Niebezpieczne oszustwo „SIM swap”. Można stracić oszczędności życia
Wyobraź sobie, że Twój telefon nagle traci sygnał sieci komórkowej. Myślisz, że to zwykła awaria operatora? To może być początek wyrafinowanego cyberataku o nazwie SIM swap. Przestępcy potrafią przejąć Twój numer telefonu, aby przechwytywać SMS-y autoryzacyjne z banku i w kilka minut ukraść oszczędności życia. Eksperci ostrzegają: w tym przypadku kluczowa jest każda sekunda
SIM swap to metoda oszustwa polegająca na wyrobieniu u operatora komórkowego nielegalnego duplikatu karty SIM ofiary. Od tego momentu cała komunikacja – w tym poufne kody do bankowości – trafia prosto w ręce złodzieja.
Jak działają oszuści? Wszystko zaczyna się od danych
Atak nie dzieje się z dnia na dzień. Przestępcy najpierw skrupulatnie zbierają informacje o swojej ofierze – m.in. za pośrednictwem fałszywych stron (phishingu) lub z danych dostępnych w internecie.
Gdy mają już komplet danych osobowych, dzwonią lub udają się do salonu operatora sieci komórkowej. Podszywając się pod właściciela numeru, zgłaszają np. zgubienie telefonu i proszą o wyrobienie nowej karty SIM. W tym momencie dotychczasowa karta w telefonie ofiary zostaje zdalnie wyłączona, a nowa – w telefonie oszusta – zaczyna działać.
Pierwszy sygnał ostrzegawczy: Nagły brak sieci
Najbardziej zdradliwym elementem tego ataku jest to, że ofiara przez pewien czas może nie być świadoma zagrożenia.
Uwaga! Jeśli Twój telefon bez wyraźnego powodu nagle stracił zasięg, wyświetla komunikat o braku sieci lub informuje, że karta SIM jest niedostępna – nie bagatelizuj tego jako chwilowego problemu technicznego. To może być znak, że Twoja karta właśnie została dezaktywowana na rzecz duplikatu w rękach przestępcy.
Gdy oszust przejmuje kontrolę nad numerem, natychmiast próbuje zalogować się do Twojego banku. Ponieważ wszystkie wiadomości SMS z jednorazowymi kodami weryfikacyjnymi przychodzą teraz na jego urządzenie, z łatwością autoryzuje przelewy i może błyskawicznie wyczyścić konto.
Co robić w przypadku podejrzenia ataku?
Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą SIM swapu, liczy się natychmiastowa i zdecydowana reakcja. Musisz wykonać dwa kluczowe kroki:
-
Skontaktuj się z operatorem komórkowym – natychmiast zgłoś problem z kartą i zweryfikuj, czy nie został wydany jej duplikat.
-
Skontaktuj się ze swoim bankiem – poinformuj o podejrzeniu cyberataku i bezwzględnie zablokuj dostęp do bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej.
Jak się bronić przed utratą numeru?
Przede wszystkim dbaj o prywatność swoich danych osobowych i nie wpisuj ich na niesprawdzonych stronach internetowych. Eksperci przypominają również o nowoczesnych narzędziach ochrony – jednym z najskuteczniejszych kroków jest zastrzeżenie numeru PESEL. Taka blokada znacznie utrudnia oszustom nie tylko wyrobienie duplikatu karty SIM, ale również zaciąganie kredytów czy zawieranie innych umów na Twoje nazwisko.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.