Nie tylko pyzy i flaki. Te warszawskie potrawy znali nasi dziadkowie, a dziś wracają do łask
Warszawa od wieków była miastem, w którym mieszały się wpływy różnych kultur i regionów Polski. To właśnie tutaj powstała wyjątkowa kuchnia, łącząca tradycję mazowiecką z przepisami przywiezionymi przez mieszkańców z całego kraju. Choć wiele dawnych potraw niemal zniknęło ze stołów, dziś coraz częściej wracają do restauracji i domowych kuchni.
Pyzy – symbol warszawskiej kuchni
Jeśli jest jedno danie kojarzone ze stolicą, to bez wątpienia pyzy z mięsem. Miękkie ziemniaczane kulki nadziewane farszem mięsnym przez lata były podstawą warszawskich barów mlecznych i bazarów. Do dziś można je zjeść w wielu lokalach serwujących tradycyjną kuchnię.
Flaki po warszawsku
Choć flaki znane są w całej Polsce, ich warszawska wersja wyróżnia się intensywnym aromatem majeranku, imbiru i gałki muszkatołowej. Dawniej były obowiązkowym daniem podczas rodzinnych uroczystości i świąt.
Wątróbka z cebulką
Na przedwojennych stołach warszawiaków często gościła smażona wątróbka z cebulką, podawana z ziemniakami lub świeżym pieczywem. Było to danie niedrogie, sycące i niezwykle popularne.
Czernina
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu czernina była spotykana w wielu warszawskich domach. Ta charakterystyczna zupa o słodko-kwaśnym smaku dziś należy do kulinarnych rzadkości, ale wciąż ma swoich wiernych miłośników.
Szare kluski i prażuchy
Na stołach mieszkańców Mazowsza często pojawiały się także proste potrawy ziemniaczane – szare kluski, prażuchy czy kartoflanka. To kuchnia, która miała przede wszystkim sycić i wykorzystywać łatwo dostępne składniki.
Rógaliki i pączki z warszawskich cukierni
Przed wojną stolica słynęła również z cukierni. Warszawiacy ustawiali się po świeże pączki, drożdżówki i kruche rogaliki. Do dziś wiele rodzin pielęgnuje przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Legendarna pyza z Bazaru Różyckiego
Nie sposób mówić o kulinarnej historii Warszawy bez wspomnienia Bazaru Różyckiego. To właśnie tam przez dziesięciolecia serwowano słynne pyzy z mięsem, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych smaków stolicy i obowiązkowym punktem dla wielu turystów.
Kuchnia z historią
Dzisiejsza Warszawa oferuje kuchnię z całego świata, jednak coraz więcej osób wraca do tradycyjnych smaków. Pyzy, flaki, czernina czy domowe kluski przypominają o kulinarnej historii miasta i pokazują, że dawne przepisy wciąż mają wielu miłośników.
A Wy jakie warszawskie potrawy pamiętacie z dzieciństwa? Macie swoje ulubione smaki, które dziś trudno znaleźć?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.