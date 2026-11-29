50, 65 i 80 cm. Te 3 wartości powinien znać każdy właściciel działki
Właściciel domu lub działki nie zawsze może samodzielnie zdecydować o wycięciu drzewa. Obowiązujące w 2026 roku przepisy określają trzy limity obwodu pnia: 50, 65 i 80 cm, w zależności od gatunku. Po ich przekroczeniu może być konieczne zgłoszenie wycinki do urzędu, a w niektórych przypadkach uzyskanie zezwolenia. Od 1 stycznia zmieniły się również zasady elektronicznego składania dokumentów. Sprawdzamy, kiedy można usunąć drzewo bez formalności i jakie kary grożą za naruszenie przepisów.
Wycinka drzew na prywatnych nieruchomościach podlega zasadom określonym w ustawie o ochronie przyrody. Dotyczy to zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, jak i osób posiadających niezabudowane działki budowlane. Sam fakt, że drzewo rośnie na własnym terenie, nie oznacza pełnej swobody jego usunięcia. Przed rozpoczęciem prac trzeba ustalić gatunek, zmierzyć obwód pnia i sprawdzić, czy wycinka będzie związana z działalnością gospodarczą.
Wycinka drzew w 2026 roku. Obowiązują trzy limity obwodu pnia
Najważniejsze zasady wynikają z art. 83f ustawy o ochronie przyrody. Przepis określa, kiedy usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia ani zgłoszenia z uwagi na jego rozmiar.
Ustawodawca przewidział trzy progi obwodu pnia, mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi:
- 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego.
- 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
- 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew, między innymi dębów, brzóz, sosen, świerków i klonów zwyczajnych.
Jeżeli obwód pnia nie przekracza odpowiedniego limitu, co do zasady nie trzeba zgłaszać jego usunięcia. Należy jednak pamiętać o innych przepisach dotyczących ochrony przyrody, zabytków i gatunków chronionych.
Przykładowo brzoza o obwodzie 48 cm może zostać usunięta bez zgłoszenia na podstawie zwolnienia dotyczącego jej rozmiaru. Jeżeli jednak jej obwód wynosi 55 cm, właściciel prywatnej działki zamierzający wyciąć ją na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą powinien zgłosić taki zamiar do urzędu.
Inaczej będzie w przypadku wierzby. Dla tego gatunku obowiązuje limit 80 cm, dlatego drzewo o obwodzie 70 cm zasadniczo nie wymaga zgłoszenia.
Warto podkreślić, że limity te nie zostały wprowadzone dopiero w 2026 roku. Są to obowiązujące wcześniej zasady, które nadal mają zastosowanie. Tegoroczna istotna zmiana dotyczy natomiast elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.
Jak prawidłowo zmierzyć drzewo? Liczy się wysokość 5 cm
Jednym z najczęstszych błędów jest mierzenie średnicy pnia zamiast jego obwodu. Są to dwie różne wartości, a przepisy dotyczące zgłoszenia wycinki odnoszą się właśnie do obwodu.
Pomiar należy wykonać na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu. Najłatwiej zrobić to za pomocą elastycznej miarki krawieckiej, którą obejmuje się pień.
Istotne jest dokładne ustalenie miejsca pomiaru. Jeżeli drzewo na wysokości 5 cm ma kilka pni, przepisy przewidują zmierzenie obwodu każdego z nich. Gdy na tej wysokości nie ma pnia, pomiar wykonuje się bezpośrednio poniżej korony drzewa.
Właściciele powinni zwrócić uwagę również na prawidłowe rozpoznanie gatunku. Przykładowo klon jesionolistny i klon srebrzysty objęte są limitem 80 cm, ale klon zwyczajny należy już do grupy, dla której obowiązuje próg 50 cm.
W razie wątpliwości warto skonsultować gatunek drzewa z urzędem lub specjalistą. Błędne rozpoznanie może doprowadzić do usunięcia drzewa, którego wycinka wymagała wcześniejszego zgłoszenia.
Kiedy wycinka wymaga zgłoszenia, a kiedy zezwolenia?
Uproszczona procedura zgłoszenia dotyczy przede wszystkim osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości i zamierzają usunąć drzewo na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Może to być na przykład właściciel domu, który planuje przebudowę ogrodu, uporządkowanie posesji albo usunięcie drzewa kolidującego z użytkowaniem prywatnej części nieruchomości.
Nie ma znaczenia, czy taka osoba prowadzi firmę w innym miejscu. Istotny jest związek konkretnej wycinki z działalnością gospodarczą.
