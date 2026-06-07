Niebezpieczna zmiana pogody w niedzielę. Nadciągają ulewy, wichury i grad. Sprawdź, czy Twoje województwo znalazło się na liście alertów
Dynamiczna aura w centrum i na północy. Gdzie zagrzmi najmocniej?
Główny ciężar niespokojnego frontu atmosferycznego uderzy w pas Polski centralnej oraz północnej. Synoptycy IMGW zdecydowali o objęciu alertami meteorologicznymi pierwszego stopnia dwóch województw w całości oraz fragmentów pięciu kolejnych regionów.
Zagrożenie dotyczy następujących obszarów administracyjnych:
- Województwo pomorskie: Alert obowiązuje na terenie całego województwa.
- Województwo kujawsko-pomorskie: Ostrzeżenie obejmuje cały region.
- Pozostałe województwa (w ujęciu częściowym): Zagrożone są wybrane powiaty w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim oraz warmińsko-mazurskim.
Podczas przechodzenia nawałnic należy spodziewać się bardzo intensywnych, punktowych opadów deszczu o sumie od 20 mm do 30 mm. Burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, które lokalnie mogą rozpędzić się do prędkości nawet 70 km/h. Istnieje także wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych opadów gradu. Wszystkie alerty meteorologiczne obowiązują w niedzielę w ścisłych ramach czasowych od godziny 11:00 do 20:00.
Zagrożenie hydrologiczne. Rzeki mogą gwałtownie przybrać
Ulewne opady o charakterze burzowym niosą ze sobą nie tylko ryzyko uszkodzeń linii energetycznych czy łamania gałęzi, ale również bezpośrednie zagrożenie powodziowe. IMGW wydało równoległe ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia, które dotyczą potencjalnych, gwałtownych wzrostów stanów wód.
Alerty te koncentrują się na obszarze czterech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.
„W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia” – ostrzegają w oficjalnym komunikacie eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podobnie jak w przypadku pogody, te alerty również wygasają w niedzielę o godzinie 20:00.
Zrozumieć skalę zagrożenia. Co oznaczają alerty pierwszego stopnia?
Dla wielu osób komunikaty o „pierwszym stopniu” mogą brzmieć uspokajająco, jednak eksperci przypominają, że nawet najniższy poziom ostrzeżeń w trzystopniowej skali wymaga zachowania szczególnej ostrożności i niesie realne ryzyko.
Tabela: Definicje i specyfikacja alertów I stopnia według klasyfikacji IMGW
|Rodzaj wydanego alertu
|Charakterystyka i kryteria zjawiska według IMGW
|Ostrzeżenie meteorologiczne (I stopień)
|Najniższe w skali. Przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą skutkować stratami materialnymi oraz bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.
|Ostrzeżenie hydrologiczne (I stopień)
|Oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody w rzekach układają się w bezpiecznej strefie poniżej stanów ostrzegawczych. Istnieje jednak realne ryzyko ich lokalnego, krótkotrwałego osiągnięcia bądź chwilowego przekroczenia na skutek ulew.
W związku z prognozowaną sytuacją synoptycy zalecają śledzenie komunikatów pogodowych, zabezpieczenie lekkich przedmiotów na balkonach i podwórkach oraz unikanie parkowania samochodów pod drzewami w wyznaczonych godzinach. W rejonach zurbanizowanych kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność z uwagi na ryzyko nagłego zalania obniżeń terenu i przejazdów pod wiaduktami.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.