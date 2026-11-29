Niedziele handlowe w grudniu 2026 roku i wolna Wigilia. Sklepy będą zamknięte przez 4 dni z rzędu
W grudniu 2026 roku wypadają aż 3 niedziele handlowe przed Bożym Narodzeniem – zakupy w galeriach i supermarketach zrobimy 6, 13 oraz 20 grudnia. Układ kalendarza oraz przepisy wprowadzone w 2025 roku sprawiają jednak, że po środzie 23 grudnia duże sklepy zostaną zamknięte na 4 dni z rzędu. Wigilia 24 grudnia po raz 2. jest bowiem ustawowym dniem wolnym od pracy, a handel wróci do normy dopiero w poniedziałek 28 grudnia.
Kiedy wypadają 3 niedziele handlowe w grudniu 2026 roku? Pełny kalendarz zakupów
Przedświąteczny grudzień daje konsumentom wyjątkowo dużo czasu na rozłożenie wydatków oraz uniknięcie największych kolejek. Zgodnie z kalendarzem na 2026 rok handel w niedziele będzie dozwolony w 3 kolejne weekendy poprzedzające święta: 6 grudnia (w mikołajki), 13 grudnia oraz 20 grudnia. W te dni wszystkie galerie handlowe, hipermarkety, dyskonty oraz sklepy budowlane i elektroniczne będą otwarte w standardowych lub wydłużonych godzinach przedświątecznych.
Rozwiązanie to pozwala na rozsądne podzielenie zakupów na etapy. Niedziela 6 grudnia to dogodny termin na zakup prezentów i dekoracji, 13 grudnia pozwala spokojnie zaopatrzyć się w produkty spożywcze o długim terminie przydatności (bakalie, mąki, przyprawy, napoje), natomiast 20 grudnia stanowi ostatni weekendowy termin na świeże warzywa, owoce czy nabiał. Ostatnia niedziela miesiąca, przypadająca 27 grudnia, będzie już dniem objętym ustawowym zakazem handlu.
|Data w grudniu 2026 r.
|Dzień tygodnia
|Status dużych sklepów i galerii
|6 grudnia
|Niedziela (mikołajki)
|Otwarte – 1. niedziela handlowa
|13 grudnia
|Niedziela
|Otwarte – 2. niedziela handlowa
|20 grudnia
|Niedziela
|Otwarte – 3. niedziela handlowa
|23 grudnia
|Środa
|Otwarte – ostatni dzień na duże zakupy przed świętami
|24 grudnia
|Czwartek (Wigilia)
|Zamknięte – dzień ustawowo wolny od pracy
|25 grudnia
|Piątek (1. dzień świąt)
|Zamknięte – święto ustawowe
|26 grudnia
|Sobota (2. dzień świąt)
|Zamknięte – święto ustawowe
|27 grudnia
|Niedziela
|Zamknięte – niedziela niehandlowa
|28 grudnia
|Poniedziałek
|Otwarte – powrót do standardowego handlu
4 dni bez dużych zakupów. Wigilia po raz 2. całkowicie wolna od handlu
Najważniejszą pułapką kalendarzową w końcówce 2026 roku jest długa, nieprzerwana przerwa w działaniu dużych placówek handlowych. W 2025 roku weszła w życie nowelizacja przepisów, na mocy której 24 grudnia stał się dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że po raz 2. z rzędu nie obowiązuje już dawna zasada pozwalająca na zrobienie szybkich zakupów w supermarketach i dyskontach w wigilijny poranek do godziny 14:00.
Ponieważ w 2026 roku Wigilia wypada w czwartek, połączenie świąt z niehandlową niedzielą 27 grudnia tworzy 4-dniowy okres zamknięcia handlu: od czwartku 24 grudnia do niedzieli 27 grudnia włącznie. Wszystkie duże sieci spożywcze, dyskonty i centra handlowe wznowią obsługę klientów dopiero w poniedziałek 28 grudnia. W praktyce ostatnią realną okazją do uzupełnienia większych zapasów przed Bożym Narodzeniem będzie środa 23 grudnia – w tym dniu należy jednak spodziewać się największego natężenia ruchu i najdłuższych kolejek przy kasach.
Gdzie zrobisz zakupy między 24 a 27 grudnia? Wyjątki od zakazu handlu
Mimo że duże sklepy pozostaną zamknięte przez 96 godzin, w sytuacjach awaryjnych konsumenci nie zostaną całkowicie pozbawieni dostępu do podstawowych produktów. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje katalog placówek, które mogą prowadzić sprzedaż również w dni ustawowo wolne od pracy.
Między 24 a 27 grudnia 2026 roku otwarte mogą być przede wszystkim stacje paliw, apteki dyżurne (według lokalnych harmonogramów), sklepy zlokalizowane na dworcach kolejowych i lotniskach, a także niewielkie sklepy osiedlowe i franczyzowe – pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel placówki. Należy jednak pamiętać, że w samą Wigilię oraz 25 grudnia nawet wielu prywatnych przedsiębiorców decyduje się na całkowite zamknięcie punktów lub skrócenie godzin otwarcia do kilku godzin w ciągu dnia.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 kroków, jak zaplanować zakupy przed 4-dniową przerwą
Kumulacja wolnej Wigilii, 2 dni świąt oraz niehandlowej niedzieli wymaga dokładniejszego planowania niż w latach przed 2025 rokiem. Aby uniknąć stresu w środę 23 grudnia i braku kluczowych składników w domu, zastosuj poniższe 5 konkretnych działań:
- Rozłóż zakupy na 3 niedziele handlowe (6, 13 i 20 grudnia): Zamiast zostawiać całą listę na ostatni tydzień, kup prezenty i produkty suche najpóźniej do 13 grudnia. Niedzielę 20 grudnia oraz poniedziałek i wtorek (21–22 grudnia) wykorzystaj na odbiór świeżego mięsa, ryb, pieczywa i warzyw.
- Nie odkładaj wizyty w markecie na wieczór 23 grudnia: Środa 23 grudnia będzie ostatnim dniem pracy dużych sklepów aż do poniedziałku 28 grudnia. Półki z najpopularniejszymi produktami (pieczywem, nabiałem, owocami) mogą zostać wykupione już w godzinach popołudniowych.
- Uzupełnij domową apteczkę i paliwo przed 24 grudnia: Zanim rozpocznie się 4-dniowa przerwa, wykup stałe leki na receptę oraz podstawowe środki przeciwbólowe i na przeziębienie. Zatankuj również samochód, aby w razie świątecznych wyjazdów nie tracić czasu w kolejkach na stacjach paliw.
- Zamów przesyłki internetowe z odpowiednim wyprzedzeniem: Pamiętaj, że wolna Wigilia wpływa także na harmonogram pracy firm kurierskich i sortowni. Aby prezenty dotarły przed 24 grudnia, sfinalizuj zamówienia online najpóźniej w połowie miesiąca.
- Sprawdź realną liczbę posiłków na 4 dni, by nie marnować jedzenia: Długa przerwa w handlu często skłania do kupowania nadmiarowych ilości żywności. Rozpisz dokładnie plan posiłków od czwartku 24 grudnia do niedzieli 27 grudnia – unikniesz zarówno nagłych braków, jak i wyrzucania zepsutego jedzenia po świętach.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.