Płacisz za mieszkanie i fundusz remontowy? Masz prawo sprawdzić, na co wspólnota wydaje Twoje pieniądze
Właściciele mieszkań mogą kontrolować, na co wspólnota mieszkaniowa wydaje pieniądze pochodzące z comiesięcznych opłat. Prawo do sprawdzania faktur, umów z wykonawcami, kosztów remontów i rozliczeń wynika bezpośrednio z ustawy o własności lokali. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii w rządowym serwisie „Mieszkanie dla ciebie”, zarząd ma obowiązek udostępnić właścicielowi dokumenty dotyczące zarządzania nieruchomością wspólną i udzielić odpowiednich wyjaśnień. Co ważne, nie trzeba zbierać podpisów sąsiadów ani czekać na coroczne zebranie. W 2027 roku takie zebranie powinno odbyć się najpóźniej do 31 marca. Sprawdzamy, jak skontrolować wydatki wspólnoty, jakich dokumentów można żądać i co zrobić, gdy zarząd odmawia ich udostępnienia.
Miesięczne opłaty za mieszkanie obejmują nie tylko media zużywane w lokalu. Właściciele ponoszą również koszty utrzymania całego budynku, sprzątania klatek schodowych, oświetlenia części wspólnych, konserwacji urządzeń czy wynagrodzenia administratora. W wielu wspólnotach dodatkowo pobierane są zaliczki na fundusz remontowy. Choć mieszkańcy regularnie wpłacają pieniądze, nie zawsze wiedzą, ile kosztują poszczególne usługi i komu wspólnota zleca wykonanie prac. Tymczasem przepisy dają właścicielom prawo do sprawdzenia tych informacji.
Właściciel mieszkania ma prawo kontrolować wspólnotę. Tak stanowi ustawa
Najważniejszą podstawą prawną jest artykuł 29 ustęp 3 ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali. Przepis stanowi, że prawo kontroli działalności zarządu przysługuje każdemu właścicielowi lokalu.
Oznacza to, że właściciel mieszkania może interesować się nie tylko wysokością własnych opłat, ale także sposobem gospodarowania pieniędzmi całej wspólnoty. Prawo kontroli obejmuje między innymi dostęp do dokumentów dotyczących nieruchomości wspólnej, informacje o zawartych umowach i wyjaśnienia związane z ponoszonymi wydatkami.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że właściciel może domagać się wglądu do umów, rozliczeń i rachunków wspólnoty. Może także żądać informacji dotyczących jej majątku oraz sposobu zarządzania budynkiem. Zarząd powinien umożliwić realizację tego prawa.
Co istotne, uprawnienie nie zależy od wielkości mieszkania ani wysokości udziału w nieruchomości wspólnej. Właściciel niewielkiego lokalu ma prawo kontrolować działalność zarządu tak samo jak osoba posiadająca kilka mieszkań w tym samym budynku.
Jakie dokumenty musi udostępnić zarząd wspólnoty mieszkaniowej?
Prawo kontroli nie ogranicza się do otrzymania ogólnej informacji o wysokości rocznych wydatków. Właściciel może zapoznać się z dokumentacją pozwalającą sprawdzić, czy pieniądze zostały wydane prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem.
W praktyce chodzi między innymi o faktury za sprzątanie klatek schodowych, konserwację wind, przeglądy techniczne, usługi ogrodnicze oraz naprawy instalacji. Właściciel może również sprawdzić umowy zawierane przez wspólnotę z firmami zewnętrznymi i porównać ich warunki z faktycznymi rozliczeniami.
Prawo do informacji obejmuje także dokumentację dotyczącą remontów, roczne zestawienia przychodów i kosztów, ewidencję zaliczek oraz rozliczenia wydatków ponoszonych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
W określonych sytuacjach uzasadnione może być również żądanie wglądu do dokumentacji bankowej pozwalającej zweryfikować przepływy finansowe wspólnoty. Nie oznacza to jednak nieograniczonego dostępu do wszystkich informacji o innych mieszkańcach. Zakres udostępnianych danych powinien pozostawać związany z wykonywaniem prawa kontroli i uwzględniać ochronę prywatności.
Warto pamiętać, że zarząd nie ma obowiązku tworzenia dowolnych nowych analiz wyłącznie na życzenie jednego właściciela. Musi natomiast umożliwić kontrolę istniejącej dokumentacji dotyczącej zarządzania nieruchomością wspólną.