Inne zasady mogą obowiązywać, gdy właściciel chce wyciąć drzewo, aby przygotować teren pod parking dla klientów, budynek firmowy lub inną inwestycję gospodarczą. W takim przypadku może być konieczne uzyskanie zezwolenia, a nie jedynie dokonanie zgłoszenia.
Odrębne wymagania dotyczą również nieruchomości należących do firm, spółdzielni mieszkaniowych czy innych podmiotów. Nie należy więc zakładać, że przepisy przewidziane dla prywatnego właściciela domu automatycznie mają zastosowanie do każdej nieruchomości.
Jeżeli działka ma kilku współwłaścicieli, przed złożeniem dokumentów należy również ustalić zasady reprezentacji i wymagane zgody.
Jak zgłosić wycinkę drzewa? Wystarczy kilka podstawowych informacji
Właściciel, który musi zgłosić zamiar usunięcia drzewa, powinien skierować dokumenty do właściwego urzędu gminy lub miasta. Sprawę prowadzi zasadniczo wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Zgłoszenie nie wymaga przygotowywania rozbudowanej dokumentacji projektowej. Zgodnie z ustawą powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz rysunek lub mapkę wskazującą lokalizację drzewa przeznaczonego do usunięcia.
W praktyce warto dodatkowo podać gatunek drzewa, jego przybliżony obwód oraz dane kontaktowe. Takie informacje mogą ułatwić pracownikowi urzędu ustalenie terminu oględzin.
Mapka nie musi być profesjonalnym opracowaniem geodezyjnym. W wielu przypadkach wystarczy czytelny szkic działki z zaznaczonym budynkiem, granicami nieruchomości i położeniem drzewa.
Samo zgłoszenie jest bezpłatne. Dodatkowe koszty mogą pojawić się jednak w przypadku ustanowienia pełnomocnika albo wystąpienia o zaświadczenie potwierdzające brak podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Urząd ma 21 dni na oględziny. Potem obowiązuje kolejny termin
Po otrzymaniu zgłoszenia właściwy urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin drzewa. Podczas wizyty urzędnik sprawdza przede wszystkim gatunek oraz obwód pnia.
Z przeprowadzonych oględzin sporządzany jest protokół. Następnie rozpoczyna się kolejny termin, istotny dla właściciela nieruchomości.
Urząd ma 14 dni od dnia oględzin na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej. Jeżeli w ustawowym terminie sprzeciw nie zostanie wniesiony, drzewo można usunąć.
Nie oznacza to jednak, że wolno rozpocząć wycinkę już po 21 dniach od złożenia zgłoszenia. Najpierw muszą odbyć się oględziny, a następnie powinien upłynąć termin przewidziany na ewentualny sprzeciw.
Warto również pamiętać, że decyzja o sprzeciwie może zostać wysłana przez urząd pod koniec ustawowego terminu i dotrzeć do właściciela później.
Dlatego przed rozpoczęciem prac warto upewnić się w urzędzie, że sprzeciw nie został wniesiony.
Istnieje także możliwość uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Urząd może wydać je jeszcze przed upływem 14 dni. Po otrzymaniu takiego dokumentu właściciel może przystąpić do usunięcia drzewa.
Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Zgoda na wycinkę nie jest bezterminowa. Ważne 6 miesięcy
Nie każdy właściciel usuwa drzewo od razu po zakończeniu procedury. Niektórzy odkładają prace na kolejny sezon albo czekają na wykonawcę.
Przepisy przewidują jednak ograniczenie czasowe. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem sześciu miesięcy od przeprowadzenia oględzin, konieczne jest ponowne zgłoszenie zamiaru wycinki.
Termin liczy się od daty oględzin, a nie od dnia złożenia dokumentów czy upływu okresu na wniesienie sprzeciwu.
Może się więc zdarzyć, że właściciel przeprowadzi procedurę w grudniu, ale prace będzie chciał wykonać dopiero późnym latem następnego roku. W takim przypadku wcześniejsze zgłoszenie może już nie wystarczyć.
Ponowne zgłoszenie oznacza konieczność przejścia procedury jeszcze raz, włącznie z oględzinami drzewa.
Od 1 stycznia 2026 roku zmiana w składaniu dokumentów. Chodzi o e-Doręczenia
Ważna zmiana dla osób załatwiających sprawy urzędowe przez internet weszła w życie 1 stycznia 2026 roku. Od tego dnia podstawowym kanałem elektronicznej korespondencji z administracją publiczną stał się system e-Doręczeń.
Dotyczy to również zgłoszeń związanych z usuwaniem drzew.
Ministerstwo Cyfryzacji oraz urzędy przypominają, że wysłanie pisma przez ePUAP po 1 stycznia 2026 roku jest skuteczne wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami szczególnymi. W pozostałych sytuacjach dokument może nie zostać uznany za prawidłowo doręczony.
