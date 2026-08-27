Nie żyje senator Koalicji Obywatelskiej. Walczył z nowotworem
Nie żyje generał Mirosław Różański – były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, senator XI kadencji i przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej. Zmarł 24 sierpnia 2026 roku w wieku 63 lat. Informację o jego śmierci potwierdził Senat RP. Generał od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową.
Nie żyje gen. Mirosław Różański
Mirosław Różański był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego wojska ostatnich dekad. Karierę wojskową rozpoczął w 1986 roku. W kolejnych latach pełnił szereg funkcji dowódczych, a w latach 2015–2017 stał na czele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
Po zakończeniu czynnej służby wojskowej nadal zajmował się tematyką bezpieczeństwa i obronności. Był założycielem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.
W wyborach w 2023 roku zdobył mandat senatora XI kadencji z ramienia Trzeciej Drogi jako przedstawiciel Polski 2050. W ostatnim okresie życia należał do Klubu Senackiego NOWA Polska-Centrum. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
Od kilku lat walczył z nowotworem
Generał nie ukrywał swojej choroby. Diagnozę usłyszał w 2021 roku. Zmagał się ze szpiczakiem mnogim, nazywanym również szpiczakiem plazmocytowym.
To nowotwór układu krwiotwórczego związany z nieprawidłowym namnażaniem komórek plazmatycznych w szpiku kostnym.
W wywiadach Różański mówił, że diagnoza diametralnie zmieniła jego sposób patrzenia na życie. Podkreślał również, jak ogromne znaczenie dla pacjentów z chorobami nowotworowymi ma rozwój współczesnych terapii.
O tym, że senator zmagał się z chorobą nowotworową, informowały również media po jego śmierci.
Mówił otwarcie o swojej chorobie
Różański wykorzystywał własne doświadczenia także do zwracania uwagi na sytuację osób cierpiących na nowotwory krwi. W publicznych wypowiedziach podejmował temat dostępu do nowoczesnego leczenia i możliwości, jakie wraz z postępem medycyny pojawiają się przed pacjentami.
Sam przyznawał, że kiedy po diagnozie zaczął szukać informacji dotyczących swojej choroby, zetknął się z bardzo trudnymi prognozami. Kolejne lata pokazały jednak, jak szybko zmieniają się możliwości leczenia.
Wojsko było ogromną częścią jego życia
Mirosław Różański urodził się 1 grudnia 1962 roku w Głogowie. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademię Obrony Narodowej. W 2011 roku uzyskał stopień doktora w zakresie zarządzania podmiotami publicznymi.
Służbę zaczynał jako dowódca plutonu w 42. Pułku Zmechanizowanym w Żarach. Przez ponad trzy dekady przechodził przez kolejne szczeble wojskowej kariery, aż został jednym z najwyższych rangą dowódców Wojska Polskiego.
Po odejściu z armii pozostał aktywnym komentatorem spraw związanych z bezpieczeństwem państwa, modernizacją wojska oraz polityką obronną.
Senat pożegnał swojego członka
24 sierpnia Kancelaria Senatu oficjalnie poinformowała o śmierci Mirosława Różańskiego, przypominając jego działalność wojskową i parlamentarną. Dzień później opublikowano informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych.
Generał Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia 2026 roku. Miał 63 lata. Jego śmierć zakończyła wieloletnią służbę publiczną – najpierw w mundurze, później w Senacie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.