Fundusz remontowy pod kontrolą. Możesz sprawdzić każdą fakturę za wykonane prace
Szczególne zainteresowanie właścicieli często budzą pieniądze gromadzone na remonty. W wielu budynkach mieszkańcy wpłacają na fundusz remontowy regularne zaliczki, które mają umożliwiać przeprowadzanie większych napraw i modernizacji.
Z takich środków mogą być finansowane między innymi remonty dachów, elewacji, klatek schodowych czy instalacji znajdujących się w częściach wspólnych. Konkretne zasady gospodarowania funduszem wynikają z uchwał i przyjętych rozwiązań obowiązujących w danej wspólnocie.
Właściciel mieszkania może sprawdzić, ile pieniędzy zgromadzono, jakie wydatki zostały poniesione oraz jakie zobowiązania związane z remontami posiada wspólnota. Jeżeli zarząd poinformuje mieszkańców, że naprawa dachu kosztowała 150 tys. zł, właściciel może poprosić o udostępnienie dokumentów potwierdzających tę kwotę.
Warto zapoznać się nie tylko z końcową fakturą. Znaczenie mogą mieć również umowa z wykonawcą, zakres prac, protokół odbioru oraz dokumenty potwierdzające ewentualne dodatkowe roboty.
Trzeba przy tym podkreślić, że ustawa o własności lokali nie nakłada na każdą wspólnotę bezwzględnego obowiązku tworzenia odrębnego funduszu remontowego. Właściciele mogą zdecydować o jego utworzeniu i zasadach finansowania w ramach podejmowanych uchwał.
Płacisz za sprzątanie, windę i konserwację? Możesz sprawdzić rzeczywiste koszty
Kontrola wydatków może dotyczyć także codziennych usług, za które mieszkańcy płacą w miesięcznych zaliczkach. Szczególnie istotne są koszty regularnie powtarzających się świadczeń, ponieważ nawet niewielka różnica w miesięcznej cenie może wpływać na roczne wydatki całej wspólnoty.
Przykładowo właściciele mogą zweryfikować, ile wspólnota płaci firmie sprzątającej, jak często mają być wykonywane określone czynności oraz czy zakres usług odpowiada warunkom podpisanej umowy.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku konserwacji wind, obsługi technicznej budynku, utrzymania zieleni, odśnieżania czy opłat za energię elektryczną zużywaną w częściach wspólnych.
Jeżeli mieszkańcy zauważają, że cena usługi wzrosła, mogą poprosić zarząd o przedstawienie dokumentów uzasadniających podwyżkę. Prawo kontroli pozwala również sprawdzić, czy określone prace rzeczywiście zostały wykonane i na jakiej podstawie nastąpiła zapłata.
Samo zainteresowanie wysokością wydatków nie oznacza kwestionowania uczciwości zarządu. To normalny element sprawowania kontroli nad majątkiem, którego współwłaścicielami są osoby posiadające lokale w budynku.
Czy wspólnota może odmówić pokazania faktur, powołując się na RODO?
Jednym z najczęstszych punktów spornych jest ochrona danych osobowych. Właściciel prosi o dokumenty, a zarząd lub administrator odpowiada, że nie może ich udostępnić z powodu przepisów RODO.
Takie uzasadnienie nie zawsze jest wystarczające. Prawo do kontroli działalności zarządu wynika bowiem bezpośrednio z ustawy o własności lokali. Ochrona danych osobowych nie może być automatycznie traktowana jako powód odmowy wglądu do wszystkich faktur, umów czy dokumentów finansowych.
Jednocześnie wspólnota jest zobowiązana do prawidłowego zabezpieczania danych osobowych. Niektóre dokumenty mogą zawierać informacje, których udostępnienie w pełnym zakresie nie jest konieczne do sprawdzenia konkretnego wydatku.
W takich przypadkach możliwe jest odpowiednie ograniczenie zakresu udostępnianych informacji, na przykład przez zasłonięcie danych niezwiązanych z przedmiotem kontroli. Nie powinno to jednak pozbawiać właściciela możliwości zweryfikowania kosztów zarządzania nieruchomością.
Znaczenie ochrony danych potwierdza również praktyka Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W kwietniu 2026 roku UODO poinformował o nałożeniu kary na wspólnotę mieszkaniową w związku z nieprawidłowym postępowaniem po ujawnieniu danych właściciela lokalu osobie nieuprawnionej.
Nie oznacza to, że przepisy o ochronie danych pozwalają zarządowi całkowicie zablokować ustawowe prawo właścicieli do kontroli dokumentów. Oba obowiązki należy realizować równocześnie.
Czy można zrobić zdjęcie faktury albo otrzymać jej kopię?
