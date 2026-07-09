Ambasada Ukrainy w Warszawie wydała ważny apel. „Nie ulegajcie strachowi, reagujcie na każdy przejaw agresji”

9 lipca 2026 16:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ambasada Ukrainy w Polsce opublikowała komunikat skierowany do swoich obywateli. W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami o przypadkach agresywnego zachowania wobec Ukraińców placówka przypomina, że Polska jest państwem prawa, a każda osoba przebywająca na jej terytorium ma prawo do ochrony i bezpieczeństwa.

Flaga Ukrainy
Flaga Ukrainy. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

Pełna treść komunikatu (tłum. Warszawa w Pigułce)

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„W ostatnim czasie w wiadomościach pojawiają się doniesienia o przypadkach agresywnego i nieakceptowalnego traktowania obywateli Ukrainy. Chcę podkreślić: nie warto poddawać się strachowi. Polska jest państwem prawa, gdzie bezpieczeństwo każdej osoby jest chronione przez prawo, niezależnie od obywatelstwa czy narodowości. Ważne jest wiedzieć, jak działać w sytuacjach kryzysowych. W razie zagrożenia, przejawów agresji czy naruszenia Waszych praw, należy niezwłocznie zwrócić się do organów ścigania. Na stronie ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej możecie zapoznać się z poradnikiem „Obowiązki i prawa obywateli Ukrainy w Polsce: jak działać w sytuacji kryzysowej”. Te wskazówki pomogą właściwie działać w razie zagrożenia i skutecznie chronić swoje prawa. Chcę skorzystać z okazji, by szczerze podziękować organom ścigania Polski za uwagę wobec takich przypadków, szybkie reagowanie, prowadzenie śledztw, zapewnianie bezpieczeństwa publicznego oraz pociąganie winnych do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem. Wzywam wszystkich do poszanowania prawa kraju pobytu i nieulegania prowokacyjnym działaniom.” – słyszymy w komunikacie.

Apel o zgłaszanie wszystkich przypadków agresji

W komunikacie ambasada podkreśla, że obywatele Ukrainy nie powinni ulegać strachowi ani pozostawać bierni w sytuacjach zagrożenia. W przypadku agresji, naruszenia praw lub innych niebezpiecznych zdarzeń zaleca się niezwłoczny kontakt z polskimi organami ścigania.

Placówka przypomina, że odpowiednie służby są zobowiązane do reagowania na takie sytuacje oraz prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującym prawem.

Poradnik dla obywateli Ukrainy

Ambasada zachęca również do korzystania z poradnika opublikowanego na swojej stronie internetowej. Dokument zatytułowany „Obowiązki i prawa obywateli Ukrainy w Polsce: jak działać w sytuacji kryzysowej” zawiera praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia oraz informacji o przysługujących prawach.

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Według ambasady znajomość tych zasad może pomóc skuteczniej chronić swoje bezpieczeństwo i właściwie reagować w trudnych sytuacjach.

Podziękowania dla polskich służb

W swoim komunikacie ambasada wyraziła również wdzięczność polskim organom ścigania za działania podejmowane w sprawach dotyczących bezpieczeństwa obywateli Ukrainy. Podkreślono znaczenie szybkiego reagowania na zgłoszenia, prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz pociągania sprawców przestępstw do odpowiedzialności zgodnie z polskim prawem.

Apel o przestrzeganie prawa

Na zakończenie ambasada zwróciła się z apelem o poszanowanie prawa obowiązującego w Polsce oraz o nieuleganie prowokacjom. Placówka podkreśliła, że właściwa reakcja na sytuacje kryzysowe oraz współpraca z odpowiednimi służbami są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

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