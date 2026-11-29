Zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych w 2026 roku. Nowe przepisy wymagają dodatkowego oświadczenia
Od 28 stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady udziału w walnych zgromadzeniach spółdzielni mieszkaniowych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie każdy może już reprezentować członka spółdzielni podczas zebrania. Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pełnomocnikiem może zostać osoba bliska, inny członek tej samej spółdzielni albo adwokat lub radca prawny. Wprowadzono również obowiązek dostarczenia dokumentów co najmniej 3 dni przed zgromadzeniem. Co istotne, przy wyborze i odwoływaniu członków rady nadzorczej lub zarządu nie można głosować przez pełnomocnika. Sprawdzamy, kogo dotyczą przepisy i jak przygotować ważne pełnomocnictwo.
Zmiany mogą mieć znaczenie dla mieszkańców tysięcy bloków w całej Polsce. Walne zgromadzenie to jeden z najważniejszych organów spółdzielni mieszkaniowej. Członkowie podejmują podczas niego decyzje dotyczące działalności spółdzielni, oceniają pracę jej władz i głosują nad uchwałami. Wiele osób nie może jednak osobiście uczestniczyć w zebraniach ze względu na pracę, stan zdrowia czy obowiązki rodzinne. Dotychczas rozwiązaniem było udzielenie pełnomocnictwa. Od stycznia 2026 roku obowiązują w tym zakresie dodatkowe ograniczenia.
Nowe przepisy w spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany weszły w życie 28 stycznia
Podstawą zmian jest ustawa z 4 grudnia 2025 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. Dokument opublikowano 13 stycznia 2026 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 39. Nowelizacja weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, czyli 28 stycznia 2026 roku.
Przepisy dotyczą przede wszystkim zasad uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Ustawodawca doprecyzował, kto może być pełnomocnikiem członka spółdzielni, jakie dokumenty należy przedstawić oraz w których głosowaniach nie można korzystać z zastępstwa.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyjaśniało, że jednym z celów reformy było ograniczenie praktyki wykorzystywania pełnomocnictw do przejmowania kontroli nad głosowaniami. Nowelizacja miała również zakończyć stosowanie szczególnych rozwiązań pandemicznych, które pozwalały spółdzielniom podejmować uchwały bez organizowania tradycyjnych zebrań.
Nie oznacza to jednak całkowitego zakazu reprezentowania członka spółdzielni przez inną osobę. Pełnomocnictwa nadal są dopuszczalne, ale muszą spełniać nowe wymagania.
Kto może reprezentować członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu?
Najważniejszą zmianą jest ograniczenie kręgu osób uprawnionych do reprezentowania członków spółdzielni mieszkaniowej.
Zgodnie z artykułem 8³ ustęp 1² ustawy pełnomocnikiem członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może zostać osoba bliska, z wyjątkiem osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu. Drugą dopuszczalną kategorią są adwokaci i radcowie prawni. Trzecią stanowią inni członkowie tej samej spółdzielni mieszkaniowej.
W praktyce oznacza to, że członek spółdzielni może upoważnić do udziału w walnym zgromadzeniu na przykład swoją córkę, syna, małżonka albo brata. Może również skorzystać z pomocy sąsiada, pod warunkiem że sąsiad jest członkiem tej samej spółdzielni. Ustawa dopuszcza także reprezentację przez zawodowego pełnomocnika posiadającego odpowiednie uprawnienia.
Nie można natomiast udzielić skutecznego pełnomocnictwa dowolnemu znajomemu wyłącznie dlatego, że cieszy się on naszym zaufaniem. Jeżeli taka osoba nie należy do żadnej z ustawowych kategorii, nie będzie mogła reprezentować członka spółdzielni na podstawie nowych przepisów.
Czy małżonek, dziecko lub wnuk może głosować w imieniu mieszkańca?
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera definicję osoby bliskiej. To właśnie ona decyduje, którzy członkowie rodziny mogą zostać pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Do tej kategorii należą między innymi małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Przepisy uwzględniają również dzieci rodzeństwa, czyli siostrzeńców i bratanków, a także osoby związane stosunkiem przysposobienia.
Oznacza to, że senior będący członkiem spółdzielni może upoważnić swoje dorosłe dziecko do uczestniczenia w zebraniu. Podobnie osoba, która z powodu pracy nie może pojawić się na walnym zgromadzeniu, może skorzystać z pomocy małżonka lub innego uprawnionego członka rodziny.