Właściciele mieszkań często chcą nie tylko zobaczyć fakturę podczas wizyty w biurze administratora, ale również zachować jej kopię do późniejszej analizy. Ustawa o własności lokali nie reguluje szczegółowo wszystkich technicznych sposobów udostępniania dokumentacji.
Znaczenie ma jednak orzecznictwo sądów. W sprawach dotyczących prawa kontroli wskazywano, że właściciel powinien mieć realną możliwość zapoznania się z dokumentami. Może to obejmować również samodzielne sporządzanie kopii lub fotografii, jeżeli odbywa się w sposób nienaruszający uzasadnionych interesów wspólnoty.
Nie oznacza to jednak bezwarunkowego obowiązku wysyłania na żądanie wszystkich dokumentów w formie papierowej i na koszt pozostałych właścicieli. W orzecznictwie rozróżnia się prawo wglądu do dokumentacji od żądania przygotowania i doręczenia obszernych zestawów kopii.
Wspólnota może ustalić rozsądne zasady organizacyjne, na przykład termin udostępnienia dokumentów albo sposób rozliczania rzeczywistych kosztów przygotowania wydruków.
Takie zasady nie powinny jednak prowadzić do faktycznego uniemożliwienia kontroli. Właściciel może więc zapytać o możliwość zapoznania się z dokumentami na miejscu oraz wykonania ich zdjęć własnym telefonem.
Zarząd wspólnoty musi przedstawić roczne sprawozdanie z działalności
Obowiązek udostępniania informacji nie ogranicza się do indywidualnych wniosków mieszkańców. Ustawa przewiduje również regularne rozliczanie działalności zarządu wobec wszystkich właścicieli lokali.
Zgodnie z artykułem 30 ustawy o własności lokali zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością, ma obowiązek przedstawiać właścicielom roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
Dokument powinien pozwalać ocenić sposób gospodarowania nieruchomością wspólną. Właściciele powinni mieć możliwość sprawdzenia poniesionych kosztów, wysokości wpłaconych zaliczek i istotnych działań przeprowadzonych w danym roku.
Ustawa przewiduje również obowiązek prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na pokrycie tych kosztów oraz innych rozliczeń związanych z nieruchomością.
Okresem rozliczeniowym wspólnoty jest rok kalendarzowy. Oznacza to, że rozliczenia za 2026 rok powinny obejmować okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.
Na podstawie sprawozdania właściciele mogą ocenić działalność zarządu i podjąć uchwałę w sprawie udzielenia mu absolutorium. Warto jednak pamiętać, że samo przedstawienie ogólnego zestawienia nie odbiera właścicielowi prawa do kontroli dokumentów źródłowych, na których sporządzono rozliczenie.
Do 31 marca 2027 roku ważny termin dla wspólnot mieszkaniowych
Właściciele mieszkań powinni zwrócić uwagę na termin corocznego zebrania wspólnoty. Zgodnie z artykułem 30 ustęp 1 punkt 3 ustawy o własności lokali zarząd powinien zwołać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale.
W 2027 roku oznacza to termin do 31 marca. Podczas zebrania właściciele powinni mieć możliwość zapoznania się z rocznym sprawozdaniem, oceny pracy zarządu oraz podjęcia decyzji dotyczących planu gospodarczego i opłat na kolejny okres.
Istotne znaczenie mają również zasady informowania mieszkańców. Artykuł 32 ustawy przewiduje, że o zebraniu należy zawiadomić każdego właściciela na piśmie przynajmniej tydzień wcześniej. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad.
Warto jednak zaznaczyć, że opisane zasady odnoszą się zasadniczo do wspólnot zarządzanych na podstawie przepisów właściwych dla większych nieruchomości. W małych wspólnotach, obejmujących do trzech lokali, zastosowanie mają przede wszystkim zasady zarządu wynikające z Kodeksu cywilnego, o ile nie ustalono innego sposobu zarządzania.
Dlatego przed powołaniem się na termin 31 marca należy uwzględnić wielkość wspólnoty i przyjęty sposób zarządzania nieruchomością.
Zarząd nie organizuje zebrania? Właściciel może zwołać je sam
Przepisy przewidują rozwiązanie na wypadek, gdy zarząd nie zwoła obowiązkowego zebrania w ustawowym terminie.
Zgodnie z artykułem 30 ustęp 1a ustawy o własności lokali, jeśli zarząd lub odpowiedni zarządca nie zwoła zebrania rocznego, może zrobić to każdy z właścicieli lokali.
