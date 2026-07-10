Stanął w obronie kobiety. Chwilę później został ugodzony nożem na warszawskiej Pradze-Południe

10 lipca 2026 12:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek na warszawskiej Pradze-Południe. Mężczyzna, który próbował powstrzymać agresora zaczepiającego kobietę, został ugodzony nożem w twarz. Dzięki błyskawicznej reakcji strażniczek miejskich udało się zatamować silny krwotok i udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Policyjny radiowóz za taśmą. | Fot. Shutterstock.
Policyjny radiowóz za taśmą. | Fot. Shutterstock.

Zakrwawionego mężczyznę zauważył patrol

Do zdarzenia doszło 7 lipca, tuż przed godziną 13. Patrol Straży Miejskiej, przejeżdżając ulicą Stanisławowską, zauważył mężczyznę z poważnym urazem twarzy. Poszkodowany chwiał się na nogach i próbował własną koszulką zatamować intensywne krwawienie.

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Strażniczki natychmiast zatrzymały radiowóz, wezwały pogotowie ratunkowe oraz policję i rozpoczęły udzielanie pierwszej pomocy. Założony opatrunek uciskowy pozwolił opanować krwotok do czasu przyjazdu ratowników medycznych.

Zaatakował nożem po obronie kobiety

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, poszkodowany przebywał ze znajomymi w pobliskim parku, gdy do grupy podszedł nieznany mężczyzna. Agresor zaczął zaczepiać kobietę, a jeden z obecnych mężczyzn stanął w jej obronie.

Podczas sprzeczki napastnik wyciągnął nóż i ugodził go w policzek, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany trafił do szpitala

Po udzieleniu pierwszej pomocy ratownicy medyczni przewieźli rannego do szpitala przy ul. Szaserów, gdzie otrzymał dalszą pomoc.

Po zakończeniu interwencji strażniczki sprawdziły teren pobliskiego parku. W altanie od strony ul. Kobielskiej ujawniły liczne ślady krwi i zabezpieczyły miejsce do czasu przyjazdu policjantów.

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Wszystkie zebrane informacje zostały przekazane funkcjonariuszom policji, którzy prowadzą czynności mające na celu ustalenie tożsamości napastnika oraz dokładnych okoliczności zdarzenia. Trwa jego poszukiwanie.

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