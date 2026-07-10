Warszawa szykuje się na wyłączenia prądu. Mieszkańcy powinni naładować powerbanki i przygotować latarki
W najbliższych dniach mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział wyłączenia związane z modernizacją infrastruktury oraz rozbudową sieci energetycznej.
Gdzie zabraknie prądu?
Planowane wyłączenia obejmą między innymi:
ul. Promienna 34–34A, 36–36A, 38–38A – 10 lipca, w godz. 9:00–15:00 (rozbudowa sieci nN),
ul. Kartaginy 1 – 10 lipca, w godz. 11:00–13:00 (modernizacja stacji transformatorowej i wymiana rozdzielnicy nN),
Trakt Lubelski 190 i 192 – 10 lipca, w godz. 7:30–10:00 (modernizacja stacji transformatorowej),
ul. Starozaciszańska 5 – 13 lipca, w godz. 9:00–15:00 (rozbudowa sieci),
ul. Jana Miklaszewskiego 11 – 13 lipca, w godz. 8:00–18:00 (modernizacja sieci i wymiana rozdzielni nN),
ul. Benedykta Dybowskiego 7 – 15 lipca, w godz. 8:00–18:00 (modernizacja sieci i wymiana rozdzielni nN).
Lepiej przygotować się wcześniej
Choć wyłączenia są planowane, brak zasilania może utrudnić codzienne funkcjonowanie. Warto wcześniej:
naładować telefony komórkowe i powerbanki,
przygotować latarki zamiast świec, jeśli będą potrzebne po zmroku,
naładować laptopy i inne urządzenia elektroniczne,
zaplanować korzystanie ze sprzętu AGD przed rozpoczęciem wyłączenia.
Powodem są prace na sieci
Jak wynika z harmonogramu operatora, przerwy w dostawie energii są związane z modernizacją stacji transformatorowych, wymianą rozdzielni oraz rozbudową sieci niskiego napięcia. Tego typu prace mają poprawić niezawodność dostaw energii w przyszłości.
Operator przypomina również, że harmonogram może ulec zmianie, a planowane wyłączenia – w razie potrzeby – zostać odwołane lub skrócone. Aktualne informacje o planowanych przerwach i awariach są publikowane na bieżąco w serwisie operatora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.