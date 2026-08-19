Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Rafał Trzaskowski żegna bohaterkę Warszawy: „Dziękuję Pani za wszystko”
Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska „Pączek”, żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i Honorowa Obywatelka Warszawy. Miała 99 lat. Wiadomość o jej śmierci poruszyła stolicę. Wandę Traczyk-Stawską pożegnał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
„Odeszła Pani Wanda. Trudno w to uwierzyć”
Rafał Trzaskowski opublikował osobisty wpis poświęcony Wandzie Traczyk-Stawskiej. Prezydent stolicy przypomniał nie tylko o jej udziale w Powstaniu Warszawskim, ale również o tym, jaką rolę odgrywała przez kolejne dziesięciolecia.
„Odeszła Pani Wanda. Trudno w to uwierzyć” – napisał.
Trzaskowski określił ją jako bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego i Honorową Obywatelkę Miasta. Szczególnie podkreślił jednak jej działalność nauczycielską i wartości, które przekazywała kolejnym pokoleniom.
„Bardzo nam będzie brakowało Pani głosu” – przyznał prezydent Warszawy.
Na zakończenie napisał: „Dziękuję Pani za wszystko. Warszawa pamięta”.
Miała 17 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie
Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Podczas niemieckiej okupacji zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Była związana z Szarymi Szeregami, a później z Armią Krajową.
Kiedy 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, miała zaledwie 17 lat. Walczyła jako strzelec i łączniczka w Oddziale Osłonowym Wojskowych Zakładów Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Brała udział w walkach między innymi w Śródmieściu i na Powiślu. We wrześniu 1944 roku została ciężko ranna.
Po kapitulacji Powstania trafiła do niemieckiej niewoli.
Po wojnie została nauczycielką
Do Polski wróciła w 1947 roku. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie przez wiele lat pracowała jako nauczycielka, między innymi z dziećmi wymagającymi specjalnego wsparcia.
Jej działalność nie zakończyła się jednak wraz z wojną.
Wanda Traczyk-Stawska przez dziesięciolecia zabiegała o zachowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim, jego uczestnikach, a przede wszystkim o ludności cywilnej, która poniosła ogromną cenę za walki w stolicy.
Była związana ze Społecznym Komitetem ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. Należała także do osób zaangażowanych w ustanowienie 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy oraz powstanie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy.
Warszawa uhonorowała ją za życia
W 2017 roku Wanda Traczyk-Stawska otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki m.st. Warszawy. Cztery lata później warszawiacy wybrali ją Warszawianką Roku 2021. W plebiscycie zdobyła rekordowe wówczas 51 tys. głosów.
Do ostatnich lat pozostawała jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek Powstania Warszawskiego. Spotykała się z mieszkańcami, uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych i mówiła o doświadczeniach wojny.
Jej opowieść o Powstaniu nie ograniczała się do historii walki zbrojnej. Szczególne miejsce zajmowała w niej pamięć o cierpieniu ludności cywilnej oraz konsekwencjach wojny. Jej przesłanie stało się jednym z fundamentów działalności Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy.
Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską
Informację o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej przekazano w środę. Miała 99 lat. Po jej odejściu kondolencje i wspomnienia publikują przedstawiciele władz oraz osoby życia publicznego.
Dla Warszawy jest to szczególne pożegnanie. Odchodzi osoba, która pamiętała stolicę sprzed wojny, przeżyła okupację, walczyła o miasto w 1944 roku, a następnie przez dziesięciolecia pilnowała pamięci o tych, którzy nie mogli już opowiedzieć własnej historii.
Pani Wando, dziękujemy. Za Warszawę, za pamięć i za wszystkie lata, podczas których przekazywała Pani kolejnym pokoleniom swoją historię.
Warszawa będzie pamiętać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.