Nie oznacza to konieczności czekania na zgodę większości sąsiadów. Prawo do zwołania zebrania w takiej sytuacji zostało przyznane indywidualnie właścicielowi.
Warto przy tym zachować odpowiednie zasady organizacyjne, w szczególności dotyczące zawiadamiania pozostałych właścicieli i przygotowania porządku obrad.
Inna możliwość dotyczy żądania zwołania dodatkowego zebrania w trakcie roku. Ustawa przewiduje, że zarząd lub zarządca powinien je zwołać na wniosek właścicieli dysponujących łącznie co najmniej jedną dziesiątą udziałów w nieruchomości wspólnej.
Takie rozwiązanie może być przydatne, gdy mieszkańcy chcą omówić rosnące koszty utrzymania budynku, planowany remont albo sposób działania administratora.
Zarząd odmawia udostępnienia dokumentów. Co może zrobić właściciel?
Jeśli właściciel mieszkania nie może uzyskać dostępu do dokumentacji, warto rozpocząć od pisemnego wniosku skierowanego do zarządu lub zarządcy.
Najlepiej określić w nim, z jakimi dokumentami właściciel chce się zapoznać. Może wskazać na przykład faktury za sprzątanie za określone miesiące, umowę dotyczącą remontu elewacji albo rozliczenie wydatków z funduszu remontowego.
W piśmie warto powołać się na artykuł 29 ustęp 3 ustawy o własności lokali i poprosić o wyznaczenie terminu wglądu do dokumentów.
Można także zawnioskować o możliwość samodzielnego sporządzenia ich kopii lub fotografii. Dobrze zachować potwierdzenie złożenia wniosku, zwłaszcza jeśli wcześniej pojawiały się problemy z uzyskaniem informacji.
Ustawa nie wyznacza jednego, sztywnego terminu, w którym zarząd musi odpowiedzieć na każde takie żądanie. Można jednak zaproponować rozsądny czas na udostępnienie dokumentów, przykładowo 14 dni, z zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia konkretnej daty.
Jeżeli zarząd odmawia, warto poprosić o pisemne uzasadnienie. Pozwala to ustalić, czy problem dotyczy ochrony danych osobowych, sposobu organizacji wglądu, czy rzeczywistego kwestionowania prawa właściciela do kontroli.
Czy można pozwać wspólnotę za odmowę pokazania faktur?
Uporczywa odmowa udostępnienia dokumentacji może doprowadzić do sporu sądowego. W orzecznictwie podkreślano, że prawu właściciela do kontroli działalności zarządu odpowiada obowiązek umożliwienia realizacji tego uprawnienia.
Właściciel może więc w określonych okolicznościach dochodzić przed sądem udostępnienia dokumentów albo przedstawienia informacji niezbędnych do sprawowania kontroli.
Nie oznacza to jednak, że każde żądanie musi zostać wykonane natychmiast i dokładnie w sposób wskazany przez właściciela. Sądy zwracają uwagę, że wykonywanie prawa kontroli powinno uwzględniać również możliwość normalnego funkcjonowania wspólnoty.
Jeżeli problem ma charakter szerszy i dotyczy nieprawidłowego gospodarowania nieruchomością, właściciele mogą rozważyć zmianę zarządu. W określonych sytuacjach przepisy pozwalają także wystąpić do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego.
Jest to jednak rozwiązanie przewidziane dla poważniejszych problemów, na przykład gdy zarząd nie wykonuje swoich obowiązków lub narusza zasady prawidłowej gospodarki.
Dlatego w praktyce najlepiej zacząć od konkretnego wniosku o udostępnienie dokumentów i próby wyjaśnienia nieprawidłowości.
Wspólnota podniosła opłaty? Właściciel może sprawdzić podstawę podwyżki
Podwyżka miesięcznych zaliczek często skłania mieszkańców do dokładniejszego przyjrzenia się wydatkom. Wspólnota może potrzebować większych środków na przykład z powodu wzrostu cen energii, wyższych kosztów usług lub konieczności przeprowadzenia remontów.
Nie oznacza to jednak, że właściciele muszą przyjmować każdą przedstawioną kwotę bez możliwości weryfikacji.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że wysokość zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną jest ustalana przez właścicieli w uchwałach. Często następuje to w ramach przyjmowania rocznego planu gospodarczego.
Właściciel może więc sprawdzić, jakie wydatki zaplanowano, jak oszacowano ich wysokość oraz czy przedstawione koszty znajdują potwierdzenie w dokumentach.
