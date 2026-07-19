Nie tylko 7 tys. zł z ZUS. Wielu Polaków nie wie, że można otrzymać jeszcze dodatkowe wsparcie
Od początku 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące zasiłku pogrzebowego. Świadczenie zostało podwyższone po raz pierwszy od ponad dekady – z 4 tys. do 7 tys. zł. To jednak nie jedyna forma pomocy, z której mogą skorzystać osoby organizujące pochówek. W określonych przypadkach przysługują również dodatkowe środki.
Zasiłek pogrzebowy wyższy po 13 latach
Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 7 tys. zł. To pierwsza podwyżka od 2011 roku. Nowelizacja przepisów wprowadziła również mechanizm waloryzacji – jeśli inflacja przekroczy 5 proc., wysokość świadczenia będzie mogła zostać podniesiona także w kolejnych latach.
Temat nowych zasad był już przedmiotem prac sejmowej podkomisji ds. zabezpieczenia społecznego. Dyskutowano m.in. o rosnących kosztach organizacji pogrzebów i możliwościach dalszego wsparcia rodzin.
To nie jedyne pieniądze. Można otrzymać dodatkową pomoc
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że oprócz zasiłku pogrzebowego z ZUS można ubiegać się również o zasiłek celowy z pomocy społecznej.
Takie świadczenie może zostać przyznane m.in. wtedy, gdy:
- zmarłemu nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy,
- koszty pochówku okazały się wyjątkowo wysokie, np. z powodu sprowadzenia ciała z zagranicy.
Co istotne, otrzymanie zasiłku z ZUS nie wyklucza możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia z pomocy społecznej.
Krótszy czas oczekiwania na pieniądze
Zmieniły się również zasady wypłaty świadczeń. Obecnie ZUS ma ustawowo 14 dni na przekazanie pieniędzy, podczas gdy wcześniej termin wynosił 30 dni.
W praktyce środki trafiają do uprawnionych jeszcze szybciej. Średni czas wypłaty wynosi obecnie około dziewięciu dni.
Przyspieszenie było możliwe dzięki cyfryzacji procedur oraz automatycznemu pobieraniu części danych z Urzędów Stanu Cywilnego, co ograniczyło liczbę wymaganych formalności.
Zakład pogrzebowy może załatwić formalności
Nowe przepisy przewidują również wygodniejsze rozliczanie kosztów pogrzebu. Zakład pogrzebowy może złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w imieniu rodziny. W takiej sytuacji część pieniędzy trafia bezpośrednio do firmy jako zapłata za usługę, a pozostała kwota jest przekazywana osobie organizującej pochówek.
Z danych ZUS wynika, że w pierwszych miesiącach 2026 roku z takiego rozwiązania skorzystano już blisko 8 tys. razy.
Zakład zapowiada także dalszą cyfryzację systemu. W 2027 roku ma zostać uruchomiona elektroniczna platforma dla branży pogrzebowej, która ma jeszcze bardziej usprawnić obsługę wniosków. Od początku stycznia do 11 maja 2026 r. do ZUS wpłynęło ponad 115,6 tys. wniosków o zasiłek pogrzebowy, a łączna wartość wypłaconych świadczeń przekroczyła 859 mln zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.