Osoba, która chce załatwić sprawę elektronicznie, powinna więc korzystać z właściwej e-usługi i adresu do e-Doręczeń.
Aby korzystać z tego rozwiązania, należy posiadać aktywny adres do doręczeń elektronicznych. Dokumenty można przesyłać po uwierzytelnieniu za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak profil zaufany.
Zmiana nie oznacza jednak obowiązku zakładania elektronicznej skrzynki przez każdego właściciela działki. Zgłoszenie nadal można złożyć osobiście w urzędzie albo przesłać tradycyjną pocztą.
Czy można wyciąć drzewo owocowe bez zgłoszenia? Są ważne wyjątki
Ustawa przewiduje odrębne zasady dla drzew i krzewów owocowych. Co do zasady ich usunięcie nie wymaga zezwolenia ani zgłoszenia w zwykłym przydomowym ogrodzie.
Dotyczy to między innymi jabłoni, grusz, śliw i wiśni uprawianych w celu pozyskiwania owoców.
Nie oznacza to jednak, że każde drzewo określane potocznie jako owocowe można usunąć bez ograniczeń.
Zwolnienie nie obejmuje drzew owocowych rosnących na terenach zieleni oraz na nieruchomościach lub ich częściach wpisanych do rejestru zabytków. W takich miejscach mogą obowiązywać dodatkowe formalności.
Inne wyjątki dotyczą krzewów. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są między innymi krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m².
W przypadku krzewów na nieruchomościach prywatnych usuwanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą przepisy przewidują również szersze zwolnienie. Nadal należy jednak uwzględnić ewentualną ochronę gatunkową oraz szczególne ograniczenia dotyczące terenu.
Drzewo uschło albo grozi przewróceniem. Czy można je usunąć od razu?
Właściciele często zakładają, że martwe lub uszkodzone drzewo można wyciąć bez żadnych formalności. Nie zawsze jest to prawdą.
Sam fakt, że drzewo uschło, nie stanowi ogólnego zwolnienia z obowiązku zgłoszenia albo uzyskania zezwolenia.
Inna sytuacja dotyczy drzew stanowiących złomy lub wywroty, czyli między innymi egzemplarzy złamanych albo przewróconych wskutek działania czynników naturalnych. Ustawa przewiduje dla nich szczególne rozwiązania, ale w przypadku prywatnego właściciela często konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie stanu drzewa przez uprawniony organ.
Jeżeli drzewo zagraża budynkowi, ogrodzeniu albo bezpieczeństwu ludzi, należy skontaktować się z właściwymi służbami lub urzędem, aby ustalić sposób postępowania.
Nie warto samodzielnie uznawać, że niebezpieczny stan drzewa automatycznie uprawnia do jego wycięcia. Przy ocenie sytuacji znaczenie mogą mieć zarówno przepisy dotyczące wycinki, jak i bezpośrednie zagrożenie dla życia lub mienia.
Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków. Nie chodzi wyłącznie o daty
Kolejne ograniczenia wynikają z przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt. Szczególne znaczenie mają ptaki, nietoperze oraz inne chronione organizmy, które mogą wykorzystywać drzewa jako miejsca rozrodu lub schronienia.
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wskazuje, że okres od 1 marca do 15 października jest umownie przyjmowany jako sezon lęgowy większości gatunków ptaków.
Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu wycinania wszystkich drzew w tych miesiącach. Prace mogą być prowadzone, jeżeli nie spowodują naruszenia zakazów dotyczących chronionych gatunków.
Jednocześnie poza wskazanym okresem również nie wolno automatycznie niszczyć chronionych siedlisk, schronień czy gniazd. Część zakazów obowiązuje bowiem przez cały rok.
Dlatego przed wycinką należy upewnić się, czy w drzewie nie znajdują się zasiedlone gniazda, dziuple wykorzystywane przez ptaki albo miejsca schronienia nietoperzy.
W określonych sytuacjach konieczne może być uzyskanie dodatkowego zezwolenia właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej.
Nielegalna wycinka drzewa. Kary mogą wynieść tysiące złotych
Usunięcie drzewa bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia może skutkować nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Zgodnie z art. 88 i 89 ustawy o ochronie przyrody wysokość sankcji zależy między innymi od gatunku drzewa, obwodu pnia oraz rodzaju naruszenia.
W określonych przypadkach kara odpowiada dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa. Jeżeli za legalną wycinkę nie byłaby pobierana opłata, przepisy przewidują odrębny sposób obliczenia kary, oparty na kwocie, która byłaby należna bez zwolnienia.
