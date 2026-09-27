Niedziela przyniesie gwałtowną zmianę pogody. IMGW mówi o deszczu, wietrze i pierwszym śniegu

27 września 2026 07:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niedziela 27 września przyniesie wielu regionom spokojną, miejscami ciepłą pogodę. Według aktualnej prognozy IMGW temperatura może sięgnąć nawet 24 stopni, a wiatr pozostanie przeważnie słaby. Wyraźna zmiana nadejdzie dopiero w poniedziałek. Pojawią się deszcz, lokalne burze, silne porywy wiatru oraz opady śniegu w górach.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Po chłodniejszych i bardziej pochmurnych dniach koniec weekendu zapowiada się znacznie spokojniej, niż mogły sugerować wcześniejsze prognozy. IMGW przewiduje w niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, bez informacji o rozległych, intensywnych opadach obejmujących cały kraj.

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Temperatura maksymalna ma wynieść od 20 do 24 stopni. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem, gdzie termometry pokażą około 18 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby, z kierunków południowych, a na wybrzeżu okresami wschodni.

Warszawa bez pogodowego alarmu

W Warszawie noc z soboty na niedzielę będzie chłodna. Temperatura może spaść do około 9 stopni, a lokalnie mogą pojawić się zamglenia. W ciągu dnia termometry pokażą około 20 stopni.

Nie ma obecnie podstaw, aby zapowiadać dla Warszawy i Mazowsza gwałtowne załamanie pogody, wichury albo intensywne opady śniegu. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie może zostać zaktualizowana. Prognozy i ostrzeżenia IMGW należy sprawdzać na bieżąco, szczególnie przed poranną podróżą.

Kierowcy powinni uważać przede wszystkim na możliwe nocne i poranne zamglenia. Ograniczona widzialność może lokalnie utrudniać jazdę, mimo że w ciągu dnia warunki będą znacznie lepsze.

Gwałtowniejsza zmiana nadejdzie w poniedziałek

Znacznie bardziej dynamiczna pogoda jest prognozowana na poniedziałek 28 września. Zachmurzenie wzrośnie, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu.

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IMGW przewiduje również burze, przede wszystkim we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Suma opadów może wynieść około 10 mm, a na północnym wschodzie nawet do 20 mm.

Temperatura maksymalna spadnie do około:

  • 9 stopni na Podhalu,
  • 15 stopni w centrum kraju i nad morzem,
  • 18 stopni na zachodzie Polski.

Różnica w porównaniu z niedzielą może więc miejscami przekroczyć kilka stopni.

Śnieg w Tatrach i silne porywy wiatru

W poniedziałek śnieg ma padać w Tatrach oraz na Babiej Górze. IMGW prognozuje, że w Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami o około 10 cm.

Pogorszeniu pogody będzie towarzyszył silniejszy wiatr:

  • w większości kraju porywy mogą dochodzić do około 60 km/h;
  • na wybrzeżu i nad morzem – do 80 km/h;
  • wysoko w Karpatach – do 75 km/h;
  • w Sudetach – nawet do 100 km/h;
  • podczas burz – do około 70 km/h.

Wysoko w Karpatach silny wiatr może powodować zawieje śnieżne. Turyści planujący wyjście w góry powinni śledzić komunikaty IMGW oraz informacje służb górskich.

Nie należy mylić prognozy z ostrzeżeniem

Prognoza nie jest równoznaczna z wydaniem ostrzeżenia meteorologicznego. Alerty IMGW są publikowane dla konkretnych powiatów i zawierają dokładny czas obowiązywania oraz stopień zagrożenia.

Na tę chwilę nie ma podstaw do ogłaszania alarmu pogodowego dla całego Mazowsza. Niedziela w Warszawie powinna być spokojna, natomiast wyraźne ochłodzenie i pogorszenie pogody przewidywane są od poniedziałku.

Najkrócej: w niedzielę nawet 24 stopnie i słaby wiatr, a od poniedziałku deszcz, burze, mocniejsze porywy oraz śnieg w górach.

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