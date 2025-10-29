Nie wyrzucaj zniczy! W Warszawie działają punkty, w których możesz się nimi podzielić. Ten pomysł podbija stolicę
Warszawiacy znów pokazują, że potrafią połączyć troskę o środowisko z pamięcią o bliskich. Na Bielanach ruszyły zniczodzielnie — punkty, w których można zostawić używane, ale wciąż sprawne znicze lub zabrać te pozostawione przez innych. Akcja, zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, zachęca do ponownego wykorzystania szklanych pojemników i ograniczenia odpadów, które co roku gromadzą się na cmentarzach po 1 listopada.
Na Bielanach zniczodzielnie działają pełną parą. Mieszkańcy dzielą się zniczami przed Wszystkich Świętych
Warszawskie Bielany po raz kolejny pokazują, że wspólna troska o środowisko i pamięć o bliskich mogą iść w parze. Przy wejściach na Cmentarz Północny i Wawrzyszewski działają zniczodzielnie – specjalne punkty, w których mieszkańcy mogą zostawić niepotrzebne, ale wciąż sprawne znicze, lub zabrać te pozostawione przez innych. Pomysł, zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego, cieszy się coraz większą popularnością wśród warszawiaków.
Inicjatywa ma nie tylko wymiar praktyczny, ale i ekologiczny. Zamiast wyrzucać szklane znicze po jednym użyciu, można dać im drugie życie – wystarczy wymienić wkład i postawić je ponownie na grobie bliskich. Dzięki temu zmniejsza się ilość odpadów powstających po 1 listopada, a cmentarze zyskują bardziej estetyczny wygląd.
„Zostawcie znicz, niech posłuży innym! Czy wiecie, że wokół największego cmentarza w Warszawie działają zniczodzielnie? Zanim kupicie nowe, sprawdźcie, czy te z poprzednich lat nie nadają się do ponownego użycia” – przypomina stołeczny ratusz w swoim komunikacie.
Punkty wymiany zniczy znajdują się przy czterech wejściach na teren Cmentarza Północnego oraz przy Cmentarzu Wawrzyszewskim. Każdy może tam przynieść zużyty, ale nieuszkodzony znicz lub zabrać jeden z pozostawionych przez innych. Cała inicjatywa została zrealizowana z pomysłu mieszkańców Bielan, którzy złożyli projekt w Budżecie Obywatelskim.
Zniczodzielnie to przykład prostego, ale niezwykle skutecznego pomysłu na ograniczenie odpadów i budowanie wspólnoty. Coraz więcej warszawiaków przyłącza się do akcji, która pokazuje, że drobny gest może mieć realny wpływ na środowisko.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.