Ambasada Ukrainy w Warszawie wydała ważny apel. „Nie ulegajcie strachowi, reagujcie na każdy przejaw agresji”
Ambasada Ukrainy w Polsce opublikowała komunikat skierowany do swoich obywateli. W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami o przypadkach agresywnego zachowania wobec Ukraińców placówka przypomina, że Polska jest państwem prawa, a każda osoba przebywająca na jej terytorium ma prawo do ochrony i bezpieczeństwa.
Pełna treść komunikatu (tłum. Warszawa w Pigułce)
„W ostatnim czasie w wiadomościach pojawiają się doniesienia o przypadkach agresywnego i nieakceptowalnego traktowania obywateli Ukrainy. Chcę podkreślić: nie warto poddawać się strachowi. Polska jest państwem prawa, gdzie bezpieczeństwo każdej osoby jest chronione przez prawo, niezależnie od obywatelstwa czy narodowości. Ważne jest wiedzieć, jak działać w sytuacjach kryzysowych. W razie zagrożenia, przejawów agresji czy naruszenia Waszych praw, należy niezwłocznie zwrócić się do organów ścigania. Na stronie ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej możecie zapoznać się z poradnikiem „Obowiązki i prawa obywateli Ukrainy w Polsce: jak działać w sytuacji kryzysowej”. Te wskazówki pomogą właściwie działać w razie zagrożenia i skutecznie chronić swoje prawa. Chcę skorzystać z okazji, by szczerze podziękować organom ścigania Polski za uwagę wobec takich przypadków, szybkie reagowanie, prowadzenie śledztw, zapewnianie bezpieczeństwa publicznego oraz pociąganie winnych do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem. Wzywam wszystkich do poszanowania prawa kraju pobytu i nieulegania prowokacyjnym działaniom.” – słyszymy w komunikacie.
Apel o zgłaszanie wszystkich przypadków agresji
W komunikacie ambasada podkreśla, że obywatele Ukrainy nie powinni ulegać strachowi ani pozostawać bierni w sytuacjach zagrożenia. W przypadku agresji, naruszenia praw lub innych niebezpiecznych zdarzeń zaleca się niezwłoczny kontakt z polskimi organami ścigania.
Placówka przypomina, że odpowiednie służby są zobowiązane do reagowania na takie sytuacje oraz prowadzenia postępowań zgodnie z obowiązującym prawem.
Poradnik dla obywateli Ukrainy
Ambasada zachęca również do korzystania z poradnika opublikowanego na swojej stronie internetowej. Dokument zatytułowany „Obowiązki i prawa obywateli Ukrainy w Polsce: jak działać w sytuacji kryzysowej” zawiera praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia oraz informacji o przysługujących prawach.
Według ambasady znajomość tych zasad może pomóc skuteczniej chronić swoje bezpieczeństwo i właściwie reagować w trudnych sytuacjach.
Podziękowania dla polskich służb
W swoim komunikacie ambasada wyraziła również wdzięczność polskim organom ścigania za działania podejmowane w sprawach dotyczących bezpieczeństwa obywateli Ukrainy. Podkreślono znaczenie szybkiego reagowania na zgłoszenia, prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz pociągania sprawców przestępstw do odpowiedzialności zgodnie z polskim prawem.
Apel o przestrzeganie prawa
Na zakończenie ambasada zwróciła się z apelem o poszanowanie prawa obowiązującego w Polsce oraz o nieuleganie prowokacjom. Placówka podkreśliła, że właściwa reakcja na sytuacje kryzysowe oraz współpraca z odpowiednimi służbami są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.