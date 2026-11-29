Masz dom jednorodzinny? Od 2026 roku obowiązują nowe przepisy. Właściciele mają łatwiej
Właściciele domów jednorodzinnych i działek mogą łatwiej budować zbiorniki do gromadzenia deszczówki. Od 7 stycznia 2026 roku obowiązują nowe przepisy Prawa budowlanego, które ograniczyły formalności związane z takimi inwestycjami. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, budowa bezodpływowego zbiornika o łącznej pojemności do 5000 litrów nie wymaga już ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Przy większych instalacjach obowiązują inne zasady. Dodatkowo właściciele domów mogą ubiegać się o dofinansowanie sięgające nawet 8000 zł. Sprawdzamy limity, wymagane dokumenty i warunki otrzymania pieniędzy.
Gromadzenie deszczówki staje się coraz popularniejsze wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Zebrana woda może służyć między innymi do podlewania ogrodu, mycia narzędzi czy prac porządkowych na posesji. Pozwala to ograniczyć zużycie wody wodociągowej, szczególnie w okresach suszy. Dotychczas jednak budowa większych zbiorników wiązała się z niejednoznacznościami dotyczącymi wymaganych formalności. Nowelizacja Prawa budowlanego wprowadziła wyraźne zasady, uzależniając procedurę przede wszystkim od pojemności instalacji.
Zbiornik na deszczówkę bez pozwolenia. Nowe przepisy obowiązują od 7 stycznia 2026 roku
Zmiany wynikają z ustawy z 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1847 i zasadniczo weszła w życie 7 stycznia 2026 roku.
Jednym z jej celów było uproszczenie procedur związanych z realizacją niewielkich inwestycji na prywatnych nieruchomościach. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że nowe rozwiązania mają ograniczyć biurokrację i przyspieszyć wykonywanie prac budowlanych.
Zmiany objęły między innymi budowę bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe. Ustawodawca wprowadził odrębne przepisy dotyczące takich urządzeń, określające, kiedy potrzebne jest zgłoszenie, a kiedy można rozpocząć inwestycję bez dopełniania tych formalności.
Ważne jest przy tym sformułowanie „zbiornik bezodpływowy”. Chodzi o urządzenie służące do gromadzenia wody, a nie instalację, której podstawowym zadaniem jest odprowadzanie jej do gruntu lub odbiornika wodnego. Dla innych rodzajów instalacji mogą obowiązywać odmienne wymagania.
Do 5000 litrów bez zgłoszenia. Przy większym zbiorniku obowiązują inne zasady
Najważniejsze zmiany dotyczą trzech progów pojemności. To od nich zależy, jaką procedurę powinien zastosować właściciel nieruchomości.
Zbiornik o łącznej pojemności do 5 m³, czyli 5000 litrów, nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Oznacza to, że właściciel może wykonać taką instalację bez wcześniejszego składania dokumentów w wydziale architektury i budownictwa, o ile nie występują inne szczególne ograniczenia prawne.
Zbiornik o łącznej pojemności większej niż 5 m³, ale nieprzekraczającej 15 m³, czyli od ponad 5000 do 15 000 litrów, można wybudować bez pozwolenia na budowę. Konieczne jest jednak dokonanie zgłoszenia odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Zbiornik o pojemności przekraczającej 15 m³ nie mieści się już w tym zwolnieniu. Jego budowa co do zasady wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Ministerstwo potwierdziło te zasady w oficjalnym komunikacie dotyczącym nowelizacji Prawa budowlanego z 29 października 2026 roku. Takie same progi wynikają z artykułu 29 ustawy.
Istotne jest to, że przepisy posługują się pojęciem łącznej pojemności. Jeżeli inwestor planuje system składający się z kilku połączonych zbiorników, powinien brać pod uwagę pojemność całej instalacji. Przykładowo dwa zbiorniki po 3000 litrów, tworzące jeden system magazynowania deszczówki, mają łącznie 6000 litrów. W takim przypadku należy liczyć się z koniecznością zgłoszenia.
Nie należy więc zakładać, że podzielenie większej instalacji na kilka mniejszych pojemników automatycznie pozwala ominąć wymagane formalności. Przy kilku niezależnych zbiornikach sposób kwalifikacji inwestycji warto wyjaśnić z właściwym urzędem.
Zbiornik naziemny czy podziemny? Przepisy nie wprowadzają osobnych limitów
Właściciele domów mogą zdecydować się na zbiornik ustawiony na powierzchni gruntu albo na instalację zakopaną pod ziemią. Oba rozwiązania mają zalety, ale różnią się sposobem wykonania i kosztami.
Zbiornik naziemny jest zwykle prostszy w montażu. Może zostać umieszczony przy budynku i połączony z rurą spustową odprowadzającą deszczówkę z dachu. W przypadku niewielkich pojemników często wystarcza odpowiednie przygotowanie stabilnego podłoża.
Zbiornik podziemny wymaga natomiast wykonania wykopu, prawidłowego posadowienia oraz zabezpieczenia instalacji. Konieczne jest uwzględnienie warunków gruntowo-wodnych i przebiegu innych instalacji znajdujących się na działce.
Prawo budowlane nie ustanawia jednak odrębnych progów pojemności dla zbiorników naziemnych i podziemnych. W przypadku budowy bezodpływowych zbiorników na deszczówkę zastosowanie mają te same limity 5 i 15 m³.
Nie oznacza to, że każda inwestycja może zostać wykonana w dowolnym miejscu posesji. Szczególnie przy montażu zbiornika podziemnego należy sprawdzić warunki techniczne, odległość od fundamentów i istniejącego uzbrojenia terenu.
Warto również pamiętać, że zwykła, przenośna beczka na deszczówkę nie zawsze jest traktowana tak samo jak obiekt budowlany. O kwalifikacji może decydować rzeczywisty sposób wykonania i zamontowania urządzenia.
Zbiornik na deszczówkę od 5000 do 15 000 litrów. Jak dokonać zgłoszenia?
Jeżeli planowana instalacja przekracza 5 m³, ale jej łączna pojemność nie jest większa niż 15 m³, inwestor musi dokonać zgłoszenia budowy.
Dokumenty składa się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu. Zgłoszenie można przygotować na formularzu PB-2, którego wzór udostępnia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
We wniosku należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót oraz planowany termin ich rozpoczęcia. Konieczne jest również przedstawienie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
W zależności od charakteru inwestycji urząd może wymagać odpowiednich szkiców lub rysunków pokazujących lokalizację zbiornika. Jeżeli obowiązek wynika z innych przepisów, do zgłoszenia trzeba dołączyć także wymagane uzgodnienia, pozwolenia lub decyzję o warunkach zabudowy.
Nie oznacza to jednak, że dla każdego przydomowego zbiornika trzeba automatycznie zamawiać pełny projekt architektoniczno-budowlany. Zakres dokumentacji zależy od rodzaju i charakteru planowanych prac oraz ustawowych wymagań.
Przed przygotowaniem zgłoszenia warto sprawdzić aktualne formularze i informacje udostępniane przez właściwy urząd.
Ile trzeba czekać po zgłoszeniu? Ważny termin 21 dni
Złożenie zgłoszenia nie oznacza możliwości natychmiastowego rozpoczęcia prac.
Zgodnie z Prawem budowlanym organ ma zasadniczo 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Termin liczy się od otrzymania kompletnego zgłoszenia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ewentualnego uzupełniania dokumentacji.
Jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu w ustawowym terminie, inwestor może rozpocząć roboty. Mechanizm ten jest określany jako milcząca zgoda.
Prace można rozpocząć także wcześniej, jeżeli urząd wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Nie trzeba wtedy czekać na upływ pełnych 21 dni.
Ważne jest również to, że zgłoszenie nie pozostaje aktualne bezterminowo. Jeżeli roboty nie zostaną rozpoczęte przed upływem trzech lat od wskazanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, konieczne będzie dokonanie nowego zgłoszenia.
Inwestor powinien też uwzględnić możliwe koszty administracyjne. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje stawkę 155 zł za przyjęcie określonych zgłoszeń dotyczących zbiorników powyżej 5 do 15 m³, od których urząd nie wniósł sprzeciwu. Jednocześnie przepisy przewidują wyłączenie z opłaty skarbowej czynności w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Dlatego przed dokonaniem wpłaty warto ustalić w urzędzie, czy opłata wystąpi w konkretnej sprawie.
Brak pozwolenia nie oznacza pełnej dowolności. Uważaj na granicę działki
Uproszczenie formalności budowlanych nie zwalnia właściciela z obowiązku przestrzegania pozostałych przepisów.
Szczególne znaczenie mają zasady gospodarowania wodą opadową. Zgodnie z paragrafem 29 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków zabronione jest zmienianie naturalnego spływu deszczówki w sposób kierujący ją na sąsiednią nieruchomość.
Oznacza to, że właściciel nie powinien projektować instalacji w taki sposób, aby woda ze zbiornika lub systemu odprowadzającego powodowała podtapianie działki sąsiada.
Warto również sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli obowiązuje na danym terenie. Znaczenie mogą mieć też ograniczenia wynikające z ochrony zabytków, ochrony przyrody czy szczególnych warunków lokalizacji inwestycji.
Przy szczelnym zbiorniku służącym wyłącznie do magazynowania deszczówki co do zasady nie jest wymagane odrębne pozwolenie wodnoprawne. Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy inwestycja obejmuje dodatkowe urządzenia odprowadzające wodę do gruntu, rowu albo cieku.
Nie należy również mylić zbiornika na deszczówkę ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe, czyli szambem. To urządzenia o innym przeznaczeniu, podlegające odmiennym wymaganiom.
Czy warto zbierać deszczówkę? Tyle wody można odzyskać z dachu
Największą zaletą przydomowego zbiornika jest możliwość wykorzystania wody, która w przeciwnym razie odpłynęłaby z posesji.
Przykładowo podczas opadu wynoszącego 10 mm na dach o powierzchni zbierającej 100 m² spada teoretycznie około 1000 litrów wody. Rzeczywista ilość możliwa do odzyskania będzie mniejsza, ponieważ część wody zatrzyma się na powierzchni dachu, w rynnach i filtrach.
W trakcie intensywniejszych opadów nawet stosunkowo niewielka instalacja może jednak zebrać znaczną ilość deszczówki. Zgromadzoną wodę można później wykorzystywać do podlewania trawnika, roślin ozdobnych czy innych prac ogrodowych.
Pozwala to ograniczyć zużycie wody wodociągowej, a tym samym wydatki gospodarstwa domowego. Rzeczywiste oszczędności zależą jednak od powierzchni dachu, opadów, pojemności zbiornika i zapotrzebowania na wodę.
Przy wyborze instalacji warto zwrócić uwagę na filtrację, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami oraz możliwość opróżniania i konserwacji. W przypadku większych systemów przydatna może być pompa umożliwiająca wygodne wykorzystanie zgromadzonej wody.
Nawet 8000 zł dotacji na deszczówkę. Działa program „Mikroretencja”
Uproszczenie przepisów zbiegło się z uruchomieniem nowego programu finansowego wspierającego przydomowe instalacje do magazynowania deszczówki.
Od 22 czerwca 2026 roku właściciele domów jednorodzinnych mogą składać wnioski w ramach programu „Mikroretencja”, realizowanego za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dofinansowanie może wynieść do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8000 zł na jedno przedsięwzięcie.
Program obejmuje między innymi zakup i montaż zbiorników, urządzenia do zbierania wód opadowych oraz instalacje umożliwiające późniejsze wykorzystanie zgromadzonej wody.
Obowiązują jednak dodatkowe wymagania. Łączna pojemność zbiorników musi wynosić co najmniej 2 m³, czyli 2000 litrów. Powierzchnia, z której zbierana jest woda, powinna wynosić minimum 50 m², a koszty kwalifikowane przedsięwzięcia nie mogą być niższe niż 2000 zł.
Co istotne, program ma charakter refundacyjny. Wnioski dotyczą zakończonych inwestycji, a kwalifikowane mogą być wydatki poniesione od 1 lipca 2024 roku.
Według informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór przewidziano do końca 2027 roku lub do wyczerpania dostępnych środków.
Wnioski składa się elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Przed realizacją przedsięwzięcia warto jednak sprawdzić aktualną dostępność środków w wojewódzkim funduszu.
Warszawa dopłaca do zbiorników na deszczówkę. Nawet 4000 zł dla właściciela domu
Właściciele nieruchomości w Warszawie mogą skorzystać również z miejskiego programu dofinansowania inwestycji służących zatrzymywaniu wód opadowych i roztopowych.
Z informacji opublikowanych przez Warszawę 19115 wynika, że osoby fizyczne mogą otrzymać dotację wynoszącą do 80 proc. rzeczywistych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 4000 zł.
Dla pozostałych uprawnionych podmiotów spoza sektora finansów publicznych maksymalna kwota wynosi 10 tys. zł, również przy limicie 80 proc. kosztów.
Wnioski na inwestycje realizowane w 2027 roku są przyjmowane od 1 września 2026 roku do 31 marca 2027 roku.
W tym przypadku obowiązuje jednak inna kolejność niż w ogólnopolskim programie „Mikroretencja”. Najpierw należy złożyć wniosek, uzyskać pozytywną decyzję i podpisać umowę o dofinansowanie. Dopiero potem można rozpocząć realizację inwestycji objętej dotacją.
Miasto wypłaca środki po zakończeniu prac, przedstawieniu dokumentów i zaakceptowaniu rozliczenia.
Nie należy więc kupować i montować zbiornika przed zawarciem umowy, zakładając, że później uda się automatycznie otrzymać miejskie dofinansowanie.
Ważne jest także unikanie podwójnego finansowania tych samych wydatków ze środków publicznych. Przed wyborem programu warto porównać ich regulaminy.
Zbiorniki na deszczówkę na Mazowszu. Można otrzymać do 8000 zł
Ogólnopolski program „Mikroretencja” obejmuje także mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Według komunikatu funduszu z 30 czerwca 2026 roku w pierwszych dniach naboru mieszkańcy Mazowsza złożyli 146 wniosków o łącznej wartości ponad 946 tys. zł. Na realizację programu w regionie przeznaczono około 15,2 mln zł.
O wsparcie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości z oddanym do użytkowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy spełniają warunki programu.
Dotyczy to między innymi mieszkańców powiatów piaseczyńskiego, wołomińskiego, legionowskiego, pruszkowskiego i otwockiego, a także właścicieli domów w innych częściach województwa.
Trzeba jednak pamiętać, że środki są ograniczone. Sama możliwość złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania dotacji. Dla konkretnej inwestycji konieczne jest spełnienie warunków technicznych i formalnych określonych przez fundusz.
Masz dom i planujesz zbiornik na deszczówkę? Sprawdź te zasady przed zakupem
Właściciele nieruchomości powinni rozpocząć od ustalenia, jak duży zbiornik będzie potrzebny do gromadzenia wody z dachu. W przypadku niewielkiego ogrodu wystarczająca może być instalacja o pojemności kilku tysięcy litrów, natomiast większe posesje mogą wymagać bardziej rozbudowanego systemu.
Następnie należy sprawdzić wymagane formalności. Budowa bezodpływowego zbiornika o łącznej pojemności do 5000 litrów jest zwolniona z pozwolenia i zgłoszenia. Przy pojemności przekraczającej ten limit, ale nie większej niż 15 000 litrów, konieczne jest zgłoszenie. Większe zbiorniki co do zasady wymagają pozwolenia na budowę.
Warto również ustalić, czy wybrana lokalizacja nie koliduje z istniejącymi instalacjami i nie spowoduje problemów z odprowadzaniem nadmiaru wody. Szczególnie ważne jest zabezpieczenie sąsiednich nieruchomości przed podtopieniami.
Jeżeli właściciel zamierza skorzystać z dofinansowania, powinien zapoznać się z regulaminem programu jeszcze przed poniesieniem wydatków. W Warszawie umowa o dotację musi poprzedzać rozpoczęcie prac. Z kolei ogólnopolska „Mikroretencja” pozwala ubiegać się o refundację zakończonej inwestycji.
Nowe przepisy z 2026 roku ułatwiają budowę zbiorników na deszczówkę, ale nie znoszą wszystkich obowiązków właściciela. Najważniejsze pozostają pojemność instalacji, jej rzeczywisty sposób działania, bezpieczne usytuowanie na działce oraz przestrzeganie warunków ewentualnego dofinansowania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.