Nie złożyłeś wniosku do końca czerwca? Tych pieniędzy ZUS już nie wyrówna, straciłeś kilka tysięcy złotych
Jeśli dopiero teraz, w sierpniu, szykujesz się do złożenia wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, warto wiedzieć jedno zanim to zrobisz: pieniądze za czerwiec i lipiec bezpowrotnie przepadły. W przypadku tylko jednego dziecko to 1600 zł, dwoje już 3200 zł, a troje aż 4800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca wyrównania za miesiące sprzed złożenia wniosku, jeśli spóźni się on bardziej niż do końca czerwca – a wyjątek dotyczy tylko rodziców noworodków.
30 czerwca było ostatnim momentem na wyrównanie za czerwiec
Nowy okres świadczeniowy 800 plus trwa od 1 czerwca 2026 do 31 maja 2027 roku, a nabór wniosków ruszył już 1 lutego 2026 roku. To, kiedy dokładnie rodzic złożył wniosek, decyduje o tym, od którego miesiąca faktycznie dostanie pieniądze – i czy ZUS wyrówna mu okres sprzed złożenia dokumentów.
|Kiedy złożono wniosek
|Skutek dla wypłaty
|1 lutego – 30 kwietnia 2026
|Pełna ciągłość wypłat, świadczenie wypłacone najpóźniej do 30 czerwca 2026
|1-31 maja 2026
|Wyrównanie za czerwiec, wypłata do 31 lipca 2026
|1-30 czerwca 2026
|Wyrównanie za czerwiec, wypłata do 31 sierpnia 2026
|Po 30 czerwca 2026 (np. w sierpniu)
|Świadczenie wyłącznie od miesiąca złożenia wniosku – bez wyrównania za wcześniejsze miesiące
Wniosek złożony w sierpniu da pieniądze dopiero od sierpnia
Rodzic, który dopełni formalności dopiero w sierpniu, dostanie 800 złotych na dziecko licząc od sierpnia – czerwiec i lipiec, w których świadczenie formalnie już mu przysługiwało, po prostu przepadają, bez możliwości odzyskania tych pieniędzy w późniejszym terminie. Zasada działa identycznie niezależnie od tego, o ile miesięcy ktoś się spóźni – wniosek złożony dopiero we wrześniu oznacza utratę już trzech miesięcy świadczenia (czerwca, lipca i sierpnia), a nie tylko dwóch. Innymi słowy, każdy kolejny miesiąc zwłoki to kolejne, bezpowrotnie stracone 800 złotych na każde dziecko.
Wyjątek dla nowo narodzonych dzieci
Od tej reguły istnieje jeden istotny wyjątek. Rodzice dziecka, które urodziło się już w trakcie trwania okresu świadczeniowego, mają pełne trzy miesiące od dnia porodu na złożenie wniosku i wciąż otrzymają wyrównanie liczone od dnia narodzin dziecka, a nie dopiero od miesiąca złożenia dokumentów. Dla nich termin 30 czerwca nie ma więc żadnego znaczenia – liczy się wyłącznie data urodzenia dziecka i trzymiesięczny termin liczony od tego dnia, niezależnie od tego, kiedy w kalendarzu akurat to wypada.
Jak złożyć wniosek teraz
Wniosek o świadczenie wychowawcze, przyznawane na mocy ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – nie ma możliwości zrobienia tego papierowo ani osobiście w placówce ZUS. Dostępne kanały to Platforma Usług Elektronicznych ZUS, aplikacja mobilna mZUS, bankowość elektroniczna większości banków oraz portal Emp@tia. Każdy rodzic czy opiekun odpowiada samodzielnie za terminowe złożenie wniosku – ZUS nie robi tego automatycznie na podstawie danych z poprzedniego okresu świadczeniowego, nawet jeśli rodzina otrzymywała świadczenie nieprzerwanie od lat.
Nie czekaj już ani miesiąca dłużej
Według danych ZUS z wiosny tego roku, na blisko 6,7 miliona uprawnionych dzieci w całym kraju, wnioski złożono na tamten moment dla około 5,6 miliona – co oznacza, że rodziny ponad miliona dzieci wciąż nie miały wtedy uregulowanej sprawy. Część z nich najpewniej dopiero teraz, po wakacjach, przypomina sobie o zaległej formalności. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, nie ma już sensu czekać na kolejny „dogodniejszy moment” – każdy dodatkowy tydzień zwłoki to kolejne dni bez świadczenia, którego i tak nikt później nie wyrówna. Wniosek złożony dziś oznacza wypłatę od miesiąca złożenia, a każdy dzień odkładania sprawy na później przesuwa ten punkt startowy jeszcze dalej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.