Nie zrobili tego do 31 sierpnia. Od września tracą ważny status. Konsekwencje są poważne
Termin już minął. Od 1 września 2026 roku część osób posiadających PESEL ze statusem UKR może utracić dotychczasowy status oraz związaną z nim ochronę czasową w Polsce. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób wcześniej potwierdzono ich tożsamość. Urzędy zwracały uwagę, że problem może dotyczyć szczególnie części dzieci.
Chodzi o osoby, którym numer PESEL ze statusem UKR został nadany bez okazania ważnego dokumentu podróży.
W takim przypadku konieczne było późniejsze potwierdzenie tożsamości. Ostateczny termin wyznaczono na 31 sierpnia 2026 roku.
Od 1 września konsekwencja jest automatyczna
Osoby objęte tym obowiązkiem powinny były zgłosić się do dowolnego urzędu gminy lub miasta i przedstawić ważny dokument podróży, czyli przede wszystkim paszport.
Jeżeli tego nie zrobiły do końca sierpnia, od 1 września 2026 roku status UKR zostaje zmieniony na NUE.
W praktyce oznacza to utratę statusu UKR oraz ochrony czasowej w Polsce.
To nie jest więc jedynie kwestia uzupełnienia danych w urzędowej bazie.
Szczególnie ważne w przypadku dzieci
Komunikat zwraca szczególną uwagę na osoby poniżej 18. roku życia.
Problem może dotyczyć dzieci, które podczas nadawania PESEL UKR nie posiadały własnego dokumentu podróży, a ich tożsamość potwierdzano w inny sposób – przykładowo na podstawie fotografii znajdującej się w dokumencie rodzica albo opiekuna.
Rodzice i opiekunowie, którzy znajdowali się w takiej sytuacji, powinni więc sprawdzić aktualny status dziecka.
Jest jeszcze jedna konsekwencja
Utrata statusu UKR może mieć znaczenie również dla przyszłego pobytu w Polsce.
Oficjalny komunikat wskazuje, że bez ważnego numeru PESEL ze statusem UKR nie będzie możliwe uzyskanie karty pobytu CUKR.
To sprawia, że pozornie techniczna formalność może mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.
Nie wszyscy musieli iść do urzędu
I tutaj ważne zastrzeżenie.
Obowiązek nie dotyczył wszystkich obywateli Ukrainy posiadających PESEL UKR.
Jeżeli przy nadawaniu numeru PESEL dana osoba przedstawiła ważny dokument podróży, a jego dane później się nie zmieniły, nie musiała ponownie potwierdzać tożsamości wyłącznie z powodu terminu 31 sierpnia.
Obowiązek dotyczył przede wszystkim tych osób, których dane przy nadawaniu PESEL UKR zostały ustalone bez okazania ważnego dokumentu podróży.
Nowy paszport również miał znaczenie
Jest jeszcze jedna sytuacja, na którą zwracano uwagę.
Jeżeli po uzyskaniu PESEL UKR dana osoba otrzymała nowy paszport, należało zgłosić się do urzędu i zaktualizować dane dokumentu.
Sama aktualizacja była bezpłatna i nie powodowała zmiany numeru PESEL.
Termin właśnie minął
31 sierpnia był więc graniczną datą dla osób objętych tym obowiązkiem.
Od 1 września brak wymaganego potwierdzenia oznacza zmianę statusu UKR na NUE, a wraz z nią utratę ochrony czasowej wynikającej z tego statusu.
Osoby, które nie są pewne, w jaki sposób ich tożsamość albo tożsamość dziecka została potwierdzona przy nadawaniu PESEL, powinny zweryfikować swoją sytuację w urzędzie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.