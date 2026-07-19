Nie tylko pyzy i flaki. Te warszawskie potrawy znali nasi dziadkowie, a dziś wracają do łask

19 lipca 2026 22:01 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Warszawa od wieków była miastem, w którym mieszały się wpływy różnych kultur i regionów Polski. To właśnie tutaj powstała wyjątkowa kuchnia, łącząca tradycję mazowiecką z przepisami przywiezionymi przez mieszkańców z całego kraju. Choć wiele dawnych potraw niemal zniknęło ze stołów, dziś coraz częściej wracają do restauracji i domowych kuchni.

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pyzy Fot. Warszawa w Pigułce
pyzy Fot. Warszawa w Pigułce

Pyzy – symbol warszawskiej kuchni

Jeśli jest jedno danie kojarzone ze stolicą, to bez wątpienia pyzy z mięsem. Miękkie ziemniaczane kulki nadziewane farszem mięsnym przez lata były podstawą warszawskich barów mlecznych i bazarów. Do dziś można je zjeść w wielu lokalach serwujących tradycyjną kuchnię.

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Flaki po warszawsku

Choć flaki znane są w całej Polsce, ich warszawska wersja wyróżnia się intensywnym aromatem majeranku, imbiru i gałki muszkatołowej. Dawniej były obowiązkowym daniem podczas rodzinnych uroczystości i świąt.

Wątróbka z cebulką

Na przedwojennych stołach warszawiaków często gościła smażona wątróbka z cebulką, podawana z ziemniakami lub świeżym pieczywem. Było to danie niedrogie, sycące i niezwykle popularne.

Czernina

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu czernina była spotykana w wielu warszawskich domach. Ta charakterystyczna zupa o słodko-kwaśnym smaku dziś należy do kulinarnych rzadkości, ale wciąż ma swoich wiernych miłośników.

Szare kluski i prażuchy

Na stołach mieszkańców Mazowsza często pojawiały się także proste potrawy ziemniaczane – szare kluski, prażuchy czy kartoflanka. To kuchnia, która miała przede wszystkim sycić i wykorzystywać łatwo dostępne składniki.

Rógaliki i pączki z warszawskich cukierni

Przed wojną stolica słynęła również z cukierni. Warszawiacy ustawiali się po świeże pączki, drożdżówki i kruche rogaliki. Do dziś wiele rodzin pielęgnuje przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie.

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Legendarna pyza z Bazaru Różyckiego

Nie sposób mówić o kulinarnej historii Warszawy bez wspomnienia Bazaru Różyckiego. To właśnie tam przez dziesięciolecia serwowano słynne pyzy z mięsem, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych smaków stolicy i obowiązkowym punktem dla wielu turystów.

Kuchnia z historią

Dzisiejsza Warszawa oferuje kuchnię z całego świata, jednak coraz więcej osób wraca do tradycyjnych smaków. Pyzy, flaki, czernina czy domowe kluski przypominają o kulinarnej historii miasta i pokazują, że dawne przepisy wciąż mają wielu miłośników.

A Wy jakie warszawskie potrawy pamiętacie z dzieciństwa? Macie swoje ulubione smaki, które dziś trudno znaleźć?

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