Niebezpieczna zmiana pogody w niedzielę. Nadciągają ulewy, wichury i grad. Sprawdź, czy Twoje województwo znalazło się na liście alertów

Podczas przechodzenia nawałnic należy spodziewać się bardzo intensywnych, punktowych opadów deszczu o sumie od 20 mm do 30 mm. Burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, które lokalnie mogą rozpędzić się do prędkości nawet 70 km/h. Istnieje także wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów gradu. Wszystkie alerty meteorologiczne obowiązują w niedzielę w ścisłych ramach czasowych od godziny 11:00 do 20:00.

Główny ciężar niespokojnego frontu atmosferycznego uderzy w pas Polski centralnej oraz północnej. Synoptycy IMGW zdecydowali o objęciu alertami meteorologicznymi pierwszego stopnia dwóch województw w całości oraz fragmentów pięciu kolejnych regionów.

Zagrożenie hydrologiczne. Rzeki mogą gwałtownie przybrać

Ulewne opady o charakterze burzowym niosą ze sobą nie tylko ryzyko uszkodzeń linii energetycznych czy łamania gałęzi, ale również bezpośrednie zagrożenie powodziowe. IMGW wydało równoległe ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, które dotyczą potencjalnych, gwałtownych wzrostów stanów wód.

Alerty te koncentrują się na obszarze czterech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.