Niedziela przyniesie gwałtowną zmianę pogody. IMGW mówi o deszczu, wietrze i pierwszym śniegu
Niedziela 27 września przyniesie wielu regionom spokojną, miejscami ciepłą pogodę. Według aktualnej prognozy IMGW temperatura może sięgnąć nawet 24 stopni, a wiatr pozostanie przeważnie słaby. Wyraźna zmiana nadejdzie dopiero w poniedziałek. Pojawią się deszcz, lokalne burze, silne porywy wiatru oraz opady śniegu w górach.
Po chłodniejszych i bardziej pochmurnych dniach koniec weekendu zapowiada się znacznie spokojniej, niż mogły sugerować wcześniejsze prognozy. IMGW przewiduje w niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, bez informacji o rozległych, intensywnych opadach obejmujących cały kraj.
Temperatura maksymalna ma wynieść od 20 do 24 stopni. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem, gdzie termometry pokażą około 18 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby, z kierunków południowych, a na wybrzeżu okresami wschodni.
Warszawa bez pogodowego alarmu
W Warszawie noc z soboty na niedzielę będzie chłodna. Temperatura może spaść do około 9 stopni, a lokalnie mogą pojawić się zamglenia. W ciągu dnia termometry pokażą około 20 stopni.
Nie ma obecnie podstaw, aby zapowiadać dla Warszawy i Mazowsza gwałtowne załamanie pogody, wichury albo intensywne opady śniegu. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie może zostać zaktualizowana. Prognozy i ostrzeżenia IMGW należy sprawdzać na bieżąco, szczególnie przed poranną podróżą.
Kierowcy powinni uważać przede wszystkim na możliwe nocne i poranne zamglenia. Ograniczona widzialność może lokalnie utrudniać jazdę, mimo że w ciągu dnia warunki będą znacznie lepsze.
Gwałtowniejsza zmiana nadejdzie w poniedziałek
Znacznie bardziej dynamiczna pogoda jest prognozowana na poniedziałek 28 września. Zachmurzenie wzrośnie, a w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu.
IMGW przewiduje również burze, przede wszystkim we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Suma opadów może wynieść około 10 mm, a na północnym wschodzie nawet do 20 mm.
Temperatura maksymalna spadnie do około:
- 9 stopni na Podhalu,
- 15 stopni w centrum kraju i nad morzem,
- 18 stopni na zachodzie Polski.
Różnica w porównaniu z niedzielą może więc miejscami przekroczyć kilka stopni.
Śnieg w Tatrach i silne porywy wiatru
W poniedziałek śnieg ma padać w Tatrach oraz na Babiej Górze. IMGW prognozuje, że w Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się miejscami o około 10 cm.
Pogorszeniu pogody będzie towarzyszył silniejszy wiatr:
- w większości kraju porywy mogą dochodzić do około 60 km/h;
- na wybrzeżu i nad morzem – do 80 km/h;
- wysoko w Karpatach – do 75 km/h;
- w Sudetach – nawet do 100 km/h;
- podczas burz – do około 70 km/h.
Wysoko w Karpatach silny wiatr może powodować zawieje śnieżne. Turyści planujący wyjście w góry powinni śledzić komunikaty IMGW oraz informacje służb górskich.
Nie należy mylić prognozy z ostrzeżeniem
Prognoza nie jest równoznaczna z wydaniem ostrzeżenia meteorologicznego. Alerty IMGW są publikowane dla konkretnych powiatów i zawierają dokładny czas obowiązywania oraz stopień zagrożenia.
Na tę chwilę nie ma podstaw do ogłaszania alarmu pogodowego dla całego Mazowsza. Niedziela w Warszawie powinna być spokojna, natomiast wyraźne ochłodzenie i pogorszenie pogody przewidywane są od poniedziałku.
Najkrócej: w niedzielę nawet 24 stopnie i słaby wiatr, a od poniedziałku deszcz, burze, mocniejsze porywy oraz śnieg w górach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.