Trzeba jednak pamiętać, że sam fakt pokrewieństwa nie wystarcza do skutecznego reprezentowania członka spółdzielni. Konieczne jest sporządzenie pisemnego pełnomocnictwa, a w przypadku osoby bliskiej także dodatkowego oświadczenia potwierdzającego spełnianie ustawowych warunków.
Oba dokumenty należy dostarczyć spółdzielni w odpowiednim terminie. Brak wymaganego oświadczenia powoduje nieważność pełnomocnictwa.
Partner lub partnerka nie zawsze może być pełnomocnikiem. Ważny wyjątek
Jednym z mniej oczywistych rozwiązań wprowadzonych przez ustawodawcę jest wyłączenie osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu.
Oznacza to, że konkubent lub konkubina nie może reprezentować członka spółdzielni wyłącznie na podstawie pozostawania z nim w nieformalnym związku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyraźnie wskazuje to ograniczenie w swoich oficjalnych wyjaśnieniach.
Sytuacja może wyglądać inaczej, jeżeli partner jest jednocześnie członkiem tej samej spółdzielni mieszkaniowej. Wówczas podstawą ustanowienia pełnomocnika może być jego członkostwo, a nie relacja osobista.
Przykładowo osoba mieszkająca ze swoim partnerem może udzielić mu pełnomocnictwa, jeżeli oboje są członkami tej samej spółdzielni. W dokumencie należy jednak wskazać właściwą podstawę reprezentacji.
Nie można natomiast założyć, że wieloletni związek i wspólne zamieszkiwanie automatycznie dają takie same uprawnienia jak małżeństwo.
Pełnomocnictwo trzeba dostarczyć 3 dni przed walnym zgromadzeniem
Kolejna istotna zmiana dotyczy terminu przedstawienia dokumentów.
Zgodnie z artykułem 8³ ustęp 1⁵ ustawy pełnomocnictwo należy doręczyć spółdzielni nie później niż 3 dni przed terminem walnego zgromadzenia albo jego pierwszej części.
Obowiązek ten może wykonać sam członek spółdzielni lub osoba, która ma go reprezentować.
Przykładowo, jeżeli walne zgromadzenie zaplanowano na 20 czerwca, dokumenty powinny zostać doręczone najpóźniej 17 czerwca. Nie należy zostawiać formalności na dzień zebrania, ponieważ nowe przepisy wymagają wcześniejszego dostarczenia pełnomocnictwa.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby korzystające z usług pocztowych. Przepisy mówią o doręczeniu dokumentów spółdzielni, a nie wyłącznie o ich wysłaniu. Bezpieczniej więc dostarczyć je z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać potwierdzenie odbioru.
Warto również sprawdzić sposób przyjmowania dokumentów w konkretnej spółdzielni. Informacje na ten temat mogą znajdować się w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu lub w komunikacie administracji.
Jak przygotować pełnomocnictwo? Te informacje powinny znaleźć się w dokumencie
Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu musi mieć formę pisemną. Jest to wymóg ustawowy, którego niedochowanie powoduje nieważność dokumentu.
Nie ma ogólnego obowiązku sporządzania zwykłego pełnomocnictwa na walne zgromadzenie u notariusza. Ważne jest natomiast, aby dokument jednoznacznie wskazywał, kto udziela upoważnienia, komu je przekazuje i jakiego zgromadzenia dotyczy.
W praktyce warto zamieścić imię i nazwisko członka spółdzielni, dane pełnomocnika, nazwę spółdzielni oraz datę zebrania. Należy również określić zakres upoważnienia, uwzględniając ustawowe ograniczenia dotyczące głosowania.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca uwagę na jeszcze jeden szczegół. W treści dokumentu powinno być wskazane, na jakiej podstawie dana osoba może pełnić funkcję pełnomocnika.
Może to być jej status osoby bliskiej, członkostwo w tej samej spółdzielni albo wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba bliska, nie trzeba koniecznie opisywać szczegółowego pokrewieństwa. Resort wyjaśnia, że wystarczy wskazać właściwą ustawową kategorię, choć podanie konkretnej relacji rodzinnej może ułatwić weryfikację dokumentu.
Przed podpisaniem pełnomocnictwa warto sprawdzić, czy spółdzielnia udostępnia gotowy wzór zgodny z przepisami obowiązującymi od 28 stycznia 2026 roku.
Brak jednego oświadczenia unieważnia pełnomocnictwo
Nowelizacja wprowadziła dodatkowy wymóg dla osób bliskich, które reprezentują członków spółdzielni.
Do pełnomocnictwa trzeba dołączyć oświadczenie, w którym pełnomocnik potwierdza, że spełnia warunki określone w ustawie.
