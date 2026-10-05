Nie żyje jeden z najstarszych Polaków. Walczył u boku żołnierzy Maczka
Odszedł jeden z ostatnich bezpośrednich świadków wojennej historii Polski. Nie żyje kapitan Tadeusz Lutak ps. „Pancerz” – uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Armii Krajowej i najstarszy czołgista Wojska Polskiego. Miał 109 lat. Jeszcze pod koniec sierpnia świętował swoje urodziny. Informację o jego śmierci przekazali w poniedziałek żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
„Na wieczną wartę odszedł Pan Kapitan Tadeusz Lutak ps. «Pancerz»” – poinformowali Terytorialsi. W komunikacie podkreślili, że rozmowy z weteranem i jego wspomnienia były dla kolejnych pokoleń żołnierzy ważną częścią wojskowej pamięci.
Walczył we wrześniu 1939 roku
Tadeusz Lutak urodził się 29 sierpnia 1917 roku w Żarnowej. Służbę wojskową rozpoczął w 1937 roku w 2. Batalionie Pancernym w Żurawicy.
We wrześniu 1939 roku służył jako goniec motocyklowy w 121. Kompanii Czołgów Lekkich 10. Brygady Kawalerii, dowodzonej przez płk. Stanisława Maczka. Po dostaniu się do niemieckiej niewoli zdołał uciec z transportu i wrócić w rodzinne strony.
Na tym jego walka się nie skończyła.
„Pancerz” działał w konspiracji
Od 1940 roku Tadeusz Lutak działał w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w Armii Krajowej, gdzie używał pseudonimu „Pancerz”.
Zajmował się działalnością wywiadowczą i dywersyjną. W 1944 roku, w stopniu kaprala, został dowódcą drużyny dywersyjnej AK w Strzyżowie.
Jego wojenne losy miały jeszcze jeden niezwykły rozdział. Podczas przymusowej pracy przy budowie schronu kolejowego w Strzyżowie zdobywał dla wywiadu Armii Krajowej informacje dotyczące obiektu. W tym właśnie kompleksie w 1941 roku doszło do spotkania Adolfa Hitlera z Benito Mussolinim.
🕯️ Na wieczną wartę odszedł Pan Kapitan Tadeusz Lutak ps. „Pancerz”. Miał 109 lat 🇵🇱
Odszedł żołnierz i patriota, dla którego służba Ojczyźnie była wartością całego życia. Człowiek, którego doświadczenie, postawa i pamięć o historii miały szczególne znaczenie dla kolejnych pokoleń 🫡
Żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wielokrotnie spotykali się z Panem Kapitanem. Rozmowy z Nim, wspomnienia i bezpośredni kontakt z człowiekiem, który był świadkiem najważniejszych wydarzeń naszej historii, pozostaną dla nas ważną częścią żołnierskiej pamięci 🇵🇱
Jego odejście jest dla nas bolesną stratą. Pozostaje wdzięczność za każde spotkanie, każde słowo i świadectwo życia wiernego Polsce 🕯️
Rodzinie i Bliskim Pana Kapitana składamy wyrazy głębokiego współczucia 🖤
Cześć Jego pamięci 🇵🇱
#CześćJegoPamięci #TadeuszLutak #Pancerz #Pamiętamy #3PBOT 🇵🇱🕯️
— Terytorialsi | Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko! (@terytorialsi) October 5, 2026
Jeszcze niedawno świętował 109. urodziny
29 sierpnia 2026 roku Tadeusz Lutak skończył 109 lat. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przedstawiał go wówczas jako najstarszego żołnierza Wojska Polskiego oraz ostatniego żyjącego żołnierza pancernego oddziału 10. Brygady Kawalerii.
Według Polskiego Radia Rzeszów był również najstarszym mężczyzną w Polsce.
Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Otrzymał również Nagrodę Honorową IPN „Świadek Historii”.
W marcu 2023 roku został mianowany na stopień kapitana.
Kapitan Tadeusz Lutak przez wiele lat dzielił się swoimi wspomnieniami z młodszymi pokoleniami. Pozostawił również spisane relacje ze swoich wojennych doświadczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.