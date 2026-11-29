Dwucyfrowa podwyżka cen, a każdy używa tego produktu. Będą puste półki i szturm na sklepy i puste półki, jak w 2020 roku?
Papier toaletowy, ręczniki kuchenne i chusteczki mogą kosztować więcej. Sofidel, producent znanych w Polsce marek Regina i Softis, zapowiedział dwucyfrowe podwyżki na europejskich rynkach od 1 stycznia 2027 roku. Firma wskazuje na drożejącą produkcję. Dla klientów najważniejsze będzie to, ile z tej podwyżki sklepy przeniosą na ceny przy półkach. Dokładnych nowych cen dla polskich odbiorców jeszcze nie ujawniono.
Producent Reginy i Softis podał termin podwyżek
Zapowiedź pojawiła się w komunikacie Sofidela z 25 listopada. Nowe stawki będą zależały od kraju, rodzaju produktu i warunków handlowych. Koncern tłumaczy decyzję utrzymującymi się wysokimi kosztami energii, surowców, transportu oraz materiałów i usług potrzebnych do produkcji. Według firmy inwestycje w wydajność zakładów i ograniczanie wydatków nie wystarczyły, aby pokryć rosnące koszty. Podwyżki mają pomóc utrzymać stabilność działalności, jakość i ciągłość dostaw.
Nie znamy jeszcze jednego procentu, który można dopisać do ceny każdej paczki. Zapowiedź dotyczy cenników producenta. Cena dla kupującego będzie zależała także od decyzji sprzedawcy, jego marży, umów i promocji. Możliwy jest więc scenariusz, w którym podobne produkty w różnych sieciach podrożeją w innym czasie lub w różnym stopniu. Z komunikatu nie da się wyliczyć, ile dokładnie zapłacimy w styczniu za konkretny papier w konkretnym sklepie.
Zmiany mogą objąć również część marek własnych sklepów
Oferta grupy obejmuje papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki i chusteczki. Sofidel produkuje również dla sieci handlowych pod ich markami własnymi, a innym firmom dostarcza duże role papieru do dalszego przetwarzania. To ważne dla osób, które kupują przede wszystkim tańsze odpowiedniki znanych marek. Zmiana cennika takiego dostawcy może wpłynąć także na część tych produktów. Firma nie opublikowała jednak listy polskich marek sklepowych objętych konkretnymi zmianami.
Producent ma zakład w Ciechanowie na Mazowszu. Jak podaje na swojej stronie, polska spółka została utworzona w 2000 roku, a od 2001 roku zajmuje się wytwarzaniem gotowych produktów dla rynków Europy Wschodniej, przede wszystkim pod markami Regina i Softis. W Ciechanowie działają papiernia i zakład przetwórczy. Zapowiedź europejskich podwyżek dotyczy więc firmy, która ma również własne zaplecze produkcyjne w Polsce.
Ile może kosztować paczka po podwyżce? Pokazujemy przeliczenie
Przy niedrogim produkcie wzrost o kilka złotych łatwo przeoczyć, szczególnie kiedy kupuje się go razem z pełnym koszykiem żywności. Papier i ręczniki wracają jednak na listę zakupów regularnie, dlatego znaczenie ma suma wydatków w kolejnych miesiącach. Poniżej pokazujemy, jak zmieniłaby się cena przy wzroście o 10, 15 lub 20 proc. To przykłady matematyczne, a nie nowe ceny ogłoszone przez Sofidel lub sklepy. Przyjęte kwoty wyjściowe także są przykładowe.
|Przykładowa obecna cena opakowania
|Po wzroście o 10 proc.
|Po wzroście o 15 proc.
|Po wzroście o 20 proc.
|10 zł
|11 zł
|11,50 zł
|12 zł
|15 zł
|16,50 zł
|17,25 zł
|18 zł
|20 zł
|22 zł
|23 zł
|24 zł
|30 zł
|33 zł
|34,50 zł
|36 zł
Podobnie można przeliczyć cały domowy wydatek na tę kategorię. Jeśli gospodarstwo przeznacza na papierowe artykuły higieniczne 60 zł miesięcznie, wzrost cen całego takiego koszyka o 10 proc. oznaczałby dodatkowe 6 zł miesięcznie i 72 zł rocznie. Przy 15 proc. byłoby to 9 zł miesięcznie oraz 108 zł rocznie, a przy 20 proc. odpowiednio 12 i 144 zł. Wynik zależy od kupowanych produktów i ich rzeczywistych cen.
Liczba rolek to za mało, żeby porównać dwie paczki
Przed zakupem warto sprawdzić nie tylko kwotę na dużej etykiecie, lecz także ilość papieru. Dwie paczki po osiem rolek mogą zawierać różną liczbę listków i mieć inną długość wstęgi. Przy porównywaniu podobnych produktów pomocna będzie cena za tę samą liczbę listków albo metrów, jeśli producent podaje takie dane. Znaczenie mają też liczba warstw, wielkość listka i jakość. Sama większa rolka nie przesądza jeszcze, że zakup jest korzystniejszy.
UOKiK przypomina, aby przy zakupach porównywać ceny jednostkowe oraz warunki promocji. W przypadku papieru szczególnie łatwo skusić się na wielopak, choć cena jednej porównywalnej porcji produktu wcale nie musi być niższa. Warto sprawdzić, czy rabat wymaga aplikacji, karty klienta lub zakupu kilku opakowań. Przy ogłaszanej obniżce punktem odniesienia jest najniższa cena z 30 dni przed promocją, a nie tylko przekreślona kwota widoczna na etykiecie.
Zapamiętaj cenę i wielkość opakowania, które kupujesz
Przy kolejnych zakupach zapamiętaj cenę i wielkość opakowania, które zwykle wybierasz. To pozwoli ocenić rzeczywistą zmianę po wejściu nowych cenników, zamiast porównywać dwie różne paczki. Niewielki zapas kupiony w dobrej promocji może być wygodny, ale sama informacja o podwyżkach nie przesądza, że każda dzisiejsza oferta jest okazją. O opłacalności zakupu decyduje cena porównywalnej ilości papieru, warunki rabatu i to, ile rzeczywiście zużywa Twoja rodzina.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.