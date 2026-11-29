Nowe przepisy dla ogrodzeń, bram i furtek podpisane. Sprawdź wymiary 2,6 m i zakaz ostrych grotów poniżej 2,2 m
Wicepremier i minister finansów oraz gospodarki Andrzej Domański podpisał 20 listopada 2026 roku nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla budynków, które zaostrza zasady budowy płotów, bram i furtek. Minimalna szerokość bramy rośnie z 2,4 m do 2,6 m, furtki z 0,9 m do 1 m, a ostre zwieńczenia i drut kolczasty będą zakazane poniżej wysokości 2,2 m. Inwestorzy mogą jednak korzystać z dotychczasowych przepisów w okresie przejściowym do 20 marca 2028 roku.
Ostre groty i drut kolczasty dopiero od 2,2 m. Koniec popularnych płotów bez zgłoszenia
Jedną z najbardziej odczuwalnych zmian dla właścicieli domów jednorodzinnych i działek budowlanych jest podniesienie minimalnej wysokości, poniżej której nie wolno montować na ogrodzeniu niebezpiecznych elementów. Chodzi o ostro zakończone groty, szpikulce, drut kolczasty, tłuczone szkło oraz inne podobne materiały. Dotychczasowe przepisy wyznaczały tę granicę na poziomie 1,8 m – nowe rozporządzenie podnosi ją aż do 2,2 m.
W praktyce oznacza to, że niezwykle popularne na polskich osiedlach ogrodzenia o wysokości 1,8–2 m z dekoracyjnymi, ostrymi zwieńczeniami przestaną spełniać wymogi prawa. Przepisy nie nakazują oczywiście stawiania wysokich murów – nadal można bez przeszkód zbudować niższy płot, o ile jego górna krawędź jest bezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla ludzi ani zwierząt. Zmiana niesie jednak istotną konsekwencję formalną: każde ogrodzenie wyższe niż 2,2 m wymaga zgłoszenia do starosty (a w miastach na prawach powiatu do prezydenta miasta). Kto więc zdecyduje się na ostre groty zgodnie z nowymi zasadami, nie ominie już wizyty w urzędzie.
Szersze bramy i furtki. Dlaczego rozstaw słupków ma kluczowe znaczenie?
Nowe warunki techniczne rewidują także minimalne wymiary wjazdów oraz wejść na posesję. Jak podaje Portal Samorządowy, brama wjazdowa musi mieć od teraz w świetle co najmniej 2,6 m szerokości zamiast dotychczasowych 2,4 m. Równolegle rośnie minimalna szerokość furtki w świetle przejścia – z dotychczasowych 0,9 m do pełnego 1 m. Dodatkowo przy budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego furtki nie mogą utrudniać dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami, a na drogach pożarowych nadal obowiązują odrębne, bardziej rygorystyczne normy.
|Element ogrodzenia
|Dotychczasowe przepisy
|Nowe rozporządzenie (2026 r.)
|Zakaz ostrych elementów i drutu kolczastego
|Poniżej wysokości 1,8 m
|Poniżej wysokości 2,2 m
|Minimalna szerokość bramy w świetle
|2,4 m
|2,6 m
|Minimalna szerokość furtki w świetle
|0,9 m
|1 m
|Kierunek otwierania bramy i furtki
|Wyłącznie do wewnątrz posesji
|Wyłącznie do wewnątrz posesji (bez zmian)
Dla inwestorów będących w trakcie budowy lub planujących zamówienie ogrodzenia zmiana wymiarów o 10–20 cm może generować poważne koszty. Słupki ogrodzeniowe betonuje się zazwyczaj na długo przed montażem skrzydeł zamawianych na konkretny wymiar. Jeśli fundamenty zostały już wylane pod stare normy, dostosowanie wjazdu do nowych wymogów oznaczałoby kosztowne skuwanie betonu i ponowne prace murarskie.
Rozporządzenie podtrzymuje również ważny zakaz, o którym wielu właścicieli posesji wciąż zapomina: bramy oraz furtki pod żadnym pozorem nie mogą otwierać się na zewnątrz działki, czyli na chodnik, ścieżkę rowerową lub jezdnię. Choć nie jest to nowa regulacja, skrzydło wychodzące na pas drogowy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg. Taka konstrukcja może zakończyć się interwencją nadzoru budowlanego, a w razie wypadku – wysokimi roszczeniami odszkodowawczymi ze strony poszkodowanego.
Czy trzeba rozbierać stare ogrodzenie? Okres przejściowy do 20 marca 2028 roku
Podpisany 20 listopada 2026 roku akt prawny (potwierdzony komunikatem resortu z 24 listopada) nie działa wstecz. Właściciele posesji, którzy postawili płot legalnie według przepisów obowiązujących w dniu budowy, nie muszą go rozbierać ani przerabiać. Zwykła konserwacja – taka jak malowanie, prostowanie przęseł czy wymiana zawiasów i zamka – również nie uruchamia nowych rygorów. Nowe zasady zadziałają jednak przy poważniejszych robotach: wymianie przęseł, podwyższaniu płotu czy dokładaniu ostrych grotów. Należy przy tym pamiętać, że zakaz ostrych elementów poniżej 1,8 m obowiązuje nieprzerwanie od grudnia 2002 roku – płoty z kolcami na wysokości np. 1,5 m postawione po tej dacie były nielegalne od samego początku i nie podlegają ochronie.
Dla osób planujących inwestycję w najbliższym czasie ustawodawca przewidział bezpieczny bufor. Na mocy przepisów epizodycznych Prawa budowlanego (art. 102a–102c) przez 18 miesięcy od 20 września 2026 roku – czyli do 20 marca 2028 roku – można nadal budować według dotychczasowych warunków technicznych. Furtka ta obejmuje także roboty niewymagające pozwolenia ani zgłoszenia, w tym ogrodzenia do 2,2 m. Pozwala to jeszcze przez kilkanaście miesięcy postawić płot z ostrymi zwieńczeniami powyżej 1,8 m, jednak w przypadku części inwestycji konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia inwestora. Okres przejściowy nie zwalnia natomiast z zakazu otwierania bram na zewnątrz działki.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 kroki dla właścicieli działek i inwestorów
Nowe rozporządzenie porządkuje kwestie bezpieczeństwa wokół posesji, ale wymaga czujności przy zamawianiu materiałów i zlecaniu prac montażowych. Aby uniknąć kosztownego kucia fundamentów i sporów z nadzorem budowlanym, wdróż poniższe 4 działania:
- Sprawdź rozstaw słupków przed produkcją bramy i furtki: Jeśli właśnie zamawiasz ogrodzenie na wymiar, natychmiast zweryfikuj z wykonawcą szerokość w świetle przejścia. Zaplanowanie minimum 2,6 m dla bramy i 1 m dla furtki uchroni Cię przed przeróbkami i zwiększy codzienny komfort wjazdu większym samochodem.
- Wybierz płot bez ostrych grotów, jeśli nie chcesz zgłaszać budowy: Planując standardowe ogrodzenie o wysokości 1,6–2 m, zrezygnuj z ostrych szpikulców na górnej krawędzi. Zachowasz pełną zgodność z nowymi przepisami i unikniesz obowiązku zgłaszania konstrukcji przekraczającej 2,2 m w starostwie lub urzędzie miasta.
- Złóż oświadczenie, jeśli budujesz według starych zasad przed 20 marca 2028 roku: Jeżeli Twój projekt zakładał dotychczasowe wymiary lub ostre zwieńczenia powyżej 1,8 m, sprawdź w urzędzie lub z kierownikiem budowy, czy Twoja inwestycja wymaga złożenia oświadczenia z art. 102a Prawa budowlanego, i zachowaj dokumentację potwierdzającą datę wykonania robót.
- Upewnij się, że skrzydła bramy i furtki otwierają się wyłącznie do środka: Jeśli Twoja istniejąca brama otwiera się obecnie na chodnik lub ulicę, jak najszybciej przełóż zawiasy lub zamontuj napęd przesuwny. W razie kolizji z pieszym lub rowerzystą pełna odpowiedzialność cywilna i koszty odszkodowania spadają na właściciela nieruchomości.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.