Fragment chińskiej rakiety wejdzie w atmosferę Ziemi. POLSA monitoruje 5-tonowy obiekt i nie wyklucza przelotu nad Polską
Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) monitoruje niekontrolowany powrót w atmosferę Ziemi 5-tonowego fragmentu chińskiej rakiety ZQ-2E, do którego ma dojść między 30 listopada a 1 grudnia 2026 roku. Choć nominalny punkt wejścia szacowany jest obecnie nad Ameryką Środkową, ze względu na nieznane właściwości aerodynamiczne obiektu agencja nie wyklucza zmiany trajektorii i przelotu nad terytorium Polski. Ze względu na dużą masę człon rakiety może nie spalić się w całości, a jego fragmenty mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi.
Kiedy 5-tonowy człon rakiety ZQ-2E wejdzie w atmosferę? Okno czasowe od 30 listopada do 1 grudnia
O monitorowaniu obiektu Polska Agencja Kosmiczna poinformowała w sobotnim komunikacie z 28 listopada 2026 roku. Obserwowany fragment to człon chińskiej rakiety nośnej ZQ-2E, która została wystrzelona w maju 2026 roku z kosmodromu Jiuquan SLC, położonego na terenie Mongolii Wewnętrznej. Po zakończeniu swojej misji orbitalnej ważący 5 ton obiekt stopniowo wytracał wysokość, zbliżając się do górnych warstw atmosfery.
Na podstawie aktualnych danych orbitalnych eksperci wyznaczyli szerokie okno czasowe wejścia rakiety w atmosferę Ziemi. Zdarzenie ma nastąpić między godziną 11:56 w poniedziałek 30 listopada a godziną 13:30 we wtorek 1 grudnia 2026 roku czasu polskiego. Nominalny punkt wejścia – czyli środek obecnego okna niepewności – przypada na wtorek 1 grudnia o godzinie 00:43 czasu polskiego, z marginesem błędu wynoszącym aż +/- 12 godzin i 47 minut. W tym bazowym scenariuszu obiekt spłonąłby nad Ameryką Środkową, jednak prognoza może jeszcze ulec istotnej zmianie.
Czy szczątki rakiety spadną na Ziemię? Nieznana konstrukcja i ryzyko nad Polską
Tak duży margines niepewności wynika ze specyfiki niekontrolowanych powrotów dużych obiektów kosmicznych. POLSA podkreśla, że nieznane są dokładne właściwości aerodynamiczne członu ZQ-2E, a jego zachowanie w gęstniejących warstwach atmosfery – w tym tempo koziołkowania oraz wpływ bieżącej aktywności słonecznej – bezpośrednio przekłada się na miejsce opadnięcia. Z tego powodu analitycy nie wykluczają przesunięcia trajektorii, które mogłoby doprowadzić do przelotów obiektu bezpośrednio nad terytorium Polski.
Istotnym czynnikiem ryzyka jest również sama masa rakiety. Podczas gdy niewielkie satelity ulegają całkowitemu zniszczeniu w wyniku tarcia o atmosferę, 5-tonowy człon nośny – o którego szczegółowej konstrukcji brakuje pełnych danych technicznych – może nie spalić się w całości. W praktyce oznacza to, że najbardziej odporne na wysoką temperaturę elementy, takie jak tytanowe lub stalowe zbiorniki ciśnieniowe czy fragmenty silników, mogą przetrwać przejście przez atmosferę i uderzyć w powierzchnię Ziemi.
Kolejny taki przypadek w 1 tygodniu. Służby w gotowości po locie rakiety CZ-2C
Sytuacja wokół ZQ-2E to już 2. w ostatnich dniach przypadek niekontrolowanego powrotu do atmosfery dużego fragmentu chińskiej rakiety nośnej. Zaledwie kilka dni wcześniej, 25 listopada 2026 roku, w ziemską atmosferę wszedł 4-tonowy człon rakiety CZ-2C. Tamten obiekt również znajdował się pod stałą obserwacją Polskiej Agencji Kosmicznej i ostatecznie zakończył swój lot nad wodami Oceanu Indyjskiego, nie powodując żadnych szkód na lądzie.
POLSA zapewnia, że w związku z nadchodzącym oknem wejścia ZQ-2E wszystkie właściwe agencje rządowe oraz służby bezpieczeństwa są na bieżąco informowane o zmianach trajektorii zgodnie z obowiązującymi procedurami. W miarę zbliżania się momentu wejścia w atmosferę (szczególnie na kilkanaście i kilka godzin przed finałem lotu) margines błędu będzie się systematycznie zawężał, co pozwoli precyzyjniej wskazać, czy Polska znajdzie się w strefie potencjalnego przelotu.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 zasady postępowania na wypadek przelotu i znalezienia szczątków
Statystyczne ryzyko uderzenia kosmicznych odpadów w tereny zamieszkane pozostaje bardzo niskie, ponieważ ponad 70 proc. powierzchni Ziemi stanowią oceany, a znaczna część lądów jest niezamieszkana. Mimo to, mając na uwadze apel POLSA oraz fakt, że fragmenty 5-tonowej rakiety mogą dotrzeć do gruntu, zapamiętaj poniższe 4 praktyczne zasady:
- Śledź wyłącznie oficjalne komunikaty POLSA oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa: Od poniedziałku 30 listopada od godziny 11:56 sprawdzaj bieżące aktualizacje na stronie internetowej oraz w profilach społecznościowych Polskiej Agencji Kosmicznej. W przypadku realnego zagrożenia dla konkretnych województw służby przekażą stosowne instrukcje w ramach systemu ostrzegania.
- Nie dotykaj i nie zbliżaj się do nieznanych obiektów znalezionych w terenie: Jeśli po przelocie natrafisz na polu, w lesie lub na posesji na nadpalony fragment metalu, kompozytu lub zbiornik przypominający część maszyny, zachowaj bezpieczny dystans. Szczątki rakiet mogą być bardzo gorące, posiadać ostre krawędzie, a przede wszystkim zawierać śladowe ilości silnie toksycznych pozostałości paliwa rakietowego.
- Natychmiast powiadom służby pod numerem 112 i oznacz lokalizację: W razie odkrycia potencjalnego fragmentu rakiety nie przenoś go i nie zabieraj jako pamiątki. Zadzwoń pod numer alarmowy 112, podaj dokładne współrzędne lub adres miejsca znaleziska, a jeśli to bezpieczne, wykonaj zdjęcie z odległości kilkunastu metrów, aby ułatwić służbom identyfikację obiektu.
- Zachowaj spokój przy obserwacji jasnych smug na niebie: Jeśli w oknie między 30 listopada a 1 grudnia zauważysz na nocnym niebie wolno przemieszczający się, bardzo jasny obiekt rozpadający się na kilka świecących punktów, najprawdopodobniej będzie to spalający się w górnych warstwach atmosfery człon rakiety. Zjawisko to bywa widoczne z odległości kilkuset kilometrów i nie oznacza bezpośredniego zagrożenia w miejscu obserwacji.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.