Dokument ten składany jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji.
Ustawodawca przewidział również obowiązkową klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
To bardzo istotne wymaganie. Zgodnie z przepisami pełnomocnictwo udzielone osobie bliskiej bez dołączonego oświadczenia jest nieważne.
Co więcej, artykuł 27³a ustawy przewiduje karę grzywny za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego spełniania warunków reprezentacji.
Nie oznacza to jednak, że każdy pełnomocnik musi składać identyczny komplet dokumentów.
Jeżeli osoba reprezentująca członka jest adwokatem, radcą prawnym albo innym członkiem tej samej spółdzielni, dodatkowe oświadczenie o byciu osobą bliską nie jest wymagane z tej tylko przyczyny.
Ministerstwo wyjaśnia również przypadek, w którym członek rodziny należy jednocześnie do tej samej spółdzielni. Jeżeli w pełnomocnictwie wskazano jego członkostwo jako podstawę reprezentacji, nie musi on dodatkowo składać oświadczenia o więzi rodzinnej.
Wybór rady nadzorczej i zarządu. Pełnomocnik nie może oddać głosu
Najważniejsze ograniczenie dotyczy głosowań związanych z obsadzaniem stanowisk we władzach spółdzielni.
Od 28 stycznia 2026 roku pełnomocnik nie może brać udziału w głosowaniu, którego przedmiotem jest wybór lub odwołanie członków rady nadzorczej albo zarządu.
Oznacza to, że jeżeli podczas walnego zgromadzenia przeprowadzane są wybory do rady nadzorczej, członek spółdzielni chcący oddać głos musi uczestniczyć w tym głosowaniu osobiście.
Nie może przekazać takiego uprawnienia swojemu dziecku, małżonkowi, sąsiadowi ani adwokatowi.
Ograniczenie obowiązuje także w przypadku głosowania nad odwołaniem członków wskazanych organów.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że zakaz dotyczy zarówno samodzielnego wyboru, samodzielnego odwołania, jak i sytuacji, w której oba działania odbywają się w ramach jednego głosowania.
Nie oznacza to jednak, że pełnomocnik nie może w ogóle uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, podczas którego zaplanowano wybory.
Może reprezentować członka w pozostałych sprawach, jeżeli pozwalają na to przepisy i zakres udzielonego upoważnienia. Nie może natomiast oddawać głosu w sprawach objętych ustawowym zakazem.
Czy pełnomocnik może głosować nad innymi uchwałami spółdzielni?
Nowe przepisy nie wyeliminowały całkowicie możliwości głosowania przez pełnomocnika.
Poza ustawowymi ograniczeniami dotyczącymi wyboru i odwoływania członków organów spółdzielni taka forma reprezentacji pozostaje dopuszczalna.
Pełnomocnik może więc uczestniczyć w głosowaniach nad innymi uchwałami, o ile mieści się to w zakresie jego umocowania i nie występuje szczególna przeszkoda prawna.
Może to dotyczyć na przykład spraw związanych z oceną działalności spółdzielni, zatwierdzaniem dokumentów finansowych czy innymi decyzjami należącymi do kompetencji walnego zgromadzenia.
Ważna pozostaje również zasada obowiązująca już wcześniej. Jeden pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni.
W praktyce oznacza to, że nie można zbierać wielu pełnomocnictw od różnych mieszkańców i reprezentować ich wszystkich podczas jednego zebrania.
Takie rozwiązanie ma ograniczać sytuacje, w których jedna osoba dysponowałaby głosami wielu nieobecnych członków.
Koniec szczególnych zasad pandemicznych. Wracają tradycyjne walne zgromadzenia
Nowelizacja objęła również rozwiązania wprowadzone podczas pandemii COVID-19.
W tamtym okresie spółdzielnie mieszkaniowe korzystały ze szczególnych przepisów pozwalających między innymi na podejmowanie uchwał w trybie obiegowym, bez organizowania tradycyjnego zebrania.
Przewidziano także rozwiązania umożliwiające głosowania zdalne.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że nowelizacja zakończyła stosowanie tych szczególnych mechanizmów pandemicznych w spółdzielniach mieszkaniowych.
Oznacza to powrót do zasad organizowania walnych zgromadzeń wynikających z przepisów spółdzielczych.
Nie należy jednak utożsamiać tej zmiany z całkowitym zakazem korzystania przez spółdzielnie z narzędzi elektronicznych w codziennej działalności.
