Nie żyje senator Koalicji Obywatelskiej. Walczył z nowotworem

27 sierpnia 2026 18:20 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Nie żyje generał Mirosław Różański – były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, senator XI kadencji i przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej. Zmarł 24 sierpnia 2026 roku w wieku 63 lat. Informację o jego śmierci potwierdził Senat RP. Generał od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.

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fot. Warszawa w Pigułce

Nie żyje gen. Mirosław Różański

Mirosław Różański był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego wojska ostatnich dekad. Karierę wojskową rozpoczął w 1986 roku. W kolejnych latach pełnił szereg funkcji dowódczych, a w latach 2015–2017 stał na czele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Po zakończeniu czynnej służby wojskowej nadal zajmował się tematyką bezpieczeństwa i obronności. Był założycielem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.

W wyborach w 2023 roku zdobył mandat senatora XI kadencji z ramienia Trzeciej Drogi jako przedstawiciel Polski 2050. W ostatnim okresie życia należał do Klubu Senackiego NOWA Polska-Centrum. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Od kilku lat walczył z nowotworem

Generał nie ukrywał swojej choroby. Diagnozę usłyszał w 2021 roku. Zmagał się ze szpiczakiem mnogim, nazywanym również szpiczakiem plazmocytowym.

To nowotwór układu krwiotwórczego związany z nieprawidłowym namnażaniem komórek plazmatycznych w szpiku kostnym.

W wywiadach Różański mówił, że diagnoza diametralnie zmieniła jego sposób patrzenia na życie. Podkreślał również, jak ogromne znaczenie dla pacjentów z chorobami nowotworowymi ma rozwój współczesnych terapii.

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O tym, że senator zmagał się z chorobą nowotworową, informowały również media po jego śmierci.

Mówił otwarcie o swojej chorobie

Różański wykorzystywał własne doświadczenia także do zwracania uwagi na sytuację osób cierpiących na nowotwory krwi. W publicznych wypowiedziach podejmował temat dostępu do nowoczesnego leczenia i możliwości, jakie wraz z postępem medycyny pojawiają się przed pacjentami.

Sam przyznawał, że kiedy po diagnozie zaczął szukać informacji dotyczących swojej choroby, zetknął się z bardzo trudnymi prognozami. Kolejne lata pokazały jednak, jak szybko zmieniają się możliwości leczenia.

Wojsko było ogromną częścią jego życia

Mirosław Różański urodził się 1 grudnia 1962 roku w Głogowie. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademię Obrony Narodowej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora w zakresie zarządzania podmiotami publicznymi.

Służbę zaczynał jako dowódca plutonu w 42. Pułku Zmechanizowanym w Żarach. Przez ponad trzy dekady przechodził przez kolejne szczeble wojskowej kariery, aż został jednym z najwyższych rangą dowódców Wojska Polskiego.

Po odejściu z armii pozostał aktywnym komentatorem spraw związanych z bezpieczeństwem państwa, modernizacją wojska oraz polityką obronną.

Senat pożegnał swojego członka

24 sierpnia Kancelaria Senatu oficjalnie poinformowała o śmierci Mirosława Różańskiego, przypominając jego działalność wojskową i parlamentarną. Dzień później opublikowano informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Generał Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia 2026 roku. Miał 63 lata. Jego śmierć zakończyła wieloletnią służbę publiczną – najpierw w mundurze, później w Senacie.

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