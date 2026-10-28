Ten obiad smakuje jak u babci. Chrupiąca skórka i soczysty środek. Rodzina poprosi o dokładkę

28 października 2026 21:57 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Z zaledwie kilku prostych składników można przygotować obiad, który smakuje znakomicie i nie wymaga wielkich wydatków. Chrupiące kotleciki z ryżu, kurczaka i cebulki to świetny pomysł na rodzinny posiłek. Z zewnątrz są rumiane, a w środku delikatne i soczyste. Najlepiej smakują z ziemniaczanym purée i ogórkiem kiszonym.

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Zdjęcie poglądowe. Fot. Grafika wygenerowana przy użyciu AI.

Nie trzeba drogich produktów ani skomplikowanych technik, aby przygotować pyszny, domowy obiad. Wystarczą ugotowany ryż, mielone mięso z kurczaka, cebula i kilka dodatków.

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Sekretem tego przepisu jest podsmażona na maśle cebulka oraz odpowiednie połączenie składników. Dzięki nim kotleciki pozostają wilgotne w środku, a podczas smażenia zyskują apetyczną, złocistą skórkę.

Składniki na około 10 kotlecików

  • 500 g mielonego mięsa z kurczaka, najlepiej z udek
  • 250 g ugotowanego, ostudzonego ryżu
  • 1 duża cebula
  • 1 jajko
  • 2 ząbki czosnku
  • 2 łyżki bułki tartej do masy
  • 3–4 łyżki bułki tartej do panierowania
  • 1 łyżka masła
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
  • 1 łyżeczka słodkiej papryki
  • Sól i pieprz do smaku
  • Olej do smażenia

Jak zrobić chrupiące kotleciki? Krok po kroku

Krok 1. Przygotuj cebulkę. Obierz cebulę, drobno posiekaj i podsmaż na maśle przez około 6–8 minut, aż zrobi się miękka i lekko złocista. Dodaj przeciśnięty czosnek, smaż jeszcze 30 sekund, a następnie odstaw do ostudzenia.

Krok 2. Połącz składniki. Do dużej miski przełóż mielone mięso z kurczaka, ugotowany i ostudzony ryż, jajko, cebulę z czosnkiem, natkę pietruszki, paprykę oraz przyprawy.

Krok 3. Wyrób masę. Dodaj dwie łyżki bułki tartej i dokładnie wymieszaj. Masa powinna być zwarta, ale miękka. Jeśli jest zbyt wilgotna, dosyp odrobinę bułki tartej. Odstaw na 10 minut.

Krok 4. Uformuj kotleciki. Zwilż dłonie wodą i przygotuj około 10 niedużych, lekko spłaszczonych kotletów. Każdy delikatnie obtocz w bułce tartej.

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Krok 5. Usmaż na złoto. Rozgrzej olej na patelni i smaż kotleciki na średnim ogniu przez około 5–7 minut z każdej strony, zależnie od grubości. Powinny być złociste i całkowicie usmażone w środku. W przypadku drobiu temperatura wewnętrzna powinna osiągnąć 74°C.

Jeden szczegół sprawia, że smakują jeszcze lepiej

Najważniejsze jest użycie mięsa z udek kurczaka zamiast bardzo chudego fileta. Zawiera ono nieco więcej tłuszczu, dzięki czemu kotleciki łatwiej zachowują soczystość.

Drugim sekretem jest cebula. Nie należy dodawać jej surowej — powolne podsmażanie na maśle wydobywa naturalną słodycz i nadaje potrawie pełniejszy smak.

Do tego ryż powinien być ugotowany i całkowicie ostudzony. Można wykorzystać ryż przygotowany wcześniej, pod warunkiem że został szybko schłodzony i prawidłowo przechowywany w lodówce.

Z czym podawać?

Najlepszym dodatkiem będzie puszyste purée ziemniaczane z masłem i odrobiną mleka. Do tego ogórki kiszone, mizeria lub surówka z marchewki.

Kotleciki dobrze smakują także z sosem koperkowym albo pieczarkowym.

To pomysł na prosty, sycący obiad dla całej rodziny, który można przygotować bez skomplikowanych składników.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli masz w lodówce ugotowany ryż i szukasz pomysłu na szybki obiad, ten przepis pozwoli zamienić go w zupełnie nowe danie.

Przygotowanie zajmuje około 35–45 minut. Kotleciki można również odgrzać następnego dnia, pamiętając o ich prawidłowym przechowywaniu.

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