Komunikacja z mieszkańcami, udostępnianie dokumentów czy elektroniczne informowanie o działalności spółdzielni to inne kwestie niż formalne podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie.
Istotne jest również to, że spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek organizować walne zgromadzenie co najmniej raz w roku.
Zarząd powinien je zwołać w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Jeżeli rok obrachunkowy pokrywa się z kalendarzowym, oznacza to zasadniczo termin do końca czerwca.
Nie każdy mieszkaniec bloku ma prawo głosować. Liczy się członkostwo
Zmiany dotyczą przede wszystkim członków spółdzielni mieszkaniowych, a nie wszystkich osób zamieszkujących budynki zarządzane przez spółdzielnie.
To ważne rozróżnienie. Sama okoliczność zamieszkiwania w bloku nie oznacza automatycznie prawa do udziału w głosowaniach walnego zgromadzenia.
Uprawnienia wynikają ze statusu członka spółdzielni.
W przypadku osób posiadających spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu członkostwo może powstawać z mocy ustawy.
Inaczej może wyglądać sytuacja właścicieli lokali stanowiących odrębną własność. Osoba, która nabyła takie mieszkanie, może zostać członkiem spółdzielni, ale samo posiadanie lokalu nie zawsze oznacza, że już nim jest.
Dlatego właściciel mieszkania, który chce uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, powinien upewnić się, czy przysługuje mu członkostwo.
W razie wątpliwości można zwrócić się do spółdzielni o potwierdzenie statusu oraz zapoznać się z jej statutem.
Nie należy również mylić zasad obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych z regułami funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Są to dwie różne formy zarządzania nieruchomościami, podlegające odmiennym przepisom.
Spółdzielnia odmówiła uznania pełnomocnictwa. Co może zrobić mieszkaniec?
Jeżeli spółdzielnia zakwestionuje przedstawione pełnomocnictwo, w pierwszej kolejności należy ustalić przyczynę odmowy.
Problem może wynikać z braku wymaganej formy pisemnej, niedostarczenia dokumentów w terminie albo wskazania osoby, która nie należy do ustawowo dopuszczalnego kręgu pełnomocników.
W przypadku reprezentacji przez osobę bliską szczególnie istotny jest dodatkowy dokument potwierdzający spełnianie wymaganych warunków.
Jeżeli oświadczenie nie zostało dołączone, ustawa wyraźnie przewiduje nieważność pełnomocnictwa.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy członek uważa, że spółdzielnia błędnie interpretuje obowiązujące przepisy.
Wówczas warto poprosić o pisemne wskazanie przyczyny odmowy i podstawy prawnej. Pomocne może być również sprawdzenie wyjaśnień Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące pełnomocnictw.
Jeżeli spór dotyczy prawidłowości przebiegu walnego zgromadzenia lub podjętych uchwał, możliwe jest dochodzenie praw na zasadach przewidzianych w przepisach spółdzielczych, także przed sądem.
Każda taka sytuacja wymaga jednak indywidualnej oceny.
Masz walne zgromadzenie? Sprawdź dokumenty i terminy przed zebraniem
Osoby, które zamierzają skorzystać z pełnomocnika, powinny odpowiednio wcześniej przygotować się do walnego zgromadzenia.
Najpierw trzeba upewnić się, że osoba wybrana do reprezentowania członka spółdzielni należy do jednej z trzech dopuszczalnych kategorii.
Następnie należy sporządzić pisemne pełnomocnictwo i wskazać podstawę uprawnienia do reprezentacji.
Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba bliska, konieczne jest dołączenie dodatkowego oświadczenia zawierającego wymaganą klauzulę dotyczącą odpowiedzialności karnej.
Komplet dokumentów trzeba doręczyć spółdzielni najpóźniej 3 dni przed walnym zgromadzeniem albo jego pierwszą częścią.
Warto także zapoznać się z porządkiem obrad. Jeżeli zaplanowano wybór lub odwołanie członków rady nadzorczej albo zarządu, pełnomocnik nie będzie mógł głosować w tych sprawach.
Najważniejsze zmiany obowiązujące od 28 stycznia 2026 roku to ograniczenie kręgu pełnomocników, obowiązek wcześniejszego dostarczania dokumentów oraz zakaz głosowania przez pełnomocnika przy wyborze i odwoływaniu członków władz spółdzielni.
Dla mieszkańców oznacza to konieczność staranniejszego przygotowania do walnych zgromadzeń. Samo podpisanie upoważnienia nie zawsze wystarczy, aby inna osoba mogła skutecznie reprezentować członka spółdzielni.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.