Świąteczny hit w Lidlu już od czwartku. Ceny zaczynają się od 6,99 zł, a jedna dekoracja jest tańsza o 35 procent
Lidl rozpoczyna przygotowania do Bożego Narodzenia. Już w czwartek, 29 października, do sklepów trafią świąteczne dekoracje marki LIVARNO. W ofercie znalazły się między innymi pluszowe figurki, kalendarze adwentowe, ozdobne wycieraczki i skrzynki na listy do Świętego Mikołaja. Niektóre produkty będą objęte promocjami, a ceny zaczynają się już od 6,99 zł.
Choć do świąt pozostało jeszcze kilka tygodni, Lidl już wprowadza do oferty artykuły, które pozwolą stworzyć bożonarodzeniowy nastrój w mieszkaniu lub domu. Nowa kolekcja łączy tradycyjne czerwono-zielone wzory, postacie Świętego Mikołaja i reniferów oraz dekoracje inspirowane zimową atmosferą.
W gazetce sieci uwagę zwracają zarówno niewielkie ozdoby, jak i efektowne figurki przeznaczone do ustawienia przy choince, kominku czy wejściu do domu.
Świąteczne dekoracje w Lidlu. Figurki przecenione o 35 procent
Jedną z wyróżnionych propozycji jest dekoracyjny miś pluszowy marki LIVARNO. Figurka ma około 73 cm wysokości i teleskopowe nogi, które pozwalają zmieniać jej wysokość.
Dostępne są dwa warianty, przedstawione w świątecznych ubrankach z charakterystyczną kratką i czerwonymi elementami.
Cena promocyjna wynosi 29,89 zł, podczas gdy cena przed obniżką to 45,99 zł. Oznacza to rabat w wysokości 35 procent.
To propozycja dla osób, które szukają większej dekoracji do salonu, pokoju dziecięcego lub przedpokoju.
Ozdoby już za 6,99 zł. Lidl przygotował kilka wzorów
W ofercie pojawią się również mniejsze ozdoby świąteczne LIVARNO w cenie 6,99 zł za sztukę.
W gazetce pokazano między innymi dekoracje przedstawiające świąteczne postacie i choinki. To dodatki, które można ustawić na półce, komodzie, parapecie lub obok innych ozdób.
Dzięki stosunkowo niskiej cenie można kupić kilka różnych wzorów i stworzyć niewielką kompozycję bez dużych wydatków.
Kalendarz adwentowy za 19,99 zł. Może służyć przez kolejne lata
Wśród produktów znalazł się także kalendarz adwentowy LIVARNO z 24 przegródkami.
To dekoracyjny kalendarz w formie świątecznego renifera, z czerwonymi kieszonkami oznaczonymi numerami kolejnych dni grudnia.
Cena wynosi 19,99 zł.
Kalendarz można samodzielnie wypełnić drobnymi upominkami, słodyczami lub zadaniami dla dzieci. W przeciwieństwie do jednorazowych kalendarzy z gotową zawartością taki model może być wykorzystywany ponownie.
Świąteczna wycieraczka i skrzynka na listy do Mikołaja
Lidl przygotował również propozycje do dekorowania wejścia do domu.
Kokosowa wycieraczka LIVARNO o wymiarach 40 × 60 cm będzie kosztować 19,99 zł. W gazetce zaprezentowano trzy wzory, w tym model przypominający piernikowy domek.
Z kolei dekoracyjna skrzynka na listy LIVARNO dostępna będzie w trzech wariantach kolorystycznych. To ozdoba nawiązująca do tradycji wysyłania listów do Świętego Mikołaja.
Skrzynka została przeceniona z 35,99 zł na 29,99 zł, czyli o 16 procent.
Może stanowić element świątecznej aranżacji, szczególnie w domach, w których dzieci przygotowują własne listy z życzeniami.
Ile kosztują świąteczne dekoracje w Lidlu?
Najważniejsze ceny z gazetki obowiązującej od czwartku, 29 października:
|Produkt LIVARNO
|Cena
|Ozdoba świąteczna, różne warianty
|6,99 zł
|Kalendarz adwentowy z 24 przegródkami
|19,99 zł
|Wycieraczka kokosowa 40 × 60 cm
|19,99 zł
|Dekoracyjny miś pluszowy, około 73 cm
|29,89 zł
|Dekoracyjna skrzynka na listy
|29,99 zł
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup świątecznych dekoracji, już od 29 października możesz sprawdzić nową kolekcję w sklepach Lidl. Najtańsze ozdoby kosztują 6,99 zł, a wśród większych dekoracji szczególną uwagę zwracają przecenione pluszowe misie oraz kalendarz adwentowy.
Warto jednak pamiętać, że artykuły sezonowe mogą być dostępne w ograniczonej liczbie egzemplarzy, a asortyment może różnić się między placówkami.
Promocja rozpoczyna się w czwartek, 29 października 2026 roku. Dostępność konkretnych produktów warto sprawdzić w wybranym sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.