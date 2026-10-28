Świąteczny hit w Lidlu już od czwartku. Ceny zaczynają się od 6,99 zł, a jedna dekoracja jest tańsza o 35 procent

28 października 2026 20:54 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Lidl rozpoczyna przygotowania do Bożego Narodzenia. Już w czwartek, 29 października, do sklepów trafią świąteczne dekoracje marki LIVARNO. W ofercie znalazły się między innymi pluszowe figurki, kalendarze adwentowe, ozdobne wycieraczki i skrzynki na listy do Świętego Mikołaja. Niektóre produkty będą objęte promocjami, a ceny zaczynają się już od 6,99 zł.

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Fot. Warszawa w pigułce

Choć do świąt pozostało jeszcze kilka tygodni, Lidl już wprowadza do oferty artykuły, które pozwolą stworzyć bożonarodzeniowy nastrój w mieszkaniu lub domu. Nowa kolekcja łączy tradycyjne czerwono-zielone wzory, postacie Świętego Mikołaja i reniferów oraz dekoracje inspirowane zimową atmosferą.

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W gazetce sieci uwagę zwracają zarówno niewielkie ozdoby, jak i efektowne figurki przeznaczone do ustawienia przy choince, kominku czy wejściu do domu.

Świąteczne dekoracje w Lidlu. Figurki przecenione o 35 procent

Jedną z wyróżnionych propozycji jest dekoracyjny miś pluszowy marki LIVARNO. Figurka ma około 73 cm wysokości i teleskopowe nogi, które pozwalają zmieniać jej wysokość.

Dostępne są dwa warianty, przedstawione w świątecznych ubrankach z charakterystyczną kratką i czerwonymi elementami.

Cena promocyjna wynosi 29,89 zł, podczas gdy cena przed obniżką to 45,99 zł. Oznacza to rabat w wysokości 35 procent.

To propozycja dla osób, które szukają większej dekoracji do salonu, pokoju dziecięcego lub przedpokoju.

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Ozdoby już za 6,99 zł. Lidl przygotował kilka wzorów

W ofercie pojawią się również mniejsze ozdoby świąteczne LIVARNO w cenie 6,99 zł za sztukę.

W gazetce pokazano między innymi dekoracje przedstawiające świąteczne postacie i choinki. To dodatki, które można ustawić na półce, komodzie, parapecie lub obok innych ozdób.

Dzięki stosunkowo niskiej cenie można kupić kilka różnych wzorów i stworzyć niewielką kompozycję bez dużych wydatków.

Kalendarz adwentowy za 19,99 zł. Może służyć przez kolejne lata

Wśród produktów znalazł się także kalendarz adwentowy LIVARNO z 24 przegródkami.

To dekoracyjny kalendarz w formie świątecznego renifera, z czerwonymi kieszonkami oznaczonymi numerami kolejnych dni grudnia.

Cena wynosi 19,99 zł.

Kalendarz można samodzielnie wypełnić drobnymi upominkami, słodyczami lub zadaniami dla dzieci. W przeciwieństwie do jednorazowych kalendarzy z gotową zawartością taki model może być wykorzystywany ponownie.

Świąteczna wycieraczka i skrzynka na listy do Mikołaja

Lidl przygotował również propozycje do dekorowania wejścia do domu.

Kokosowa wycieraczka LIVARNO o wymiarach 40 × 60 cm będzie kosztować 19,99 zł. W gazetce zaprezentowano trzy wzory, w tym model przypominający piernikowy domek.

Z kolei dekoracyjna skrzynka na listy LIVARNO dostępna będzie w trzech wariantach kolorystycznych. To ozdoba nawiązująca do tradycji wysyłania listów do Świętego Mikołaja.

Skrzynka została przeceniona z 35,99 zł na 29,99 zł, czyli o 16 procent.

Może stanowić element świątecznej aranżacji, szczególnie w domach, w których dzieci przygotowują własne listy z życzeniami.

Ile kosztują świąteczne dekoracje w Lidlu?

Najważniejsze ceny z gazetki obowiązującej od czwartku, 29 października:

Produkt LIVARNO Cena
Ozdoba świąteczna, różne warianty 6,99 zł
Kalendarz adwentowy z 24 przegródkami 19,99 zł
Wycieraczka kokosowa 40 × 60 cm 19,99 zł
Dekoracyjny miś pluszowy, około 73 cm 29,89 zł
Dekoracyjna skrzynka na listy 29,99 zł

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujesz zakup świątecznych dekoracji, już od 29 października możesz sprawdzić nową kolekcję w sklepach Lidl. Najtańsze ozdoby kosztują 6,99 zł, a wśród większych dekoracji szczególną uwagę zwracają przecenione pluszowe misie oraz kalendarz adwentowy.

Warto jednak pamiętać, że artykuły sezonowe mogą być dostępne w ograniczonej liczbie egzemplarzy, a asortyment może różnić się między placówkami.

Promocja rozpoczyna się w czwartek, 29 października 2026 roku. Dostępność konkretnych produktów warto sprawdzić w wybranym sklepie.

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