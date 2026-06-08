Nie zapomnij o tym jadąc na wakacje. W przeciwnym razie konsekwencje mogą być dotkliwe
Ruszył letni sezon urlopowy, a Polacy masowo ruszają na zagraniczne wczasy. Jeśli jednak myślisz, że w razie nagłej choroby w kurorcie uratuje Cię sama karta EKUZ, jesteś w ogromnym błędzie. Sprawdź, jak uniknąć rachunków na tysiące euro i gdzie wyrobisz dokument całkowicie od ręki
Wymarzony urlop, słońce, plaża i nagły, potworny ból zęba albo niefortunne złamanie nogi. Taki scenariusz może spotkać każdego z nas podczas wyjazdu do krajów Unii Europejskiej czy popularnych wyspiarskich kurortów. Chociaż większość turystów wie o istnieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), to niewielu zdaje sobie sprawę z jej brutalnych ograniczeń.
Wielu Polaków żyje w przekonaniu, że niebieski plastik gwarantuje stuprocentowo darmowe leczenie. Nic bardziej mylnego – brak dodatkowej wiedzy (i polisy) może skończyć się finansowym dramatem.
Gdzie działa EKUZ i jak go zdobyć za darmo?
Karta EKUZ to oficjalny unijny dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. Wyrobienie karty jest całkowicie bezpłatne dla każdej osoby objętej ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce.
Dokument jest honorowany w:
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Wszystkich krajach Unii Europejskiej,
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Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii,
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Terytoriach zamorskich: hiszpańskich (Majorka, Wyspy Kanaryjskie), portugalskich (Azory, Madera) oraz francuskich (m.in. Gwadelupa, Martynika, Reunion).
Jak złożyć wniosek? Czas ucieka!
Wniosek można złożyć online przez IKP (Internetowe Konto Pacjenta), aplikację mojeIKP, platformę ePUAP, a także wysłać mailem lub pocztą tradycyjną.
Ważne ostrzeżenie turystyczne:
Jeśli składasz wniosek przez internet w okresie od czerwca do września, NFZ z powodu natłoku zgłoszeń może wydłużyć czas procesowania z 5 do nawet kilkunastu dni! Jeśli wyjazd masz za pasem, najlepiej udaj się do oddziału NFZ osobiście – wtedy kartę otrzymasz od ręki.
Pułapka „zasad danego kraju”. Za co musisz dopłacić?
Największy błąd turystów to myślenie, że EKUZ działa tak jak polski NFZ. Karta daje nam prawo do leczenia wyłącznie na takich zasadach, na jakich leczą się obywatele kraju, w którym przebywamy. Jeśli w danym państwie pacjenci dopłacają za wizyty z własnej kieszeni, Ty również zapłacisz!
Jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, stworzenie uniwersalnej listy darmowych usług jest niemożliwe, ponieważ w praktyce dodatkowe koszty mogą pojawić się na każdym kroku:
|Liczba państw
|Za co pacjent musi dopłacić z własnej kieszeni (mimo EKUZ)?
|22 kraje
|Hospitalizacja, wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i specjalisty, transport medyczny oraz ratownictwo górskie.
|10 krajów
|Dodatkowo zakup leków oraz podstawowe usługi stomatologiczne.
To jednak nie wszystko. Możesz zostać obciążony kosztami materiałów medycznych (jak nici chirurgiczne czy bandaże), zapłatą za specjalistyczne badania, a nawet dopłatą za wyższy standard świadczeń (np. salę jednoosobową lub konsultację u wybitnego profesora).
EKUZ kontra prywatne ubezpieczenie. Czy warto dopłacać?
Czy w takim razie bezpłatna karta wystarczy? Eksperci NFZ stawiają sprawę jasno: to zależy. EKUZ jest w pełni wystarczający tylko tam, gdzie procedury medyczne są w 100% darmowe.
Dodatkowe, prywatne ubezpieczenie turystyczne staje się absolutną koniecznością w dwóch przypadkach:
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Systemy zwrotu kosztów: W krajach takich jak Francja, Belgia czy Luksemburg za wizytę u lekarza najpierw musisz zapłacić z własnego portfela, a dopiero potem wnioskować o zwrot pieniędzy. Bez odłożonej gotówki lub polisy możesz mieć poważny problem na miejscu.
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Transport medyczny do Polski: Jeśli Twój stan zdrowia będzie wymagał specjalistycznego transportu medycznego do kraju, przepisy unijne tego nie sfinansują. Koszt tzw. „podniebnej karetki” lub transportu sanitarnego wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych i w całości spada na pacjenta – chyba że posiada on prywatne ubezpieczenie.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.