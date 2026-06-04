Nie trzeba już chodzić po skierowanie. NFZ po cichu zmienił zasady dla pacjentów
Pacjenci od miesięcy narzekali, że do specjalisty muszą przechodzić przez kilka etapów rejestracji, nawet gdy potrzebowali jedynie podstawowej konsultacji. Teraz część tych formalności właśnie zniknęła. NFZ uprościł zasady dostępu do wybranych świadczeń, dzięki czemu do niektórych specjalistów można zapisać się bez wizyty u lekarza rodzinnego i bez skierowania.
Nie trzeba już chodzić po skierowanie. NFZ po cichu zmienił zasady dla milionów pacjentów
Jeszcze niedawno wyglądało to tak samo w całej Polsce. Najpierw telefon do przychodni, potem oczekiwanie na termin u lekarza rodzinnego, a następnie kolejna rejestracja do specjalisty. Dla wielu pacjentów pierwsza wizyta była wyłącznie formalnością potrzebną do zdobycia skierowania. Teraz część tej biurokratycznej ścieżki właśnie zniknęła. NFZ uprościł zasady dostępu do wybranych specjalistów, a zmiana może oszczędzić tysiącom osób nie tylko czas, ale również wiele nerwów.
Nie trzeba już odwiedzać lekarza rodzinnego tylko po jeden dokument
Dla wielu pacjentów największą frustracją nie była sama kolejka do specjalisty, lecz konieczność wcześniejszego umawiania wizyty w podstawowej opiece zdrowotnej wyłącznie po skierowanie. W praktyce oznaczało to dodatkowe dni oczekiwania, kolejne zwolnienia z pracy i zajmowanie terminów osobom rzeczywiście wymagającym konsultacji lekarskiej.
Od 17 września 2025 roku część tych formalności przeszła do historii. Skierowanie nie jest już wymagane do trzech grup specjalistów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
|Specjalista
|Czy potrzebne jest skierowanie?
|Psycholog
|Nie
|Optometrysta
|Nie
|Lekarz medycyny sportowej
|Nie
Zmiana ma uprościć dostęp do świadczeń i jednocześnie odciążyć przychodnie POZ, które od lat borykają się z ogromnym obciążeniem administracyjnym.
Największa zmiana dotyczy zdrowia psychicznego
W praktyce to właśnie dostęp do psychologa bez skierowania może okazać się najważniejszą zmianą dla pacjentów.
Jeszcze do niedawna osoba zmagająca się z kryzysem emocjonalnym, przewlekłym stresem czy objawami depresji musiała najpierw umówić się do lekarza rodzinnego. Dla wielu osób był to dodatkowy problem, który skutecznie opóźniał decyzję o szukaniu pomocy.
W przypadku zdrowia psychicznego czas często ma kluczowe znaczenie. Im szybciej pacjent otrzyma wsparcie, tym większa szansa na uniknięcie pogłębiania problemów zdrowotnych.
Nowe przepisy pozwalają ominąć ten etap i od razu szukać poradni psychologicznej działającej w ramach NFZ.
To nie okulista. Wielu pacjentów nadal myli te zawody
Drugą ważną zmianą jest możliwość zapisania się bez skierowania do optometrysty.
To specjalista zajmujący się badaniem wzroku i doborem odpowiedniej korekcji. W praktyce pomaga osobom, które potrzebują nowych okularów, soczewek kontaktowych lub chcą sprawdzić jakość widzenia.
Wiele osób błędnie zakłada jednak, że optometrysta zastępuje okulistę. Tak nie jest.
Optometrysta nie leczy chorób oczu i nie wykonuje zabiegów medycznych. Może natomiast wykryć niepokojące sygnały i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki.
To rozwiązanie ma skrócić czas oczekiwania na podstawową ocenę problemów ze wzrokiem.
Sportowcy nie będą już tracić czasu na formalności
Trzecia grupa specjalistów objęta zmianami to lekarze medycyny sportowej.
