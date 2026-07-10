Nie żyje Maja Gadowska. Nagrała piosenkę z Łatwogangiem

10 lipca 2026 12:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Smutna wiadomość poruszyła tysiące osób w całej Polsce. Fundacja Cancer Fighters poinformowała o śmierci Mai Gadowskiej, znanej wielu jako Majlo. Dziewczynka od dłuższego czasu walczyła z białaczką, a swoją odwagą, uśmiechem i niezwykłą siłą inspirowała ludzi w całym kraju.

Maja Fot. cancer FIGHTERS
Maja Fot. cancer FIGHTERS

Poruszające pożegnanie Fundacji

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Informację o śmierci Mai przekazała Fundacja Cancer Fighters, publikując wzruszający wpis w mediach społecznościowych.

Fundacja podziękowała dziewczynce za uśmiech, dobro i siłę, którymi dzieliła się z innymi, podkreślając, że na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję ją poznać lub śledzili jej walkę z chorobą.

Niedawno spełniła kolejne marzenie

Jeszcze niedawno Maja przeżywała wyjątkowe chwile. Spełniła jedno ze swoich marzeń i nagrała piosenkę wspólnie z zespołem Łatwo Gang. Dla wielu osób był to symbol tego, że mimo ciężkiej choroby nie przestawała realizować swoich pasji i cieszyć się życiem.

Wcześniej dziewczynka poruszyła również serca Polaków występem z raperem Bedoesem, a jej historia zyskała ogromny rozgłos.

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Poruszyła tysiące ludzi

Przez cały okres leczenia Maja mogła liczyć na wsparcie wielu osób. Jej historia jednoczyła internautów, artystów i darczyńców, którzy kibicowali jej w walce z chorobą i pomagali spełniać kolejne marzenia.

Po informacji o jej śmierci media społecznościowe zalała fala kondolencji i wzruszających wpisów. Internauci podkreślają, że mimo młodego wieku pozostawiła po sobie ogromny ślad i była symbolem odwagi oraz niezwykłej pogody ducha.

Pozostanie w pamięci wielu osób

Odejście Mai Gadowskiej poruszyło tysiące ludzi. Dla wielu była przykładem, że nawet w obliczu bardzo ciężkiej choroby można zachować uśmiech, dawać innym nadzieję i inspirować do niesienia dobra.

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