Stanął w obronie kobiety. Chwilę później został ugodzony nożem na warszawskiej Pradze-Południe
Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek na warszawskiej Pradze-Południe. Mężczyzna, który próbował powstrzymać agresora zaczepiającego kobietę, został ugodzony nożem w twarz. Dzięki błyskawicznej reakcji strażniczek miejskich udało się zatamować silny krwotok i udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.
Zakrwawionego mężczyznę zauważył patrol
Do zdarzenia doszło 7 lipca, tuż przed godziną 13. Patrol Straży Miejskiej, przejeżdżając ulicą Stanisławowską, zauważył mężczyznę z poważnym urazem twarzy. Poszkodowany chwiał się na nogach i próbował własną koszulką zatamować intensywne krwawienie.
Strażniczki natychmiast zatrzymały radiowóz, wezwały pogotowie ratunkowe oraz policję i rozpoczęły udzielanie pierwszej pomocy. Założony opatrunek uciskowy pozwolił opanować krwotok do czasu przyjazdu ratowników medycznych.
Zaatakował nożem po obronie kobiety
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, poszkodowany przebywał ze znajomymi w pobliskim parku, gdy do grupy podszedł nieznany mężczyzna. Agresor zaczął zaczepiać kobietę, a jeden z obecnych mężczyzn stanął w jej obronie.
Podczas sprzeczki napastnik wyciągnął nóż i ugodził go w policzek, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
Poszkodowany trafił do szpitala
Po udzieleniu pierwszej pomocy ratownicy medyczni przewieźli rannego do szpitala przy ul. Szaserów, gdzie otrzymał dalszą pomoc.
Po zakończeniu interwencji strażniczki sprawdziły teren pobliskiego parku. W altanie od strony ul. Kobielskiej ujawniły liczne ślady krwi i zabezpieczyły miejsce do czasu przyjazdu policjantów.
Policja prowadzi śledztwo
Wszystkie zebrane informacje zostały przekazane funkcjonariuszom policji, którzy prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości napastnika oraz dokładnych okoliczności zdarzenia. Trwa jego poszukiwanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.