Oznacza to, że konsekwencje finansowe mogą być znaczne, zwłaszcza w przypadku dużych drzew.
Sankcje mogą dotyczyć również usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu urzędu albo rozpoczęcia wycinki przed upływem wymaganego terminu.
Niebezpieczne może być także nadmierne przycinanie korony. Zgodnie z ustawą usunięcie gałęzi przekraczających 30 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie życia drzewa, może zostać uznane za jego uszkodzenie. Przekroczenie 50 proc. oznacza co do zasady zniszczenie drzewa, z uwzględnieniem ustawowych wyjątków.
Dlatego przy większych pracach pielęgnacyjnych warto skorzystać z usług osób posiadających odpowiednie doświadczenie.
Wycinka na działce budowlanej. Ważny przepis dotyczący kolejnych 5 lat
Szczególną uwagę na przepisy powinni zwrócić właściciele niezabudowanych działek budowlanych, którzy planują wykorzystanie terenu w przyszłości.
Ustawa przewiduje możliwość naliczenia opłaty za drzewo usunięte na podstawie zgłoszenia, jeżeli w ciągu pięciu lat od przeprowadzenia oględzin właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, a inwestycja będzie związana z działalnością gospodarczą i realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo.
W takim przypadku organ może nałożyć obowiązek wniesienia opłaty za jego usunięcie.
Przykładowo właściciel może najpierw usunąć duże drzewo w ramach prywatnego zagospodarowania posesji, a po dwóch latach zdecydować się na budowę obiektu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej.
Jeżeli spełnione zostaną ustawowe warunki, wcześniejsza wycinka może zostać objęta opłatą.
Nie oznacza to, że każda późniejsza budowa domu jednorodzinnego powoduje taki obowiązek. Przepis odnosi się do określonych inwestycji związanych z działalnością gospodarczą.
Wycinka drzew w Warszawie i na Mazowszu. Gdzie złożyć dokumenty?
Mieszkańcy Warszawy, którzy zamierzają wyciąć drzewo na prywatnej nieruchomości, powinni skierować zgłoszenie do urzędu dzielnicy właściwego dla położenia działki.
Przykładowo właściciel nieruchomości na Białołęce składa dokumenty w urzędzie tej dzielnicy, a osoba posiadająca dom na Wawrze – w urzędzie dzielnicy Wawer.
Stołeczny ratusz udostępnia szczegółową instrukcję dotyczącą zgłaszania wycinki w serwisie Warszawa 19115. Zgłoszenie można złożyć osobiście, pocztą albo przez internet, korzystając z e-Doręczeń.
W pozostałych miejscowościach Mazowsza właściwy będzie zazwyczaj urząd gminy lub miasta.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Wówczas odpowiednie kompetencje może posiadać Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.
Właściciele działek położonych w parkach krajobrazowych, na obszarach Natura 2000 lub innych terenach objętych ochroną również powinni sprawdzić dodatkowe ograniczenia.
Szczególnie istotne może być przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Organ ma bowiem możliwość wniesienia sprzeciwu wobec wycinki między innymi wtedy, gdy drzewo rośnie na obszarze przeznaczonym na zieleń lub chronionym odpowiednimi zapisami planu.
Planujesz usunięcie drzewa z własnej działki? Sprawdź to przed rozpoczęciem prac
Przed zamówieniem firmy zajmującej się wycinką warto dokładnie ustalić, czy konkretne drzewo podlega obowiązkowi zgłoszenia. Najważniejsze są jego gatunek, obwód pnia oraz cel planowanego usunięcia.
Jeżeli drzewo przekracza ustawowy limit, właściciel nieruchomości powinien złożyć dokumenty we właściwym urzędzie i poczekać na oględziny. Następnie należy upewnić się, że nie został wniesiony sprzeciw.
Nie można zapominać o dodatkowych ograniczeniach związanych z ochroną gatunkową, zabytkami i obszarami chronionymi. Nawet drzewo, którego rozmiar pozwala na usunięcie bez zgłoszenia, może podlegać innym formom ochrony.
W przypadku elektronicznego załatwiania spraw od 1 stycznia 2026 roku należy korzystać z e-Doręczeń. Tradycyjne składanie dokumentów w urzędzie i za pośrednictwem poczty pozostaje dostępne.
Najważniejsza zasada dla właścicieli domów i działek jest prosta: przed wycinką trzeba sprawdzić gatunek drzewa i zmierzyć obwód pnia na wysokości 5 cm. Przekroczenie limitu 50, 65 lub 80 cm może oznaczać konieczność zgłoszenia, a usunięcie drzewa bez wymaganych formalności grozi karą pieniężną.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.