Nie żyje 22-letni żołnierz. Zmarł w wyniku tragicznego samozapalenia.

9 listopada 2025 21:32 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wstrząsające wydarzenie poruszyło mieszkańców Dolnego Śląska. Nie żyje 22-letni żołnierz 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, który kilka dni temu doznał rozległych poparzeń po tym, jak doszło do tragicznego samozapalenia. 

Fot. Warszawa w Pigułce / Shutterstock

Dramat w Nowej Wsi Grodziskiej

Do tragedii doszło w nocy z 4 na 5 listopada w Nowej Wsi Grodziskiej w powiecie złotoryjskim. Według relacji służb, młody mężczyzna palił się w pobliżu swojego domu rodzinnego. Ogień zauważył przypadkowy kierowca przejeżdżający w pobliżu, który natychmiast ruszył z pomocą i próbował ugasić płomienie swoją odzieżą, zanim na miejsce przyjechały służby ratunkowe.

Walka o życie trwała kilka dni

Ciężko poparzonego żołnierza przewieziono do szpitala specjalistycznego. Oparzenia obejmowały ponad 80 procent jego ciała. Lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie, jednak mimo wysiłków medyków 22-latek zmarł z powodu rozległych obrażeń.

Trwa śledztwo i postępowanie w jednostce

Jak potwierdziło wojsko, zdarzenie nie miało miejsca na terenie jednostki wojskowej. Sprawę badają prokuratura i żandarmeria wojskowa, które analizują wszystkie okoliczności tragedii, w tym stan psychiczny młodego żołnierza oraz działania jego przełożonych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl