Jest data nadchodzącego szczytu temperatur. 38°C w cieniu, a przy gruncie nawet 43°C
Najnowsza prognoza średnioterminowa oparta na modelu ECMWF daje coś, czego brakowało we wcześniejszych szacunkach – konkretną, dość precyzyjną datę szczytu kolejnej fali upałów. Po kilku chłodniejszych dniach temperatura znów zacznie rosnąć, a kulminacja ma nastąpić w sobotę 18 lipca. Mamy szczegółową pogodę dzień po dniu.
Wtorek 14 lipca – pierwszy zwrot
Najbliższe dni pozostaną umiarkowanie ciepłe, ale już od początku przyszłego tygodnia temperatury zaczną rosnąć. We wtorek 14 lipca na zachodzie kraju termometry zbliżą się do 30 stopni – to pierwszy wyraźny sygnał, że fala ciepła nadciąga, choć jeszcze nie w formie upału.
Piątek 17 lipca – upał dociera od zachodu
Silniejsze uderzenie gorąca prognozowane jest na końcówkę przyszłego tygodnia. W piątek 17 lipca fala gorącego powietrza ma dotrzeć nad zachodnią i południowo-zachodnią Polskę – przede wszystkim Pomorze Zachodnie, Ziemię Lubuską i Opolszczyznę. Na północy Dolnego Śląska termometry mogą pokazać nawet 34 stopnie.
Sobota 18 lipca – szczyt fali, 38 stopni w cieniu
Według wyliczeń modelu ECMWF, w sobotę temperatura w cieniu, mierzona standardowo na wysokości 2 metrów, może sięgnąć od 35 do 38 stopni – zwłaszcza na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centrum kraju. Najgorętsza aura ma panować w 2 województwach: dolnośląskim i opolskim.
Przy gruncie temperatura pokaże zupełnie inną liczbę
To, co dzieje się na wysokości 2 metrów, to jednak nie to samo, co temperatura odczuwana bezpośrednio przy powierzchni ziemi – na chodniku, parkingu czy suchym trawniku. Tego samego dnia, 18 lipca, model ECMWF wskazuje na zachodzie i południowym zachodzie Polski wartości przy gruncie sięgające miejscami 40-43 stopni. Najwyższe temperatury tego typu prognozowane są w rejonie województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.
Różnica między pomiarem w cieniu a temperaturą przy gruncie bierze się z tego, że rozgrzane powierzchnie – asfalt, beton, sucha ziemia – kumulują ciepło znacznie intensywniej niż powietrze mierzone standardowym termometrem meteorologicznym. To dlatego spacer po rozgrzanym mieście w upalny dzień odczuwa się dotkliwiej, niż sugerowałaby oficjalna prognoza w wiadomościach.
To wciąż prognoza, nie pewnik
IMGW regularnie korzysta z danych Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) do bieżącej osłony meteorologicznej kraju oraz do przygotowywania prognoz średnio- i długoterminowych. Instytut sam zaznacza jednak, że prognozy na tak odległy termin obarczone są znacznym marginesem błędu i przedstawiają jeden z możliwych scenariuszy rozwoju pogody, nie ostateczny wynik. Warto śledzić kolejne aktualizacje w miarę zbliżania się do 18 lipca, zamiast traktować dzisiejsze liczby jako coś zamkniętego.
Zaplanuj najbliższy tydzień z tą datą w tle
Wtorek 14 lipca to dobry moment, żeby zacząć obserwować własne mieszkanie pod kątem przygotowania na upał – sprawdzenie zasłon zaciemniających, wentylatora czy zapasu wody ma sens właśnie teraz, zanim temperatury zaczną realnie rosnąć.
Piątek i sobota, 17-18 lipca, to dni, w których najbardziej wymagające fizycznie aktywności na zewnątrz warto przełożyć na wczesny poranek lub wieczór, zwłaszcza w województwach dolnośląskim, opolskim, lubuskim i śląskim, gdzie prognozowane temperatury są najwyższe w skali kraju.
Jeśli spędzasz czas na zewnątrz w te dni, pamiętaj, że upał odczuwalny na chodniku czy parkingu może być realnie wyższy niż liczba podawana w prognozie pogody – to efekt różnicy między pomiarem w cieniu a temperaturą przy samej powierzchni ziemi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.