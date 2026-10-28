Policja zwraca się do rodziców. Chodzi o to, co dzieci przynoszą w plecakach. Jest pilny apel
Rodzice uczniów powinni zwrócić szczególną uwagę na to, co ich dzieci zabierają do szkoły. Mazowiecka policja wydała oficjalny komunikat dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Funkcjonariusze apelują o regularne sprawdzanie zawartości szkolnych plecaków, rozmowy z uczniami oraz reagowanie na niepokojące zachowania. W uzasadnionych sytuacjach policjanci mogą również kontrolować plecaki na terenie placówek oświatowych.
Komunikat Komendy Wojewódzkiej Policji z 12 października 2026 roku jest reakcją na niebezpieczne zdarzenia, do których doszło w ostatnich tygodniach w mazowieckich szkołach, oraz falę gróźb pojawiających się w internecie.
Służby podkreślają, że bezpieczeństwo uczniów nie zależy wyłącznie od nauczycieli i funkcjonariuszy. Istotną rolę odgrywają także rodzice, którzy mogą odpowiednio wcześnie zauważyć sygnały wskazujące na potencjalne zagrożenie.
Policja apeluje do rodziców. Sprawdzajcie zawartość plecaków
W oficjalnym komunikacie mazowiecka policja zwróciła się do rodziców i opiekunów z prośbą o większą czujność.
Funkcjonariusze zalecają regularne zwracanie uwagi na to, co dzieci przynoszą do szkoły. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku przedmiotów, które nie są potrzebne podczas lekcji, a mogłyby stwarzać zagrożenie dla innych osób.
Nie chodzi jedynie o kontrolowanie przyborów szkolnych. Policjanci przypominają, że w placówkach edukacyjnych nie powinny znajdować się niebezpieczne przedmioty niezwiązane z procesem nauczania.
Rodzice powinni także rozmawiać z dziećmi o odpowiedzialności za własne zachowanie oraz o konsekwencjach przynoszenia do szkoły rzeczy mogących zagrozić bezpieczeństwu rówieśników i nauczycieli.
Policjanci mogą sprawdzać plecaki uczniów
To niejedyna informacja przekazana przez mazowiecką policję.
W osobnym komunikacie z 12 października funkcjonariusze poinformowali o kontynuowaniu wzmożonych działań prewencyjnych w szkołach i ich otoczeniu.
Patrole piesze i zmotoryzowane objęły szczególnym nadzorem szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na terenie województwa mazowieckiego.
W uzasadnionych przypadkach policjanci będą sprawdzać zawartość plecaków uczniów.
Nie oznacza to automatycznego przeszukiwania wszystkich dzieci. Kontrole mają być podejmowane w sytuacjach, w których występują przesłanki uzasadniające takie działania.
Policja zapowiedziała również współpracę z dyrekcjami szkół i nauczycielami, aby możliwie szybko reagować na informacje o zagrożeniach.
Według komunikatu działania prewencyjne mają być prowadzone do odwołania.
Niebezpieczne zachowania w internecie. Policja ostrzega również przed tym
Funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na przedmioty przynoszone do szkoły, ale również na aktywność uczniów w internecie.
W komunikacie wymieniono publikowanie materiałów przedstawiających broń, kierowanie gróźb wobec innych osób oraz zamieszczanie treści sugerujących zamiar wyrządzenia komuś krzywdy.
To szczególnie istotne w kontekście ostatnich wydarzeń w mazowieckich placówkach oświatowych.
Policja przypomina, że gróźb i zapowiedzi przemocy nie należy lekceważyć, nawet jeżeli ich autorzy twierdzą później, że był to żart.
Niepokojące zachowania powinny być zgłaszane odpowiednim osobom, w tym dyrekcji szkoły lub policji.
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.
Nieletni również mogą ponieść konsekwencje
Mazowiecka policja przypomina, że osoby niepełnoletnie także ponoszą odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.
W zależności od charakteru zdarzenia zastosowanie mogą znaleźć między innymi przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Każdy sygnał dotyczący zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników placówek ma być sprawdzany przez służby.
Nie oznacza to, że każdy przypadek niewłaściwego zachowania automatycznie zakończy się postępowaniem sądowym. Konsekwencje zależą od okoliczności i charakteru czynu.
Warszawa i Mazowsze. Wzmocniono środki bezpieczeństwa
W związku z wydarzeniami w szkołach wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wydał również rekomendacje dla samorządów i służb.
Z kolei mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska skierowała do dyrektorów szkół wytyczne dotyczące wzmocnienia procedur bezpieczeństwa.
Jak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 9 października nad bezpieczeństwem uczniów i pracowników mazowieckich placówek edukacyjnych czuwało prawie 3,5 tysiąca policjantów wspieranych przez strażników miejskich.
Działania służb obejmowały zarówno szkoły, jak i ich najbliższe otoczenie.
Szczególne znaczenie ma współpraca rodziców, nauczycieli, dyrekcji oraz funkcjonariuszy. Dzięki niej możliwe jest szybsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń i podejmowanie działań zapobiegawczych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, warto porozmawiać z nim o zasadach bezpieczeństwa.
Sprawdźcie wspólnie, jakie przedmioty znajdują się w szkolnym plecaku i czy wszystkie są potrzebne podczas zajęć.
Zwracaj również uwagę na niepokojące sygnały dotyczące relacji z rówieśnikami, agresji, zastraszania lub gróźb pojawiających się w internecie.
Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że może powiedzieć dorosłemu o niebezpiecznej sytuacji bez obawy przed wyśmianiem lub zlekceważeniem.
Policja podkreśla, że odpowiednio wczesna reakcja może pomóc zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom.
Komunikat z 12 października jest apelem o zwiększenie czujności, a nie informacją o zagrożeniu we wszystkich szkołach. Rodzice powinni korzystać z oficjalnych informacji placówek edukacyjnych i służb, unikając rozpowszechniania niesprawdzonych doniesień.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.