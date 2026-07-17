„Nie mogłam wyjść z bloku przez dwie godziny”. Mieszkanka Warszawy alarmuje: dziki terroryzują całe osiedle
Coraz więcej mieszkańców Warszawy skarży się na spotkania z dzikami w pobliżu bloków. Tym razem do redakcji Warszawy w Pigułce napisała Czytelniczka, która opisuje sytuację jako wyjątkowo niebezpieczną. Jak twierdzi, przez obecność zwierząt nie mogła nawet wyjść do pracy.
– U mnie na osiedlu była locha z młodymi. A po niej przyszło jeszcze pięć dorosłych loch, które od dłuższego czasu terroryzują okolicę. Nie mogłam wyjść do pracy, bo dziki dosłownie stały przy samej klatce. Musiałam wziąć urlop na żądanie, bo przez dwie godziny nie dało się wyjść z bloku – relacjonuje nasza Czytelniczka.
Jak dodaje, nie jest to jednorazowa sytuacja.
– Widocznie jeszcze nie zaatakował cię dzik. Mnie zdarzyło się to już dwa razy. W obu przypadkach niczym go nie sprowokowałam – podkreśla.
Obecność dzików na warszawskich osiedlach od lat budzi emocje. Zwierzęta coraz częściej pojawiają się w pobliżu śmietników, placów zabaw, parkingów i wejść do budynków. Szczególnie niebezpieczne mogą być lochy z młodymi, które instynktownie bronią potomstwa i w razie poczucia zagrożenia mogą zachowywać się agresywnie.
Specjaliści przypominają, aby nie podchodzić do dzików, nie próbować ich przepędzać ani dokarmiać. Jeśli zwierzę znajduje się przy wejściu do budynku lub stwarza zagrożenie dla mieszkańców, należy powiadomić Straż Miejską lub zadzwonić pod numer alarmowy 112, jeśli sytuacja jest bezpośrednio niebezpieczna.
Czy w Waszej okolicy również pojawiają się dziki? Napiszcie do redakcji Warszawy w Pigułce i podzielcie się swoimi doświadczeniami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.