Jeśli wspólnota podnosi opłaty za utrzymanie budynku, warto porównać planowane koszty z rozliczeniami z poprzednich lat. Pozwoli to ustalić, które usługi podrożały i czy zmienił się ich zakres.
Należy jednocześnie pamiętać, że samo zakwestionowanie wysokości opłat nie oznacza automatycznego zwolnienia z obowiązku ich regulowania.
Uchwała wspólnoty narusza Twoje interesy? Ważny termin 6 tygodni
Właściciel mieszkania ma również możliwość zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej.
Zgodnie z artykułem 25 ustawy o własności lokali może to zrobić między innymi wtedy, gdy uchwała jest niezgodna z prawem, narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną albo w inny sposób godzi w jego interesy.
Takie sytuacje mogą dotyczyć również decyzji finansowych, w tym niektórych uchwał odnoszących się do kosztów utrzymania budynku czy finansowania inwestycji.
Przepisy przewidują jednak istotne ograniczenie czasowe. Powództwo trzeba wnieść w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli albo od dnia powiadomienia właściciela o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Dlatego osoby, które podejrzewają nieprawidłowości, nie powinny zbyt długo odkładać sprawdzenia dokumentów i konsultacji prawnej.
Warto również zaznaczyć, że zaskarżona uchwała co do zasady nadal podlega wykonaniu. Może się to zmienić, jeżeli sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia postępowania.
Warszawa i Mazowsze. Właściciele mieszkań mają takie same prawa do dokumentów
Prawo do kontroli działalności wspólnoty obowiązuje w całej Polsce. Dotyczy również właścicieli mieszkań znajdujących się w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach i pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego.
Nie ma odrębnych przepisów ograniczających mieszkańcom stolicy możliwość sprawdzania faktur lub umów dotyczących nieruchomości wspólnej.
W Warszawie znaczenie tego uprawnienia może być szczególnie widoczne w dużych budynkach, w których wspólnoty ponoszą wysokie koszty obsługi technicznej, konserwacji wind, remontów garaży podziemnych oraz utrzymania rozbudowanych części wspólnych.
W starszych budynkach jednym z ważniejszych wydatków bywają remonty dachów, elewacji, instalacji i klatek schodowych. W nowych osiedlach właściciele mogą interesować się kosztami obsługi garaży, zieleni, ochrony czy systemów technicznych.
Niezależnie od rodzaju nieruchomości każdy właściciel może wystąpić o udostępnienie dokumentów związanych z ponoszonymi kosztami.
Przed końcem 2026 roku warto również ustalić, w jaki sposób wspólnota zamierza przedstawić rozliczenie mijającego roku oraz kiedy planowane jest zebranie roczne w 2027 roku.
Płacisz co miesiąc za mieszkanie? Tak sprawdzisz wydatki wspólnoty krok po kroku
Pierwszym krokiem powinno być przeanalizowanie otrzymywanego rozliczenia opłat. Warto sprawdzić, jakie pozycje dotyczą kosztów utrzymania własnego lokalu, a jakie zarządzania nieruchomością wspólną. To dwa różne rodzaje wydatków, choć na miesięcznych zestawieniach często występują obok siebie.
Następnie można zapoznać się z rocznym planem gospodarczym, uchwałami dotyczącymi wysokości zaliczek oraz ostatnim sprawozdaniem zarządu. Jeżeli któraś pozycja budzi wątpliwości, warto poprosić o konkretną fakturę, umowę lub zestawienie.
Nie trzeba przy tym sprawdzać całej dokumentacji wspólnoty jednocześnie. Najskuteczniejsze bywa rozpoczęcie od kilku największych wydatków, takich jak remont, sprzątanie, konserwacja wind albo wynagrodzenie zarządcy.
W przypadku odmowy należy złożyć pisemny wniosek, powołując się na artykuł 29 ustęp 3 ustawy o własności lokali. Warto zachować dokumentację korespondencji i ewentualnie omówić problem z pozostałymi właścicielami.
Najważniejsze jest to, że właściciel mieszkania nie musi być członkiem zarządu ani posiadać większości udziałów, aby sprawdzać sposób gospodarowania pieniędzmi wspólnoty. Takie uprawnienie przysługuje mu bezpośrednio z ustawy.
Dodatkowo w 2027 roku, zgodnie z zasadami obowiązującymi większe wspólnoty, zebranie roczne powinno zostać zorganizowane najpóźniej do 31 marca. To okazja, aby zapoznać się z rozliczeniem za 2026 rok, zadać pytania dotyczące wydatków oraz ocenić działalność zarządu.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.