Nie żyje Jan Frycz. Wybitny polski aktor miał 72 lata

17 sierpnia 2026 15:31 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nie żyje Jan Frycz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Artysta zmarł w poniedziałek 17 sierpnia 2026 roku. Miał 72 lata. Informację o jego śmierci podały w poniedziałek polskie media. To ogromna strata dla polskiej kultury. Frycz przez lata był związany zarówno z najważniejszymi scenami teatralnymi, jak i z kinem oraz telewizją. W swojej karierze stworzył wiele charakterystycznych ról, a widzowie znali go z produkcji reprezentujących bardzo różne gatunki.

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Autorstwa Ja Fryta from Strzegom – Jan FryczUploaded by Dudek1337, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29022862

Jan Frycz nie żyje. Miał 72 lata

Informacja o śmierci aktora pojawiła się w poniedziałek 17 sierpnia.

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Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.

Był aktorem o niezwykle bogatym dorobku. Przez dziesięciolecia pojawiał się na scenach teatralnych, w filmach, serialach oraz spektaklach telewizyjnych.

Jego nazwisko było doskonale znane kilku pokoleniom polskich widzów.

Jeden z najbardziej charakterystycznych polskich aktorów

Jan Frycz urodził się 15 maja 1954 roku w Krakowie. Był absolwentem krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.

Jego zawodowe życie od początku było mocno związane z teatrem. Występował między innymi w Teatrze im. Juliusza Słowackiego oraz Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Później był związany również z warszawskimi scenami, w tym Teatrem Polskim i Teatrem Narodowym.

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Z czasem stał się także jednym z najbardziej cenionych aktorów charakterystycznych polskiego kina.

Widzowie pamiętają go z wielu filmów i seriali

Frycz potrafił budować postacie niejednoznaczne, chłodne, niepokojące, ale również komediowe. Dzięki temu przez lata otrzymywał bardzo różnorodne role.

W jego filmografii znalazły się dziesiątki produkcji kinowych i telewizyjnych. Grał zarówno w dużych filmach fabularnych, jak i popularnych serialach.

Dla wielu widzów należał do grona aktorów, których rozpoznawało się natychmiast po pojawieniu się na ekranie.

Jednocześnie przez całą karierę pozostawał silnie związany z teatrem.

Kraków i Warszawa były ważnymi miejscami jego kariery

Artystyczna droga Jana Frycza prowadziła od Krakowa do Warszawy.

W Krakowie występował na scenach należących do najważniejszych miejsc na teatralnej mapie Polski. Później jego kariera była związana również ze stolicą.

Grał w Teatrze Polskim oraz Teatrze Narodowym w Warszawie.

Dzięki temu jego dorobek obejmuje nie tylko role znane milionom widzów z ekranu, ale również dziesiątki kreacji teatralnych oglądanych przez publiczność w całym kraju.

Odszedł aktor kilku pokoleń

Jan Frycz należał do grupy artystów, którzy przez dziesięciolecia pozostawali obecni w polskiej kulturze.

Dla jednych był przede wszystkim aktorem teatralnym. Inni kojarzyli go z filmów, a młodsi widzowie poznawali go dzięki serialom i nowszym produkcjom.

17 sierpnia 2026 roku Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.

Polska scena teatralna i filmowa straciła jednego ze swoich najbardziej charakterystycznych aktorów.

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