca października
Od poniedziałku, 26 października, w sklepach Netto obowiązuje nowa gazetka promocyjna. Sieć przygotowała obniżki na produkty, które często trafiają do koszyków podczas codziennych zakupów.
Wśród ofert znalazły się zarówno artykuły spożywcze pierwszej potrzeby, jak i świeże owoce, warzywa oraz produkty do przygotowania obiadu.
Część promocji obowiązuje do soboty, 31 października, jednak wybrane okazje kończą się już w środę, 28 października.
Olej rzepakowy za 5,49 zł. Jest jeden warunek
Jedną z najbardziej atrakcyjnych promocji jest obniżka ceny oleju rzepakowego Polski.
Butelka o pojemności jednego litra kosztuje 5,49 zł, ale tylko przy zakupie dwóch sztuk.
Oznacza to, że za dwa litry oleju klient zapłaci 10,98 zł.
Cena odniesienia podana w gazetce wynosi 10,99 zł za butelkę. Promocja oznacza więc obniżkę o około 50 proc.
To oferta, która może zainteresować osoby uzupełniające domowe zapasy produktów wykorzystywanych do smażenia i pieczenia.
Mleko za 1,99 zł. Trzeba kupić większą liczbę kartonów
Netto przygotowało również promocję na mleko UHT Łowickie Łowicz o zawartości tłuszczu 3,2 proc.
Cena zależy od liczby kupowanych kartonów.
Przy zakupie trzech sztuk jeden litr kosztuje 2,29 zł.
Natomiast przy zakupie dwunastu sztuk cena spada do 1,99 zł za litr.
Za dwanaście kartonów klient zapłaci łącznie 23,88 zł.
W gazetce wskazano, że najniższa cena tego produktu z 30 dni przed obniżką wynosiła 3,69 zł.
To oznacza, że przy spełnieniu warunków promocji można zapłacić za litr mleka około 46 proc. mniej.
Schab za 10,99 zł za kilogram. Promocja tylko do środy
Wśród ofert znalazło się również mięso.
Schab wieprzowy Sztuka Mięsa w opakowaniu Mega Paka kosztuje 10,99 zł za kilogram.
Według gazetki oznacza to obniżkę o 38 proc.
Promocja obowiązuje do środy, 28 października.
To jedna z propozycji dla osób planujących przygotowanie kotletów schabowych, pieczeni lub większej porcji obiadu dla rodziny.
Papryka, borówki i kalafior taniej
Netto przeceniło również świeże warzywa i owoce.
Czerwona papryka sprzedawana luzem kosztuje 9,99 zł za kilogram, zamiast 17,99 zł. To obniżka o 44 proc.
Borówki w opakowaniu 300 g można kupić za 14,99 zł, zamiast 24,99 zł. Rabat wynosi 40 proc.
W ofercie znalazł się także polski kalafior za 4,99 zł za sztukę.
Dodatkowo do środy, 28 października, dostępne są między innymi:
- ogórek długi za 2,49 zł za sztukę;
- ciemne winogrona za 5,99 zł za kilogram;
- pomidory gałązkowe za 7,99 zł za kilogram.
W przypadku warzyw i owoców warto zwrócić uwagę na terminy obowiązywania poszczególnych ofert.
Drugi produkt gratis. Netto pozwala mieszać warianty
Sieć przygotowała także promocję na wybrane napoje izotoniczne OSHEE.
Oferta działa na zasadzie 1+1 gratis.
Klient kupujący dwa produkty objęte promocją otrzyma tańszy z nich bez dodatkowej opłaty.
Co ważne, Netto pozwala dowolnie mieszać warianty uczestniczące w akcji.
Oznacza to, że nie trzeba wybierać dwóch identycznych napojów.
Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia promocyjne, ponieważ akcja dotyczy wybranych produktów, a nie całego asortymentu marki.
Kawa, makaron i środki do prania również przecenione
W gazetce znalazły się także produkty przeznaczone do codziennego użytku.
Kilogram kawy ziarnistej Eduscho Espresso Classic lub Caffè Crema kosztuje 49,99 zł.
Makaron Lubella w opakowaniu 400 g, w wybranych rodzajach, dostępny jest za 3,39 zł.
Z kolei wybrane produkty do prania Ariel, w tym żele, kapsułki i proszek, kosztują 49,99 zł, zamiast wskazanej ceny odniesienia 69,99 zł.
Oferta na makaron i środki do prania należy do październikowych hitów miesiąca, które obowiązują do 31 października lub do wyczerpania zapasów.
Lista najciekawszych promocji Netto
|Produkt
|Cena promocyjna
|Warunek
|Olej rzepakowy Polski, 1 l
|5,49 zł
|Przy zakupie 2 sztuk
|Mleko Łowickie UHT 3,2%, 1 l
|1,99 zł
|Przy zakupie 12 sztuk
|Mleko Łowickie UHT 3,2%, 1 l
|2,29 zł
|Przy zakupie 3 sztuk
|Schab wieprzowy Mega Paka, 1 kg
|10,99 zł
|Do 28 października
|Papryka czerwona, 1 kg
|9,99 zł
|Oferta gazetkowa
|Borówki, 300 g
|14,99 zł
|Oferta gazetkowa
|Kalafior, sztuka
|4,99 zł
|Oferta gazetkowa
|Ogórek długi, sztuka
|2,49 zł
|Do 28 października
|Winogrona ciemne, 1 kg
|5,99 zł
|Do 28 października
|Kawa ziarnista Eduscho, 1 kg
|49,99 zł
|Wybrane warianty
|Makaron Lubella, 400 g
|3,39 zł
|Wybrane rodzaje
|Napoje izotoniczne OSHEE
|1+1 gratis
|Tańszy produkt gratis
Co to oznacza dla Ciebie?
Największe oszczędności można uzyskać, kupując produkty w odpowiednich ilościach.
Przykładowo przy zakupie dwóch butelek oleju cena jednej spada do 5,49 zł. Z kolei najniższa cena mleka Łowickiego wymaga zakupu aż dwunastu kartonów.
Osoby planujące zakup mięsa, ogórków lub winogron powinny zwrócić uwagę na krótszy termin promocji. Wybrane oferty kończą się już w środę, 28 października.
Główna gazetka Netto obowiązuje do soboty, 31 października 2026 roku, lub do wyczerpania zapasów.
Przed zapłatą warto sprawdzić cenę jednostkową, warunki promocji wielosztukowych oraz oznaczenia przy półkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.