Ten obiad smakuje jak u babci. Chrupiąca skórka i soczysty środek. Rodzina poprosi o dokładkę
Z zaledwie kilku prostych składników można przygotować obiad, który smakuje znakomicie i nie wymaga wielkich wydatków. Chrupiące kotleciki z ryżu, kurczaka i cebulki to świetny pomysł na rodzinny posiłek. Z zewnątrz są rumiane, a w środku delikatne i soczyste. Najlepiej smakują z ziemniaczanym purée i ogórkiem kiszonym.
Nie trzeba drogich produktów ani skomplikowanych technik, aby przygotować pyszny, domowy obiad. Wystarczą ugotowany ryż, mielone mięso z kurczaka, cebula i kilka dodatków.
Sekretem tego przepisu jest podsmażona na maśle cebulka oraz odpowiednie połączenie składników. Dzięki nim kotleciki pozostają wilgotne w środku, a podczas smażenia zyskują apetyczną, złocistą skórkę.
Składniki na około 10 kotlecików
- 500 g mielonego mięsa z kurczaka, najlepiej z udek
- 250 g ugotowanego, ostudzonego ryżu
- 1 duża cebula
- 1 jajko
- 2 ząbki czosnku
- 2 łyżki bułki tartej do masy
- 3–4 łyżki bułki tartej do panierowania
- 1 łyżka masła
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki
- 1 łyżeczka słodkiej papryki
- Sól i pieprz do smaku
- Olej do smażenia
Jak zrobić chrupiące kotleciki? Krok po kroku
Krok 1. Przygotuj cebulkę. Obierz cebulę, drobno posiekaj i podsmaż na maśle przez około 6–8 minut, aż zrobi się miękka i lekko złocista. Dodaj przeciśnięty czosnek, smaż jeszcze 30 sekund, a następnie odstaw do ostudzenia.
Krok 2. Połącz składniki. Do dużej miski przełóż mielone mięso z kurczaka, ugotowany i ostudzony ryż, jajko, cebulę z czosnkiem, natkę pietruszki, paprykę oraz przyprawy.
Krok 3. Wyrób masę. Dodaj dwie łyżki bułki tartej i dokładnie wymieszaj. Masa powinna być zwarta, ale miękka. Jeśli jest zbyt wilgotna, dosyp odrobinę bułki tartej. Odstaw na 10 minut.
Krok 4. Uformuj kotleciki. Zwilż dłonie wodą i przygotuj około 10 niedużych, lekko spłaszczonych kotletów. Każdy delikatnie obtocz w bułce tartej.
Krok 5. Usmaż na złoto. Rozgrzej olej na patelni i smaż kotleciki na średnim ogniu przez około 5–7 minut z każdej strony, zależnie od grubości. Powinny być złociste i całkowicie usmażone w środku. W przypadku drobiu temperatura wewnętrzna powinna osiągnąć 74°C.
Jeden szczegół sprawia, że smakują jeszcze lepiej
Najważniejsze jest użycie mięsa z udek kurczaka zamiast bardzo chudego fileta. Zawiera ono nieco więcej tłuszczu, dzięki czemu kotleciki łatwiej zachowują soczystość.
Drugim sekretem jest cebula. Nie należy dodawać jej surowej — powolne podsmażanie na maśle wydobywa naturalną słodycz i nadaje potrawie pełniejszy smak.
Do tego ryż powinien być ugotowany i całkowicie ostudzony. Można wykorzystać ryż przygotowany wcześniej, pod warunkiem że został szybko schłodzony i prawidłowo przechowywany w lodówce.
Z czym podawać?
Najlepszym dodatkiem będzie puszyste purée ziemniaczane z masłem i odrobiną mleka. Do tego ogórki kiszone, mizeria lub surówka z marchewki.
Kotleciki dobrze smakują także z sosem koperkowym albo pieczarkowym.
To pomysł na prosty, sycący obiad dla całej rodziny, który można przygotować bez skomplikowanych składników.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz w lodówce ugotowany ryż i szukasz pomysłu na szybki obiad, ten przepis pozwoli zamienić go w zupełnie nowe danie.
Przygotowanie zajmuje około 35–45 minut. Kotleciki można również odgrzać następnego dnia, pamiętając o ich prawidłowym przechowywaniu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.