Nie żyje Maja Gadowska. Nagrała piosenkę z Łatwogangiem
Smutna wiadomość poruszyła tysiące osób w całej Polsce. Fundacja Cancer Fighters poinformowała o śmierci Mai Gadowskiej, znanej wielu jako Majlo. Dziewczynka od dłuższego czasu walczyła z białaczką, a swoją odwagą, uśmiechem i niezwykłą siłą inspirowała ludzi w całym kraju.
Poruszające pożegnanie Fundacji
Informację o śmierci Mai przekazała Fundacja Cancer Fighters, publikując wzruszający wpis w mediach społecznościowych.
Fundacja podziękowała dziewczynce za uśmiech, dobro i siłę, którymi dzieliła się z innymi, podkreślając, że na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję ją poznać lub śledzili jej walkę z chorobą.
Niedawno spełniła kolejne marzenie
Jeszcze niedawno Maja przeżywała wyjątkowe chwile. Spełniła jedno ze swoich marzeń i nagrała piosenkę wspólnie z zespołem Łatwo Gang. Dla wielu osób był to symbol tego, że mimo ciężkiej choroby nie przestawała realizować swoich pasji i cieszyć się życiem.
Wcześniej dziewczynka poruszyła również serca Polaków występem z raperem Bedoesem, a jej historia zyskała ogromny rozgłos.
Poruszyła tysiące ludzi
Przez cały okres leczenia Maja mogła liczyć na wsparcie wielu osób. Jej historia jednoczyła internautów, artystów i darczyńców, którzy kibicowali jej w walce z chorobą i pomagali spełniać kolejne marzenia.
Po informacji o jej śmierci media społecznościowe zalała fala kondolencji i wzruszających wpisów. Internauci podkreślają, że mimo młodego wieku pozostawiła po sobie ogromny ślad i była symbolem odwagi oraz niezwykłej pogody ducha.
Pozostanie w pamięci wielu osób
Odejście Mai Gadowskiej poruszyło tysiące ludzi. Dla wielu była przykładem, że nawet w obliczu bardzo ciężkiej choroby można zachować uśmiech, dawać innym nadzieję i inspirować do niesienia dobra.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.