Dla wielu rodziców dzieci trenujących w klubach sportowych oznacza to koniec dodatkowych wizyt potrzebnych wyłącznie do zdobycia skierowania.
Lekarz medycyny sportowej ocenia zdolność organizmu do wysiłku fizycznego, wydaje wymagane orzeczenia oraz pomaga diagnozować przeciążenia i kontuzje.
Zmiana może okazać się szczególnie istotna przed rozpoczęciem nowych sezonów sportowych, kiedy liczba badań gwałtownie rośnie.
Jest jeden haczyk. Bez skierowania nie oznacza bez ograniczeń
Wiele osób może odnieść wrażenie, że nowe przepisy oznaczają pełną swobodę wyboru specjalisty. W praktyce nie jest to takie proste.
Najważniejszym warunkiem pozostaje kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli poradnia nie realizuje świadczeń finansowanych przez NFZ, pacjent nadal będzie musiał skorzystać z wizyty prywatnej.
Brak skierowania nie oznacza również likwidacji kolejek. Nadal obowiązują limity świadczeń oraz harmonogramy przyjęć.
W niektórych regionach kraju czas oczekiwania może nadal wynosić kilka tygodni lub nawet kilka miesięcy.
Warszawa: tysiące wizyt mniej tylko po skierowanie
W stolicy skutki zmian mogą być szczególnie widoczne.
Warszawa należy do miast o największym zapotrzebowaniu na konsultacje psychologiczne, badania wzroku oraz świadczenia medycyny sportowej. Jednocześnie stołeczne przychodnie POZ od lat zgłaszają problemy z przeciążeniem.
Duża część wizyt dotyczyła spraw formalnych, a nie leczenia. Pacjenci przychodzili wyłącznie po dokument potrzebny do dalszej rejestracji.
Nowe przepisy mogą sprawić, że lekarze rodzinni odzyskają część terminów dla osób wymagających rzeczywistej diagnostyki lub leczenia.
Dla mieszkańców Warszawy najważniejsze pozostaje jednak sprawdzenie, czy wybrana poradnia posiada odpowiedni kontrakt z NFZ. Nie każda placówka oferująca takie usługi realizuje je w ramach publicznego systemu.
Kolejki nie znikną, ale jedna bariera właśnie została usunięta
Eksperci od lat wskazywali, że część skierowań pełni wyłącznie funkcję administracyjną i nie wnosi wartości medycznej. Z tego powodu uproszczenie procedur było jednym z najczęściej zgłaszanych postulatów dotyczących publicznej ochrony zdrowia.
Nowe przepisy nie rozwiązują wszystkich problemów systemu, ale eliminują jedną z najbardziej krytykowanych formalności.
Dla wielu pacjentów oznacza to szybszy dostęp do pomocy i mniej czasu spędzonego w kolejkach.
Co to oznacza dla Ciebie? Możesz zaoszczędzić czas i jedną wizytę
– jeśli potrzebujesz psychologa, optometrysty lub lekarza medycyny sportowej, sprawdź możliwość bezpośredniej rejestracji;
– przed wizytą upewnij się, że placówka ma kontrakt z NFZ;
– pamiętaj, że optometrysta nie zastępuje okulisty;
– porównaj terminy w kilku poradniach, nie ograniczaj się do jednej placówki;
– korzystaj z Internetowego Konta Pacjenta i infolinii NFZ;
– nie umawiaj wizyty u lekarza rodzinnego wyłącznie po skierowanie, jeśli przepisy już go nie wymagają.
Zmiana może wydawać się niewielka, ale dla tysięcy pacjentów oznacza krótszą drogę do specjalisty i mniej formalności. W czasach, gdy każda wolna wizyta w przychodni jest na wagę złota, takie uproszczenie może mieć większe znaczenie, niż początkowo się wydaje.
Podstawa prawna
Zmiany obowiązujące od 17 września 2025 r. w zakresie dostępu do świadczeń specjalistycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.