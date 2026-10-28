Nie żyje bohaterka Powstania Warszawskiego. Kilkanaście dni temu skończyła 98 lat
Smutna wiadomość dla Warszawy i wszystkich, którzy pielęgnują pamięć o Powstaniu Warszawskim. Zmarła Teresa Moździerz z domu Pawłowska, pseudonim „Sokół”. Podczas walk o stolicę służyła jako sanitariuszka i pielęgniarka Armii Krajowej. Miała 98 lat. O jej odejściu poinformowała organizacja BohaterON.
Teresa Moździerz należała do pokolenia, które w młodym wieku musiało zmierzyć się z dramatem II wojny światowej. Kiedy w sierpniu 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, pomagała rannym i potrzebującym w powstańczych szpitalach.
Zaledwie 14 października obchodziła swoje 98. urodziny. Teraz nadeszła wiadomość o jej śmierci.
Miała zaledwie 15 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie
Teresa Moździerz urodziła się 14 października 1928 roku w Warszawie. Jeszcze jako gimnazjalistka wstąpiła do Szarych Szeregów, angażując się w działalność konspiracyjną.
W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego nie miała jeszcze ukończonych 16 lat. Mimo bardzo młodego wieku podjęła służbę na rzecz walczącej stolicy.
Pełniła funkcję sanitariuszki i pielęgniarki w oddziale „Bakcyl”, należącym do Sanitariatu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Służyła między innymi w Szpitalu Powstańczym nr 1, mieszczącym się w gmachu PKO.
Jej zadaniem była pomoc rannym w warunkach nieustannych walk, bombardowań i ogromnych braków w zaopatrzeniu medycznym.
Była świadkiem dramatycznych wydarzeń w centrum Warszawy
W relacjach przywoływanych przez wrocławski magistrat zachowały się wspomnienia Teresy Moździerz z pierwszych dni powstania.
Gdy rozpoczęły się walki, dotarła do skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Otrzymała polecenie pomocy przy budowie barykady z płyt chodnikowych.
Była świadkiem walk z niemieckimi czołgami. W jej wspomnieniach pojawiały się również dramatyczne obrazy dzieci i młodych ludzi uczestniczących w wydarzeniach, które na zawsze zmieniły historię Warszawy.
Po kapitulacji powstania opuściła zniszczone miasto wraz z dziećmi z domu dziecka.
Po wojnie pomagała kolejnym pokoleniom
Po zakończeniu wojny Teresa Moździerz przeprowadziła się wraz z rodzicami do Wrocławia.
Tam ukończyła liceum, zdała maturę, a następnie studiowała psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim.
Swoją powojenną działalność zawodową związała przede wszystkim z edukacją i pomocą dzieciom.
Pracowała między innymi jako wychowawczyni przedszkolna, wizytatorka przedszkoli, nauczycielka matematyki oraz psycholog w poradni.
Była również społeczniczką, korepetytorką i świetliczanką. Bliscy zapamiętali ją przede wszystkim jako ciepłą i kochającą matkę.
Za swoje zasługi została odznaczona Krzyżem Zasługi.
BohaterON żegna powstańczynię
Informację o śmierci Teresy Moździerz przekazała organizacja BohaterON, która od lat zajmuje się upamiętnianiem uczestników Powstania Warszawskiego.
Organizatorzy przypomnieli jej wojenne losy oraz działalność na rzecz innych ludzi po zakończeniu wojny. Rodzinie i bliskim złożono wyrazy współczucia.
Odejście Teresy Moździerz to kolejna bolesna strata dla środowiska powstańczego. Od wydarzeń sierpnia 1944 roku minęły już 82 lata. Z każdym rokiem ubywa bezpośrednich świadków walk o wolność stolicy.
Pozostają ich wspomnienia, relacje i historie, które kolejne pokolenia Polaków powinny zachować w pamięci.
Cześć Jej pamięci.
Źródła: BohaterON, oficjalny komunikat o śmierci Teresy Moździerz; Urząd Miejski Wrocławia — biografia uczestniczki Powstania Warszawskiego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.