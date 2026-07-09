Masz wspólne konto z rodzicem? Fiskus może zapukać do Twoich drzwi
Wspólne konto z rodzicem często wydaje się wygodne: do zakupów, rachunków, opieki, pomocy w codziennych sprawach. Mało kto myśli wtedy o podatkach. Tymczasem jeżeli na takim rachunku pojawiają się większe kwoty albo jedna osoba faktycznie korzysta z pieniędzy drugiej, może pojawić się pytanie, czy nie doszło do darowizny. A darowizna w rodzinie bywa zwolniona z podatku, ale pod warunkiem dopilnowania formalności i terminów.
Samo dopisanie do konta to jeszcze nie darowizna
Kluczowa zasada, którą fiskus konsekwentnie powtarza w swoich interpretacjach, brzmi: współwłasność rachunku bankowego nie przesądza sama w sobie o własności zgromadzonych na nim pieniędzy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnia to wprost – istotą darowizny jest nieodpłatne przysporzenie majątkowe, które faktycznie kogoś wzbogaca. Jeśli rodzic dopisuje dorosłe dziecko do swojego konta wyłącznie po to, żeby mogło pomóc w płaceniu rachunków czy wykupywaniu leków, a pieniądze nadal służą rodzicowi, żadne wzbogacenie po stronie dziecka nie następuje – a bez wzbogacenia nie ma darowizny.
Świeży przykład z marca 2026 roku
Dobrze pokazuje to interpretacja indywidualna z 25 marca 2026 roku (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.28.2026.2.JS). Sprawa dotyczyła kobiety, która na podstawie pełnomocnictwa przelała środki z osobistego konta wujka na wspólny rachunek, który wcześniej z nim założyła. Powodem był brak zaufania do poprzedniego banku po głośnej sprawie sądowej, w której pracownica tej instytucji przywłaszczyła sobie pieniądze wujka. Fiskus ocenił jednoznacznie: to była czynność czysto organizacyjna, techniczna – nie doszło do żadnego przysporzenia majątkowego, więc obowiązek podatkowy w ogóle nie powstał.
Kiedy pytanie o darowiznę staje się realne
Sytuacja wygląda inaczej, gdy na wspólnym koncie gromadzone są pieniądze wyłącznie jednego z rodziny, a druga osoba swobodnie z nich korzysta na własne potrzeby – płaci nimi za swoje zakupy, wypłaca gotówkę dla siebie, reguluje własne zobowiązania. Wtedy urząd skarbowy może uznać, że doszło do faktycznego wzbogacenia, a więc do darowizny podlegającej przepisom o podatku od spadków i darowizn. Znaczenie ma nie sam fakt bycia współwłaścicielem konta, tylko konkretne zdarzenia: przelew na cele własne współposiadacza, wypłata gotówki na jego potrzeby, czy zwyczajne, regularne korzystanie z cudzych pieniędzy jak z własnych.
Wypłaty gotówkowe są tu szczególnie ryzykowne dowodowo – trudniej wykazać, komu i na jaki cel pieniądze faktycznie posłużyły, niż przy zwykłym przelewie, który zostawia czytelny ślad w historii rachunku.
Formalności, które trzeba dopilnować
Rodzice i dzieci należą do tak zwanej zerowej grupy podatkowej, uprawnionej do pełnego zwolnienia z podatku od darowizn – ale zwolnienie nie jest automatyczne. Jeżeli wartość darowizn od tej samej osoby przekroczy w ciągu 5 lat kwotę 36 120 zł, obdarowany musi zgłosić to na formularzu SD-Z2 do właściwego urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny. Dodatkowy, często pomijany warunek: w przypadku pieniędzy zwolnienie przysługuje tylko wtedy, gdy ich otrzymanie da się udokumentować dowodem przekazania na rachunek bankowy, rachunek w SKOK-u albo przekazem pocztowym – gotówka wręczona bez śladu bankowego nie kwalifikuje się do zwolnienia, nawet jeśli darowizna jest w pełni legalna i szczera.
Kto przegapi termin zgłoszenia, traci prawo do zwolnienia i może zostać opodatkowany na zasadach ogólnych, ze stawkami od 3 do 20 procent nadwyżki ponad kwotę wolną.
Alternatywa: pełnomocnictwo zamiast współwłasności
Jeśli celem jest wyłącznie pomoc w obsłudze konta rodzica, a nie faktyczne współdzielenie majątku, warto rozważyć pełnomocnictwo bankowe zamiast statusu współposiadacza. Pełnomocnik może wykonywać przelewy i płatności w imieniu rodzica, ale nie staje się przy tym stroną umowy z bankiem ani współwłaścicielem środków – a to eliminuje samo ryzyko sporu o to, czy doszło do darowizny. Współposiadacz rachunku ma zwykle znacznie szersze uprawnienia wobec banku, co bywa wygodne, ale rodzi też więcej pytań podatkowych i dowodowych w razie kontroli.
Co to oznacza dla Ciebie? Pilnuj dokumentacji, nie tylko dobrych intencji
Jeśli jesteś współwłaścicielem konta rodzica i wypłacasz z niego pieniądze na jego potrzeby – leki, rachunki, zakupy – zachowuj dowody tych wydatków (paragony, potwierdzenia płatności), żeby w razie pytań fiskusa łatwo wykazać, że pieniądze nie posłużyły Tobie.
Licz łączną wartość otrzymanych od rodzica korzyści z ostatnich 5 lat, nie tylko pojedynczej transakcji – limit 36 120 zł sumuje się w tym okresie, więc kilka mniejszych kwot może razem przekroczyć próg wymagający zgłoszenia.
Przekazuj większe kwoty rodzinne przelewem, nie gotówką, jeśli zależy Ci na zachowaniu zwolnienia podatkowego – to jeden z najczęściej pomijanych warunków formalnych, który potrafi przekreślić całe zwolnienie mimo w pełni legalnego pochodzenia pieniędzy.
Rozważ pełnomocnictwo bankowe zamiast dopisywania się jako współwłaściciel, jeśli jedynym celem jest pomoc administracyjna rodzicowi – to prostsze rozwiązanie, które ogranicza ryzyko podatkowe do minimum.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.